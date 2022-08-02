Боль в спине — одна из самых распространенных жалоб, с которой пациенты приходят к врачу.
Почему она возникает и надо ли регулярно делать МРТ — проверять состояние позвоночника, чтобы предупредить возможные проблемы?
На вопросы
врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университетаvk.com/sechenov_ru
Расплачиваемся за прямохождение
- Самая частая проблема, с которой сталкиваются нейрохирурги — нейродегенеративные проблемы позвоночника, которые ошибочно называют остеохондрозом, — рассказывает профессор, нейрохирург Григорий Евзиков. — Это связано с дистрофическими изменениями в позвоночнике, которые присущи человеку.
Врач объяснил, почему возникают такие патологии.
- Позвоночник — это очень молодая структура, с той точки зрения, что нагрузка при положении стоя — не совсем физиологическая, — объясняет врач. — Млекопитающие не приспособлены к прямохождению, и даже приматы при движении помогают себе передними лапами — и тогда позвоночник испытывает равномерную нагрузку на растяжение и сжатие. Отказ человека от ходьбы на четвереньках — это, конечно, прогрессивная вещь, но как и любое изменение, оно несет и негативные коннотации.
В группе риска — высокие люди
- Когда человек встал с колен, исчезла нагрузка на растяжение, осталась преимущественно нагрузка на сжатие — причем, чем выше человек, тем больше сила сжатия, которая действует на позвоночник, — объясняет Григорий Евзиков. — Межпозвоночные диски должны подвергаться комбинированной нагрузке — напряжению и сжатию.
Посмотрите, как бежит кошка или собака — она растягивается в беге. Вот это классическая схема нагрузки, на которую и рассчитан позвоночник. Он не так сильно изменился с того момента, как мы встали на ноги и отказались от хождения на четвереньках. Поэтому высокая степень осевой нагрузки, которую человек возложил на позвоночник, встав на ноги, привела к тому, что он начал быстро подвергаться дистрофическим изменениям.
Изменения начинаются уже к 40 годам
Наибольшей нагрузке подвергаются именно нижние отделы позвоночника.
- С точки зрения банальных законов физики, получается, что чем выше человек, тем больше нагрузка на самые нижние отделы позвоночника в положении стоя, — говорит профессор. — И дистрофические изменения в дисках между позвонками — абсолютно типичные изменения, которые начинаются, как это ни парадоксально, уже в конце третьего десятилетия жизни человека. Поэтому боль в спине — наиболее частая причина обращения к врачу (после простуды), но к счастью, всего 2-3 процента пациентов с ней доходят до нейрохирурга.
Почему болит спина
Патологическое напряжение мышц спины
— Это самая частая причина боли, с которой люди приходят к врачу, — рассказывает нейрохирург. — Другой вопрос, что патологическое напряжение мышц спины возникает из-за того, что диски между позвонками дегенерируют и перестают полностью выполнять свою функцию. Два тела позвонков, связанные диском, перестают нормально амортизировать и двигаться — в ответ на нагрузку во время движения. Мышцы включаются в этот процесс, чтобы дополнительно его застабилизировать. Поэтому основная часть людей, которая приходит к доктору с болью в спине — это те, у кого уже есть дегенерация дисков, но основным источником боли у них будут именно мышцы.
Проблема с суставами
- С возрастом все суставы страдают — люди часто называют этот процесс «отложение солей», но никаких солей там, конечно, нет, а речь идет о деформирующем остеоартрозе, — объясняет эксперт. — Это процесс возрастной деформации суставов, связанных с дегенеративными изменениями на суставных поверхностях, истончением хряща и так далее. Вот вторая проблема источника боли в спине.
Проблема с межпозвоночным диском
- В нем вообще нет нервных окончаний, но на периферии — на самых наружных слоях диска — они присутствуют, — говорит Григорий Евзиков. — И когда диск с возрастом начинает растрескиваться, нервные окончания вовлекаются в процесс и могут давать так называемую дисковую боль.
Грыжа
- Болеть может и при разрушении диска, выпадении его фрагментов и сдавливании корешков, выходящих из позвоночного канала, — объясняет профессор-нейрохирург. — Вот это и есть та самая знаменитая грыжа диска, которая встречается не так уж часто, да и большинство пациентов с такой патологией выздоравливает без нейрохирурга. Этот врач нужен только тогда, когда боль становится очень тяжелой и не купируется в течение нескольких недель.
Надо ли делать МРТ
- Если мы все будем делать МРТ просто так не реже чем раз в год, то совершенно точно владельцы частных сетей магнитно-резонансных томографов сумеют выжить в суровой конкурентной борьбе с другими медицинскими специалистами. Это факт, — шутит Григорий Евзиков. — Но дегенерацию при этом мы никак не отменим, ни одним способом. Да, на МРТ мы будем видеть очевидные прогрессирующие дегенеративные изменения — они неизбежны по мере нашего старения. Но что это изменит? Мы не сможем остановить этот процесс. Мы можем к нему только приспосабливаться.
Единственное, что возможно — это компенсировать свое состояние, обращает внимание врач.
- Компенсировать его можно отсутствием лишнего веса, достаточным количеством физических нагрузок, стараясь избегать осевой нагрузки с возрастом, а также поддержкой мышечного корсета. Больше ничего! Это будет лучшей борьбой с дегенерацией, — объясняет врач. — Конечно, способна помочь и обезболивающая таблетка, но она не отменит дегенеративное заболевание. Она спасет вас от данного конкретного обострения, а после этого все равно будет вставать вопрос о том — либо вы постоянно пьете таблетки и приходите к осложнениям от их использования, либо вы пытаетесь сдержать процесс с помощью разных видов лечебной физкультуры.
Нейрохирург при этом отмечает, что при сильнейшей боли в спине МРТ делать вполне резонно.
- Другое дело, если у вас сильнейшая острая боль, когда симптомы зовут вас, то тогда надо делать МРТ. Это так. Но если нет симптомов, и вам предлагают сделать МРТ, это не имеет отношения к реальной медицине, — говорит нейрохирург.