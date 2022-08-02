Почему болит спина

Патологическое напряжение мышц спины

— Это самая частая причина боли, с которой люди приходят к врачу, — рассказывает нейрохирург. — Другой вопрос, что патологическое напряжение мышц спины возникает из-за того, что диски между позвонками дегенерируют и перестают полностью выполнять свою функцию. Два тела позвонков, связанные диском, перестают нормально амортизировать и двигаться — в ответ на нагрузку во время движения. Мышцы включаются в этот процесс, чтобы дополнительно его застабилизировать. Поэтому основная часть людей, которая приходит к доктору с болью в спине — это те, у кого уже есть дегенерация дисков, но основным источником боли у них будут именно мышцы.

Проблема с суставами

- С возрастом все суставы страдают — люди часто называют этот процесс «отложение солей», но никаких солей там, конечно, нет, а речь идет о деформирующем остеоартрозе, — объясняет эксперт. — Это процесс возрастной деформации суставов, связанных с дегенеративными изменениями на суставных поверхностях, истончением хряща и так далее. Вот вторая проблема источника боли в спине.

Проблема с межпозвоночным диском

- В нем вообще нет нервных окончаний, но на периферии — на самых наружных слоях диска — они присутствуют, — говорит Григорий Евзиков. — И когда диск с возрастом начинает растрескиваться, нервные окончания вовлекаются в процесс и могут давать так называемую дисковую боль.

Грыжа