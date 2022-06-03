Плюсов у высокого роста так же много, как и минусов. Быть выше других на голову, возможность строить карьеру в модельном бизнесе, в конце концов — эстетика, нивелируются проблемами с выбором одежды и даже партнера хотя бы примерно такого же роста. Теперь к отрицательному списку ученые прибавили еще и повышенный риск развития некоторых заболеваний — от варикозного расширения вен до повреждения периферических нервов.
- Мы обнаружили доказательства того, что рост взрослого человека может влиять на здоровье, включая некоторые состояния, связанные с плохими исходами и качеством жизни — периферическую невропатию, язвы нижних конечностей и хроническую венозную недостаточность, — говорит ведущий автор исследования, сотрудник Регионального медицинского центра штата Вирджиния (США) Шридхаран Рагхаван. — И рост является фактором риска, который невозможно изменить.
Уже установлено, что высокие люди более подвержены некоторым видам рака. Высокими, к слову, ученые сочли мужчин выше 180 см и женщин, чей рост больше 170 см.
Если обобщить, то каждые 10 сантиметров роста повышают риск онкологии на 18 процентов у женщин и на 11 процентов у мужчин. Вероятность возникновения рака молочной железы у высоких женщин выше на 20 процентов. А риск меланомы с каждыми лишними 10 сантиметрами растет на 30 процентов.
Среди возможных заболеваний числятся также:
разрыв аорты,
легочная эмболия,
инфекции кожи и костей.
Эти данные ученые приводят в научном журнале
- Не то, чтобы у низкорослых людей все было намного лучше, — говорят исследователи. — Невысокие чаще сталкиваются с ишемической болезнью, инсультом, заболеваниями печени и психическими расстройствами. У высоких же риск гипертонии, гиперлипидемии и ишемической болезни сердца ниже, правда, благодаря другим заболеваниям — мерцательной аритмии и варикозу.
Ученые объясняют, что мы мало что можем сделать с нашим ростом. Но знания о том, какие заболевания наиболее характерны для высоких людей, позволят более внимательно следить за своим здоровьем с упором на «зоны риска».