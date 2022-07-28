Терапевт Ажиков назвал утренние симптомы, которые укажут на проблемы с печенью

Есть данные о том, что повреждение даже 70% печени может только незначительно отразиться на работе всего организма. Кроме того, орган обладает большими резервными возможностями, поврежденные клетки могут восстанавливаться, если устранить ту причину, которая на них влияла.
Однако, если печень страдает от воспалительных, обменных расстройств или серьезно повреждена алкоголем, «тяжелыми» препаратами или иными процессами, могут возникать определенные жалобы, в том числе — по утрам. Конечно, они достаточно общие и возможны при других проблемах здоровья, но в сочетании друг с другом — это повод для визита к врачу. «Доктор Питер» уточнил у врача-терапевта, кардиолога Султана Ажикова, какие признаки нездоровья печени нужно у себя искать.
Самая большая железа
Печень — самый большой внутренний орган человека, выполняющая разнообразные и многочисленные задачи в режиме нон-стоп. Печень в организме одна (так называемый непарный орган), поэтому и дисфункция, поломка печени особенно опасна для жизни, негативно отражается на здоровье и самочувствии.
Заболевания печени знакомы многим людям, при этом многие некоторые из них могут протекать в достаточно тяжелой форме: гепатит С и В, алкогольные заболевания печени, цирроз, рак печени. При подобных болезнях или подозрении на них необходим постоянный медицинский контроль, регулярные обследования и лечение.
Что делает печень в организме?
Роль печени не ограничивается только производством желчи для того, чтобы переваривать жиры, попавшие в тонкий кишечник. Она активно участвует во всех видах обмена веществ в организме: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и даже воды.
Печень синтезирует желчь, которая крайне необходима для расщепления жиров во время пищеварения, обладает антибактериальным эффектом и стимулирует моторику кишки. В процессе формирования желчи печень перерабатывает токсические вещества, которые попадают в организм и затем помогает их утилизировать.
Печень активно участвует в процессе кроветворения и помогает в таком важном процессе как свертывание крови.
Утренние симптомы, указывающие на проблемы печени
На ранней стадии заболевания печени симптомы могут быть общими и неочевидными. Человеку станет сложнее просыпаться по утрам, появится общая слабость с самого начала дня, быстрая утомляемость, может беспокоить боль в правом подреберье.
Первые характерные симптомы:
плохой аппетит с утра или в течение всего дня,
тошнота, рвота,
тяжесть в животе,
вздутие живота,
При этом кал становится светлым, а моча — темной.
Удивительно, но при дисфункции печени нужно в первую очередь обратить внимание на кожные покровы. Могут появиться кожный зуд, расчесы и ссадины. Ощущение зуда будет наиболее выражено на животе, руках, ногах, пояснице и подмышках.
Ищем другие проявления
Также при нарушениях печени (в особенности при повышении холестерина) могут появляться внутрикожные желтоватые и белесоватые бляшки (ксантомы и ксантелазмы), они часто возникают вокруг глаз или на внутренней поверхности губ.
Характерным симптомом при заболевании печени становятся сосудистые звездочки (расширенные капилляры, проступающие на коже), которые нередко появляются целыми группами. Обычное их место дислокации — шея, лицо, плечи, кисти, спина. Кроме того, они могут возникать и на слизистых оболочках носа, рта, глотки. Часто такие звездочки возникают, например, при циррозе или резко выраженном гепатите.
Изменения цвета кожи
У людей, страдающих циррозом печени (серьезное повреждение, при котором в органе образуются узлы из соединительной ткани), может проявляться синюшный цвет лица и рук (цианоз). Он связан с застойными явлениями и недостаточным поступлением кислорода в ткани. На коже могут возникать кровоподтеки — синяки и кровоизлияния (от незначительных травм, давления на ткани во время сна или спонтанно, без каких-либо влияний).
Стоит обратить внимание и на ладони. При заболеваниях печени сильно краснеют боковые части ладоней, иногда изменяют цвет и пальцы. При надавливании красные пятна бледнеют и вновь выступают при прекращении давления.
Желтизна кожных покровов также говорит о серьезных нарушениях печени. При желтухе окрашиваются кожа и белочная оболочка глаз, слизистые оболочки.
Если ситуация серьезная
Когда проблемы с печенью длительные и выраженные, могу появиться и достаточно заметные проблемы внешности. Наблюдайте за волосами — при болезнях печени может отмечаться выпадение волос на всех частях тела. На передней и боковых поверхностях живота и грудной клетки могут постепенно проступать расширенные вены.
Если вам кажется, что вы быстро теряете вес, резко похудели за последние месяцы, а питание особенно не менялось, это тоже тревожный симптом — он может быть связан с проблемами печени.
Возможно, это покажется неожиданным, но раздражительность, нарушение сна, слабость, головная боль, подавленное настроение, снижение памяти также могут свидетельствовать о проблемах печени. Поскольку страдает метаболизм и поступление в нервную систему питательных компонентов, проблемы печени отражаются на работе мозга.
И еще — оцените ваши руки: нет ли изменения формы пальцев и структуры ногтей. Пальцы могут приобретать форму «барабанных палочек» (утолщается крайняя фаланга) с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стекол.