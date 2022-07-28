Терапевт Ажиков назвал утренние симптомы, которые укажут на проблемы с печенью

Есть данные о том, что повреждение даже 70% печени может только незначительно отразиться на работе всего организма. Кроме того, орган обладает большими резервными возможностями, поврежденные клетки могут восстанавливаться, если устранить ту причину, которая на них влияла.

Однако, если печень страдает от воспалительных, обменных расстройств или серьезно повреждена алкоголем, «тяжелыми» препаратами или иными процессами, могут возникать определенные жалобы, в том числе — по утрам. Конечно, они достаточно общие и возможны при других проблемах здоровья, но в сочетании друг с другом — это повод для визита к врачу. «Доктор Питер» уточнил у врача-терапевта, кардиолога Султана Ажикова, какие признаки нездоровья печени нужно у себя искать.