Кожа да кости: что нужно есть, чтобы поправиться и набрать вес

Многие люди в погоне за стройностью доходят до крайности. Они снижают вес настолько сильно, что возникают проблемы со здоровьем. А у некоторых просто не получается набрать нужную массу. И что делать в такой ситуации?