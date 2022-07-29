Нутрициолог Ефимова рассказала о формуле идеального завтрака

Что же есть на завтрак? Собрали несколько самых здоровых вариантов завтрака — выбирайте на свой вкус!

Завтрак для красоты и молодости

Хотите сохранить кожу гладкой и свежей? Попробуйте есть по утрам тост с авокадо и яйцом пашот или яичницу с помидорами. В таком варианте завтрака много витамина Е, который помогает избавиться от темных кругов под глазами и мимических морщин. А еще в нем есть витамин С, который необходим для выработки коллагена — главного белка красоты.

Завтрак для борьбы с холестерином

Если вы стремитесь избавиться от вредного холестерина, попробуйте есть на завтрак тосты из хлеба на непросеянной муке или цельнозерновые злаки и отруби. И в одном, и в другом варианте много полезных пищевых волокон. Как говорят врачи, от 5 до 10 граммов растворимой клетчатки в день может понизить уровень холестерина.