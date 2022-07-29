Нутрициолог Ефимова рассказала о формуле идеального завтрака

Здоровый завтрак — важная часть правильного питания. О том, как поесть с утра так, чтобы быть сытым на протяжении всего дня и при этом не навредить своему здоровью, рассказывает нутрициолог Алена Ефимова.
Нутрициолог
Есть мнение, будто бы утром можно позволить себе любую вредную еду — мол, ешь тортики по утрам и тогда не потолстеешь. Однако на самом деле есть сладости на завтрак — не лучший вариант. Булки и другие простые углеводы не смогут надолго вас насытить, через пару часов вы снова захотите есть. Поэтому утром лучше налегать на белково-жировую пищу. Такие продукты насытят на 4-5 часов.
Белки есть в рыбе, курином мясе, яйцах. Полезные жиры стоит искать в авокадо, оливковом масле, орехах, семенах. Дополнить все это можно свежими овощами. Для более продолжительного насыщения, отметила Ефимова в интервью с изданием
Что же есть на завтрак? Собрали несколько самых здоровых вариантов завтрака — выбирайте на свой вкус!
Завтрак для красоты и молодости
Хотите сохранить кожу гладкой и свежей? Попробуйте есть по утрам тост с авокадо и яйцом пашот или яичницу с помидорами. В таком варианте завтрака много витамина Е, который помогает избавиться от темных кругов под глазами и мимических морщин. А еще в нем есть витамин С, который необходим для выработки коллагена — главного белка красоты.
Завтрак для борьбы с холестерином
Если вы стремитесь избавиться от вредного холестерина, попробуйте есть на завтрак тосты из хлеба на непросеянной муке или цельнозерновые злаки и отруби. И в одном, и в другом варианте много полезных пищевых волокон. Как говорят врачи, от 5 до 10 граммов растворимой клетчатки в день может понизить уровень холестерина.
Завтрак против жирка на животе
Один из лучших продуктов для избавления от висцерального жира — йогурт. Этот продукт помогает пищеварению, увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. Правильный, качественный йогурт без сахара и ароматизаторов богат пребиотиками, белком и кальцием, которые нормализуют работу ЖКТ.
Завтрак для крепкой памяти
Если без сладкого вы свое утро представить не можете — попробуйте есть горький шоколад, с содержанием какао-бобов не менее 55%. В таком шоколаде много антоцианов и флавонолов — веществ, способных улучшить работу сосудов и усилить приток крови к головному мозгу. После такого завтрака вы будете лучше запоминать информацию и быстрее соображать.
Когда лучше завтракать?
Утренний причем пищи медики советую планировать в промежутке между 6 и 9 часами утра. Дело в том, что именно в это время происходит эндокринная регуляция органов, так что завтракать в это время будет физиологичней.
Кстати
Если вы привыкли завтракать одними только яйцами, лучше отказаться от этой привычки. О том, почему это так и с чем лучше есть яйца, читай ЗДЕСЬ.