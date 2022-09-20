Ботулинотерапию называют процедурой №1 для омоложения лица — она была и остается одной из самых популярных в мире. Ботокс колют в лоб, убирают с его помощью морщины на шее, кисетные морщинки у рта и «гусиные лапки» у глаз. Кстати, не многие знают, что эта процедура изначально применялась в терапевтических целях — с помощью ботулотоксина, например, в свое время лечили спастичность у детей с ДЦП.

В косметологию ботулотоксин типа А пришел в начале 21 века, когда его начали применять для лечения и профилактики морщин. И теперь многие женщины так довольны эффектом от ботокса, что делают инъекции много лет подряд.

«Доктор Питер» с помощью пластического хирурга, кандидата медицинских наук, решил разобраться, что будет с лицом после достаточно длительного использования ботулотоксина?