Ботулинотерапию называют процедурой №1 для омоложения лица — она была и остается одной из самых популярных в мире. Ботокс колют в лоб, убирают с его помощью морщины на шее, кисетные морщинки у рта и «гусиные лапки» у глаз. Кстати, не многие знают, что эта процедура изначально применялась в терапевтических целях — с помощью ботулотоксина, например, в свое время лечили спастичность у детей с ДЦП.
В косметологию ботулотоксин типа А пришел в начале 21 века, когда его начали применять для лечения и профилактики морщин. И теперь многие женщины так довольны эффектом от ботокса, что делают инъекции много лет подряд.
«Доктор Питер» с помощью пластического хирурга, кандидата медицинских наук, решил разобраться, что будет с лицом после достаточно длительного использования ботулотоксина?
Ботокс для лица: плюсы и минусы
- По сути, ботулотоксин — это яд, токсичное вещество, которое получается благодаря анаэробной грамположительной бактерии, возбудителю ботулизма — Clostridium Botulinum. Это вещество способно блокировать передачу нервного импульса в мышцу — в результате мускулатура не сокращается и морщины разглаживаются, — объясняет врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук Лия Гавашели.
Зачем делать уколы красоты
чтобы убрать продольные морщины в области лба,
разгладить межбровные морщины,
убрать «гусиные лапки» в периорбитальной области,
минимизировать «кисетные морщины» около рта,
разгладить морщины в области шеи (так называемые «кольца Венеры»),
приподнять уголки рта и хвосты бровей, чтобы справиться с первыми признаками нависания в области верхних век и визуально изменить разрез глаз,
чтобы избавиться от тиков, бруксизма (расслабление мышц нижней челюсти), гипергидроза (чрезмерной потливости), мигреней и т.д.
Это надо знать: 6 важных фактов
Эффект от уколов ботокса можно заметить уже на 1-3-й день применения препарата.
Эффект от проведения процедуры сохраняется в течение 3-6 месяцев.
Продолжительность действия зависит от индивидуального метаболизма, а также от возраста пациента и состояния кожи.
Между инъекциями ботулотоксина должно пройти не менее 8 недель.
Аллергия на ботулотоксин встречается у 1% населения земного шара.
Ботулинотерапия может применяться в тандеме с другими инъекционными методиками, направленными на омоложение лица.
Противопоказания
беременность,
период лактации,
болезни крови,
воспалительные заболевания кожи в местах, где планируется сделать инъекции,
повышенная чувствительность к ботулотоксину.
Как меняется лицо через 10 лет после ботокса
- Лицо после длительного применения ботулотоксина меняется в положительную сторону, — уверена хирург Лия Гавашели.
Минимизация птоза
Ткани лица не подвергаются в такой степени птозу — опущению, как без применения ботулотоксина. Плюс ботулинический токсин обладает липолитическим эффектом — это также влияет на то, что ткани не обвисают.
Разглаживание морщины
Ботулотоксин способствует тому, что мышцы не входят в гипертонус. Токсин расслабляет мышцы-депрессоры, которые отвечают за мимику, в частности, опускают углы рта. В результате морщины не углубляются, а кожа выглядит гладкой.
Минимизация старения костей черепа
Регулярные инъекции ботулотоксина оказывают влияние на скелет черепа — они профилактируют его старение. Там, где мышцы сокращаются, одной частью они крепятся к скелету — после инъекций ботулотоксина мышцы расслабляются, поэтому не происходит изнашивания костей черепа. Обычно с возрастом из-за активной работы мышц кости черепа деформируются.
Если много лет делать уколы ботокса, со временем мышцы, которые не должны сокращаться, привыкают к инъекциям, так как они имеют мышечную память — в результате кожа разглаживается и не образуются заломы.
- Все это становится возможным при регулярном, а не единичном прибегании к инъекциям ботулотоксина в течение долгого периода времени — то есть 10 и больше лет, — объясняет врач. - Но только при условии, что ботулотоксин будут колоть правильно — в правильных дозировках, с правильными интервалами и в правильных программах. Тогда ботулинический токсин — хорошее профилактическое средство в рамках борьбы со старением. Исследованиями подтверждено, что эстетическое восприятие лица с ботоксом гораздо лучше, чем без него.
«Можно изуродовать лицо»
- К сожалению, не все специалисты умеют работать с ботоксом — колют его слишком низко на лоб, в результате брови падают, — признает Лия Гавашели. — Бывает, что из-за неправильного введения лицо становится асимметричным, нарушается дикция, артикуляция, глотательный рефлекс, возникают головные боли напряжения.
Также врач предупреждает, что после уколов ботокса могут даже появиться дезадаптирующие осложнения, и пациент будет вынужден сидеть 6 месяцев дома, пока ботокс не перестанет действовать.
- У ботулотоксина есть определенный диаметр диффузии, причем в зависимости от конкретного препарата он может быть разным — это тот момент, который должен четко знать специалист, который работает с данными препаратами, — говорит пластический хирург. — И да — ботулотоксин — это яд: им можно вылечить, сделать профилактику старения, а можно изуродовать лицо, и пациент будет бегать от специалистов, которые предлагают ему ботокс.
Важно понимать — проблема не в самом препарате, а прежде всего в специалисте.
- Единственный способ избежать осложнений и проблем после инъекций ботокса, выбирать правильных специалистов, которые понимают анатомию, архитектонику мышц, взаимодействие мышц друг с другом, а не тех, кто хочет заработать, — говорит эксперт.