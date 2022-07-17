«Береги шею смолоду»

Хирург рекомендует не забывать про регулярный домашний уход за лицом и шеей.

- Кожа, недополучающая увлажнения и питания, склонна к более быстрому увяданию, — резюмирует врач. — Поэтому главное правило в профилактике колец Венеры — это регулярность ухода. Если вы наносите крем или сыворотку на лицо — не забывайте про шею. В принципе, абсолютно все процедуры для лица (очищение, тонизирование, уход) должны распространяться и на шею. Если вы применяете косметику с активными компонентами: кислотами, витаминами, пептидами, аминокислотами, помните, что кожа шеи нуждается в них ничуть не меньше, а иногда даже больше, чем лицо.

Если вы боитесь, что ваша шея покроется морщинами, то также стоит и очень внимательно следить за своим весом, обращает внимание хирург, и не забывать про гимнастику — как профилактику шейного остеохондроза.

- Если есть проблемы с осанкой, полезно заняться растяжкой и гимнастикой, направленной на оздоровление спины в целом, а также вести более подвижный образ жизни, — рекомендует Мадина Байрамукова. — Для дополнительного ухода можно попробовать легкий самомассаж шеи, нанесение масок и даже компрессы для шеи.

Не лишним будет и посетить стоматолога и проверить, не является ли прикус и положение нижней челюсти первопричиной проблем с осанкой, отмечает доктор.