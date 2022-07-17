Поперечные морщины-складки на шее расстраивают любую женщину, даже несмотря на то, что называются очень романтично — кольца Венеры.
Как они появляются и почему самые простые привычки могут добавить морщин и сделать вас старше? На вопросы «Доктора Питера» ответила пластический хирург.
Что такое кольца Венеры
- Под кольцами Венеры мы подразумеваем горизонтальные складки на шее, которые чаще всего опоясывают ее примерно на две трети или на три четверти, — рассказывает Мадина Байрамукова. — Почему их назвали так художественно, точно неизвестно, но могу предположить, что из-за известной статуи Венеры Милосской. У нее очень хорошо видны те самые продольные полосы на шее. С учетом того, что для греко-римской скульптуры идеалом была именно зрелая женщина, достигшая акме — возраста своего расцвета, который наступал по мнению античных жителей где-то в 40-50 лет, наличие морщин на шее у Венеры удивлять не должно.
Шея — проблемная зона
Врач отмечает, что кольца Венеры больше выражены у женщин, чем у мужчин, и проявляться они начинают с возрастом.
- Вопрос появления складок, с одной стороны, индивидуальный — у кого-то они становятся заметными уже в 25 лет, у кого-то после 35, с другой стороны — на ухудшение ситуации влияют самые разные факторы — в том числе, образ жизни, — объясняет Мадина Байрамукова. — Выраженность колец Венеры зависит от пола, возраста, толщины подкожного-жирового слоя, эластичности кожи, наличия вредных привычек и ухода за собой. Часто большинство женщин, ухаживая за лицом, почему-то про шею забывают. Это касается не только домашнего ухода, но и процедур.
Статистика косметологов — на 4-6 процедур по уходу за лицом приходится всего 1 по уходу за шеей.
При этом шея — это проблемная зона, признает врач.
- С годами женская кожа начинает терять тонус и эластичность. Но если на лице мы не сразу замечаем последствия возрастных изменений, то область шеи начинает их чувствовать намного раньше — в силу того, что по сравнению с лицом кожа на шее более тонкая, а значит — быстрее подвержена закономерному увяданию, — объясняет пластический хирург.
Более выраженными кольца Венеры обычно бывают, если у женщины есть лишний вес и лишняя подкожная жировая клетчатка.
- Тяжелые ткани лица при ослабленном мышечном корсете тянутся вниз, а это неминуемо ведет к провисанию тканей в области шеи и усугублению ситуации с морщинами, — говорит Мадина Байрамукова.
Эти привычки «окольцуют» шею
Есть вроде бы безобидные привычки, которые на самом деле могут стоить красоты женщине.
- Эти привычки ситуацию с шеей не улучшают, а, наоборот, усугубляют — кольца Венеры у современных женщин начинают появляться гораздо раньше, чем, к примеру, у их мам и бабушек, — говорит Мадина Байрамукова
чтение лежа — в таком положении шея «складывается» и образуются морщины,
сон на высокой подушке,
постоянное использование гаджетов — мы опускаем голову вниз, к телефону, в таком положении шея испытывает нагрузку в четыре раза превышающую обычную,
сидячий образ жизни. Если вы постоянно сидите на работе за компьютером, и экран его находится ниже уровня глаз, вам приходится все время наклонять голову, чтобы смотреть в монитор. Это положение создает дополнительную нагрузку на верхние отделы позвоночника, появляются проблемы с осанкой, второй подбородок и морщины на шее.
привычка сутулиться, нарушение осанки.
— Все эти привычки в совокупности приводят к тому, что меняется положение головы, она фактически выдвигается вперед, плюс — постоянно присутствует наклон головы, провоцирующий складки в области шеи, — объясняет Мадина Байрамукова.
По ее словам, есть и неочевидная причина раннего появления колец Венеры у женщин.
- Это неправильный прикус, вызванный неправильным положением нижней челюсти. Из-за этого голова выдвигается вперед, — говорит эксперт. — По сути, именно это может являться первопричиной нарушения осанки и раннего появления морщин в области шеи.
«Береги шею смолоду»
Хирург рекомендует не забывать про регулярный домашний уход за лицом и шеей.
- Кожа, недополучающая увлажнения и питания, склонна к более быстрому увяданию, — резюмирует врач. — Поэтому главное правило в профилактике колец Венеры — это регулярность ухода. Если вы наносите крем или сыворотку на лицо — не забывайте про шею. В принципе, абсолютно все процедуры для лица (очищение, тонизирование, уход) должны распространяться и на шею. Если вы применяете косметику с активными компонентами: кислотами, витаминами, пептидами, аминокислотами, помните, что кожа шеи нуждается в них ничуть не меньше, а иногда даже больше, чем лицо.
Если вы боитесь, что ваша шея покроется морщинами, то также стоит и очень внимательно следить за своим весом, обращает внимание хирург, и не забывать про гимнастику — как профилактику шейного остеохондроза.
- Если есть проблемы с осанкой, полезно заняться растяжкой и гимнастикой, направленной на оздоровление спины в целом, а также вести более подвижный образ жизни, — рекомендует Мадина Байрамукова. — Для дополнительного ухода можно попробовать легкий самомассаж шеи, нанесение масок и даже компрессы для шеи.
Не лишним будет и посетить стоматолога и проверить, не является ли прикус и положение нижней челюсти первопричиной проблем с осанкой, отмечает доктор.
- Стоит и значительно уменьшить время, которое вы проводите в гаджетах с постоянной опущенной вниз головой, — говорит эксперт. — А лучше заменить смартфон и планшет на стационарный компьютер, который должен находиться на уровне глаз, чтобы не допускать наклона головы. Также надо стараться держать спину прямой, а голову — высоко поднятой.
Способы убрать кольца Венеры
Хирург назвала и профессиональные методики, способствующие улучшению состояния кожи в области шеи и для профилактики морщин:
мезотерапия,
биоревитализация,
микроигольчатый радиоволновой лифтинг.
- Все эти процедуры направлены на уплотнение подкожно-жирового слоя, усиление плотности и эластичности кожи, — объяснила Мадина Байрамукова.
инъекции ботулотоксина;
- Это дает расслабление платизмы — главной мышцы молодости, так как ее гипертонус приводит к появлению продольных морщин в области шеи, — говорит эксперт.
мягкие филеры на основе гиалуроновой кислоты. Ими заполняют наметившиеся на шее морщины;
введение препаратов на основе L-полимолочной кислоты или препаратов-стимуляторов коллагена.
- Эта процедура применяется для стимуляция неоколлагенеза, процесса образования нового коллагена, что помогает минимизировать морщины, — говорит врач.