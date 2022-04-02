6 важных анализов, которые нужно сдать каждой женщине после 40 лет

Когда нам по 20 лет, то мы практически не задумываемся о ежегодных осмотрах. Особенно, если не имеем никаких хронических заболеваний. Всегда думается, что недомогание — это просто последствие недосыпа, а живот болит после очередной вечеринки. И, к счастью, в большинстве случаев так и есть: врачи редко находят и юных парней и девушек какие-то серьезные патологии.
Другое дело, когда мы становимся старше. После 30-35 лет уже стоит задуматься о ежегодных профилактических осмотрах, слушать рекомендации врачей и сдавать все необходимые анализы как можно скорее.
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.t.me/onkolog_prof
«В 20-30 лет мы думаем, что все здоровы и не обследуемся полноценно. А в 40-50 у нас уже вылезают более серьезные заболевания, которые можно было предотвратить гораздо раньше. Все мы знаем о необходимости ежегодных чек-апов. Но кто из вас их действительно делал? А кто занимается профилактикой болезни, а не ждут когда она себя проявит? К сожалению, единицы», — говорит эксперт.
Почему важно обследоваться
После 40 у женщины наступает предклимактерический период, и в это время точно стоит регулярно посещать гинеколога, а каждые три года делать еще и пап-тест. Ведь именно после этого возраста у женщин возрастает риск появления доброкачественных опухолей: фибромиомы матки, кисты яичников.
Справка
Мазок Папаниколау, пап-тест или цитологический мазок — тест, с помощью которого можно определить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки. Это исследование позволяет достаточно эффективно выявлять предраковые изменения эпителия.
В список обязательных врачей для женщин стоит добавить и маммолога. После 40 лет увеличивается риск развития рака молочной железы. За последние 25 лет его стали обнаруживать на 40-50 процентов чаще, чем раньше. Новые случаи определяются все чаще. Как не пропустить начало заболевания, можно прочитать ЗДЕСЬ.
«Важны профессиональные осмотры не только у гинекологов и маммологов, но и врачей других профилей. И пренебрегать этим перечнем не стоит. Потому как всегда проще предупредить, чем лечить. Развитие опасных патологий могут быть связаны, например, со скачками гормонов. Доброкачественные опухоли бывают и после 30 лет, но для возраста 40+ это все же более характерно», — пояснил онколог.
Какие обследования нужны в первую очередь
Цитологический мазок
Исследование на предрасположенность к диабету
Колоноскопия
Обследования сердца
Дерматоскопия всех подозрительных родинок
Обследования щитовидной железы
Рак никогда не возникает спонтанно — мол, вчера здоровые были клетки, а сегодня уже больные. Чаще всего это долгий процесс, постепенные превращения и мутации. Поэтому так важно ежегодно проходить обследования и проводить профилактику, о которой я всегда говорю своим пациентам, заключил Иван Карасев.
Кстати
Про ежегодные осмотры не стоит забывать и мужчинам. По словам терапевта, представители сильного пола в расцвете сил нередко умирают из-за наплевательского отношения к собственному здоровью и нежелания пройти обследование. Рассказываем про главные анализы, которые надо сдать каждому мужчине после 40 лет.