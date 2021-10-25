Каждой женщине необходимо посещать гинеколога раз в полгода, даже если ее ничего не беспокоит. Подобные профилактические осмотры очень важны, ведь если есть какое-то скрытое заболевание (а большинство женских болезней очень коварны и предпочитают прятаться годами), гинеколог их увидит и назначит лечение.
Некоторые наши ежедневные привычки могут спровоцировать какие-то болезни. Или же вообще не несут никакого «полезного» смысла. От чего стоит отказаться каждой женщине, объяснила врач-гинеколог Ульяна Смирнова.
Ульяна Смирнова
Гинекология
Врач-гинеколог, сексолог. Специалист клиники «ID-clinic».
Ношение тесного белья
Не носите тесное, синтетическое белье, особенно трусики-стринги. Синтетическая ткань не пропускает воздух, тем самым не позволяя коже «дышать». В результате кожа потеет и создается парниковый эффект — прекрасные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Последствия — молочница и бактериальные вагиниты.
Постоянное использование ежедневных прокладок
Не стоит носить ежедневные прокладки на постоянной основе, говорит гинеколог. Они создают парниковый эффект, из-за которого нарушается микрофлора влагалища.
«Помните, что количество выделений в период овуляции может увеличиваться, это абсолютно нормально. Если в остальное время вы чувствуете, что выделения доставляют вам дискомфорт, лучше проконсультироваться со своим гинекологом, а не спасаться прокладками».
Подмывание со средством для интимной гигиены каждый день
«Не нужно каждый день подмываться средствами для интимной гигиены. Дело в том, что не все „добросовестные“ производители делают средства, помогающие нормализовать ph. Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они, в свою очередь, не нормализуют, а „защелачивают“ микрофлору, нарушая ее», — говорит врач.
Самая правильная гигиена — по возможности подмываться после каждого похода в туалет теплой водой. Никаких средств при этом не требуется.
Ношение неудобного бюстгальтера
В бюстгальтере мы проводим почти каждый день, поэтому очень важно, чтобы эта вещь была удобной, а потом уже красивой.
«Не стоит носить пуш-ап, синтетические, не подходящие по размеру бюстгальтеры. Они сдавливают грудь, возникают застойные явления, как итог — риск новообразований», — говорит врач.
Кстати, спать в бюстгальтере — это плохая идея. Он может натереть кожу, передавить грудную клетку, что тоже чревато различными негативными последствиями.
Игнорирование зуда и выделений
Если у вас есть жалобы, не стоит затягивать с походом к гинекологу. Причиной зуда и выделений могут быть не только банальные кандидоз и дисбактериоз, но и скрытые инфекции. Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов и свечей не только не вылечит ваш дисбактериоз, но с большой вероятностью усугубит течение болезни, и, возможно, переведет процесс в хронический.
Прижигание эрозии
Диагноз «эрозия шейки матки», согласно мировой статистике, ставят каждой пятой женщине. И некоторые врачи ратуют за прижигание даже тогда, когда этого делать не стоит.
«Не стоит прижигать шейку матки „просто так“, без показаний. Это касается банальной эрозии с нормальной цитологической и кольпоскопической картиной. Такое прижигание стирает границу переходного эпителия, затрудняя тем самым дальнейшее диагностирование онкологического процесса», — поясняет гинеколог.
Сон в пижаме
Не стоит спать в ночных костюмах, особенно, штанах или шортах. При перегревании нарушается теплообмен, что приводит к банальной молочнице. Спите в хлопковом нижнем белье и без бюстгальтера.
Самостоятельная покупка противозачаточных
Зайти в аптеку и купить противозачаточные таблетки, исходя из отзывов в сети — плохая практика. Таблетки могут вам не подойти.
«Все мы знаем о необходимости контрацепции, но далеко не каждая женщина использует подходящий для нее метод. Прежде чем использовать тот или иной вид контрацептивов, стоит обязательно проконсультироваться с гинекологом. Специалист расскажет вам о многообразии современной контрацепции и подберет то, что подходит именно вам».
Игнорирование женского календаря
Часто женщины приходят к гинекологу и не знают дату последних менструаций. Всем обязательно стоит завести менструальный календарь. Сейчас существует множество специальных приложений, которые можно скачать бесплатно. У них простой функционал. Если вам не нравится такой вариант, подойдет и обычный блокнот.
«Отмечайте обильные и скудные дни менструаций, перемены в самочувствии и настроении. Вам всегда будет легко отследить отклонения, а доктору правильно выставить диагноз в соответствии с данными календаря», — говорит Ульяна Смирнова.
Важное напоминание: если присутствуют неприятные или даже болезненные ощущения во время полового акта, не стоит это игнорировать. Причиной болей может быть множество опасных факторов, с которыми обязательно нужно разобраться. Обязательно запишитесь на прием к гинекологу и откровенно расскажите обо всем.
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