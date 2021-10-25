Подмывание со средством для интимной гигиены каждый день

«Не нужно каждый день подмываться средствами для интимной гигиены. Дело в том, что не все „добросовестные“ производители делают средства, помогающие нормализовать ph. Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они, в свою очередь, не нормализуют, а „защелачивают“ микрофлору, нарушая ее», — говорит врач.

Самая правильная гигиена — по возможности подмываться после каждого похода в туалет теплой водой. Никаких средств при этом не требуется.

Ношение неудобного бюстгальтера

В бюстгальтере мы проводим почти каждый день, поэтому очень важно, чтобы эта вещь была удобной, а потом уже красивой.

«Не стоит носить пуш-ап, синтетические, не подходящие по размеру бюстгальтеры. Они сдавливают грудь, возникают застойные явления, как итог — риск новообразований», — говорит врач.

Кстати, спать в бюстгальтере — это плохая идея. Он может натереть кожу, передавить грудную клетку, что тоже чревато различными негативными последствиями.

Игнорирование зуда и выделений

Если у вас есть жалобы, не стоит затягивать с походом к гинекологу. Причиной зуда и выделений могут быть не только банальные кандидоз и дисбактериоз, но и скрытые инфекции. Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов и свечей не только не вылечит ваш дисбактериоз, но с большой вероятностью усугубит течение болезни, и, возможно, переведет процесс в хронический.

Прижигание эрозии

Диагноз «эрозия шейки матки», согласно мировой статистике, ставят каждой пятой женщине. И некоторые врачи ратуют за прижигание даже тогда, когда этого делать не стоит.

«Не стоит прижигать шейку матки „просто так“, без показаний. Это касается банальной эрозии с нормальной цитологической и кольпоскопической картиной. Такое прижигание стирает границу переходного эпителия, затрудняя тем самым дальнейшее диагностирование онкологического процесса», — поясняет гинеколог.