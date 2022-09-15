«Моя бабушка ничего с лицом не делала и в 50 выглядела на 30», — знакомо? В воздухе годами витает миф о том, что есть женщины, которые без всяких внешних вмешательств сохраняют юношескую внешность до пенсии — максимум детским кремом пользуются. Давайте разберемся, в чем подвох.
Фильтры и тайны
Во-первых, если мы говорим о фотографиях звезд, не нужно забывать о фильтрах и фотошопе. Услуги по виртуальному улучшению внешности настолько продвинуты, что можно изменять и фото, и видео, а также путем нехитрых действий ликвидировать пометки об использовании фильтра.
Старинные черно-белые фотографии, когда мы говорим о наших удивительно моложавых предках, сами по себе имели такую зернистость, что сглаживали любые дефекты кожи, заменяя любой современный фильтр.
- Есть еще одна категория женщин, — говорит врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Лебедева. — Они тщательно скрывают походы к косметологу и на голубом глазу рассказывают о чудодейственный маске из огурчиков.
Форма черепа и толщина кожи
Если мы переходим к реально хорошо выглядящим зрелым женщинам, здесь играет роль несколько факторов: природная толщина кожи, строение черепа — все это относится к генетике.
- Думаю, все обращали внимание, что представители Японии, Китая и многих других азиатских стран долго сохраняют молодость, — объяснила косметолог Лебедева. — Им в этом помогает, в первую очередь, более мощный скуластый череп — он в данном случае играет роль «вешалки», не дающей коже «поплыть».
Активность фибробластов, вырабатывающих коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту тоже у всех разная, почему и «уколы красоты» не на всех действует одинаково.
- В современных клиниках существуют услуги по расшифровке ДНК на определенную тематику, — рассказала Анна Лебедева. — За синтез коллагена, например, отвечает около 10 различных генов. Расшифровав их, мы сможем узнать, как долго кожа не потеряет упругость и какие процедуры лучше всего будут продлять молодость.
Поздние роды и гормональная терапия
Колоссальное значение имеет женский гормональный фон. Косметологи знают: если начался климакс, лицо может «обвалиться» буквально за год. Поэтому если женщина в 50 не ходит к косметологу и выглядит отлично, возможно она посещает гинеколога, который подобрал ей гормонзаместительную терапию.
- Ранее считалось, что поздние дети, рожденные после 35, омолаживают организм, — продолжает косметолог. — В этом есть доля истины с точки зрения гормонов. Но с точки зрения бессонных ночей я бы не сильно полагалась на этот метод.
Образ жизни не может не влиять на внешний вид. Воздействие солнечных лучей — один из самых мощных факторов старения. Естественно, такие вредные привычки как алкоголь, курение, наркотики и злоупотребление вредной пищей оставляют свои печати на лице. И даже психологические причины могут наследить — стресс вполне в состоянии заставить нас стареть слишком быстро.
Фигура и одежда
- Надо признаться, обычный человек никогда не оценивает возраст по конкретным морщинкам или другим стигмам, известным косметологам, — поясняет Анна Лебедева. — Оценке подвергается весь образ, поэтому удачно подобранная прическа, современный, а не времен вашей юности макияж, стильная одежда могут убрать пять-десять лет.
То же самое относится к фигуре, причем не всегда худоба сделает вас моложе. После 45-50 многим женщинам идет легкая полнота — в конце концов элементарно на полном лице морщины лучше разглажены.
- Но самый главный секрет женщин, которые в 50 выглядят на 30, — это блеск в глазах, — говорит косметолог. — Чего и всем желаю.