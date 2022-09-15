Активность фибробластов, вырабатывающих коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту тоже у всех разная, почему и «уколы красоты» не на всех действует одинаково.

- В современных клиниках существуют услуги по расшифровке ДНК на определенную тематику, — рассказала Анна Лебедева. — За синтез коллагена, например, отвечает около 10 различных генов. Расшифровав их, мы сможем узнать, как долго кожа не потеряет упругость и какие процедуры лучше всего будут продлять молодость.

Поздние роды и гормональная терапия

Колоссальное значение имеет женский гормональный фон. Косметологи знают: если начался климакс, лицо может «обвалиться» буквально за год. Поэтому если женщина в 50 не ходит к косметологу и выглядит отлично, возможно она посещает гинеколога, который подобрал ей гормонзаместительную терапию.

- Ранее считалось, что поздние дети, рожденные после 35, омолаживают организм , — продолжает косметолог. — В этом есть доля истины с точки зрения гормонов. Но с точки зрения бессонных ночей я бы не сильно полагалась на этот метод.