Как омолодить руки

Проблемой кистей рук часто становится пигментация — по той причине, что даже если вы не забываете о солнцезащитном креме, то частое мытье рук смывает и крем, и защитную гидролипидную мантию.

- Еще один враг гидролипидной мантии — антисептики для рук , ставшие популярными в период пандемии, — говорит Анна Лебедева. — Их частое использование приводит к иссушению кожи.

Помогают в уходе за руками крема с фосфолипидами на регулярной основе, а также:

мезотерапия;

плазмотерапия;

биоревитализация;

полимолочная кислота и другие мощные реструктуризанты.

- Лучшая процедура в борьбе с пигментом — ipl-фототерапия, — рассказала косметолог. — Делать ее желательно в осенне-зимний период. 1-3 процедур хватает, чтобы полностью выровнять цвет поверхности.

Возраст рук часто подчеркивают выпирающие сосуды, которые, к слову, могут оказаться вашей генетической особенностью. Закамуфлировать их можно при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

- Ухаживайте за своими ручками и шеей своевременно, и тогда никто не догадается сколько вам лет на самом деле, — уверена Анна Лебедева.