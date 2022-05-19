Кольцами Венеры называют поперечные складки на коже шеи — они похожи на ожерелье и своим романтичным названием обязаны греческой богине любви и красоты. Принято считать, что связаны они с увяданием кожи и бывают только у женщин. Но, по словам врачей, считать их морщинами в привычном смысле слова нельзя.

- На самом деле, характерные заломы на коже бывают в любом возрасте, даже юном. И присущи они не только женщинам, но и мужчинам . В детстве и юности складки выражены слабо, но постепенно становятся заметнее, — поясняет косметолог Алла Хазова.

Почему появляются кольца Венеры

По словам Аллы Хазовой, основная причина появления этих складок на шее — анатомические особенности. И, к примеру, красивая длинная шея не всегда означает исключительно плюсы для ее обладательницы.