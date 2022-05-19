Кольцами Венеры называют поперечные складки на коже шеи — они похожи на ожерелье и своим романтичным названием обязаны греческой богине любви и красоты. Принято считать, что связаны они с увяданием кожи и бывают только у женщин. Но, по словам врачей, считать их морщинами в привычном смысле слова нельзя.
- На самом деле, характерные заломы на коже бывают в любом возрасте, даже юном. И присущи они не только женщинам, но и мужчинам. В детстве и юности складки выражены слабо, но постепенно становятся заметнее, — поясняет косметолог Алла Хазова.
Почему появляются кольца Венеры
По словам Аллы Хазовой, основная причина появления этих складок на шее — анатомические особенности. И, к примеру, красивая длинная шея не всегда означает исключительно плюсы для ее обладательницы.
Врач антивозрастной медицины, косметолог, международный сертифицированный тренер по лазерным технологиям омоложения
- На шее у нас есть тонкая мышца — платизма. Она начинается от уголков рта, огибает угол нижней челюсти и вплетается в грудную мышцу. Если произнести звук «ы», можно понять, как именно она расположена. Платизма находится сразу под кожей. У одних людей она распределяется единым полотном, у других, особенно у обладателей длинной, так называемой «лебединой» шеи — платизма имеет соединительно-тканные перемычки. Они крепятся непосредственно к коже и образуют поперечные складки — те самые кольца Венеры.
Так как платизма неплотно прикреплена к коже, со временем движения шеи перерастягивают мышцу. Это можно сравнить с ношением обуви: сначала она прилегает к ноге плотно, но потом разнашивается. Плотность кожи тоже со временем уменьшается, и складки начинают проступать сильнее, — объяснила врач.
Доктор перечислила еще 13 причин появления колец Венеры:
Генетическая предрасположенность. Если у родственников в предыдущих поколениях было подобное строение платизмы, оно обычно передается по наследству.
Плохая осанка. У людей, которые сутулятся и ходят с опущенной головой, мышцы шеи не участвуют в работе и со временем теряют эластичность. Кроме того, часто при пользовании гаджетами мы сидим в неудобном положении — шея постоянно находится в напряжении, из-за чего ухудшается кровообращение, и складки усиливаются.
Занятия спортом. Некоторые физические упражнения — например, поднятие штанги, приводит к гипертонусу мышц шеи. Это тоже способствует появлению колец Венеры, так как платизма достаточно тонкая мышца и не выдерживает сильной нагрузки.
Травмы. Различные операции, шрамы, спайки и травмы шеи могут усилить складки и сделать кольца Венеры заметнее.
Сон на животе. Когда человек часто спит на животе, он обычно поворачивает голову набок. Это считается нефизиологичной, неестественной позой, из-за которой на шее появляются складки.
Дисбаланс гормонов. Он приводит к заболеваниям щитовидной железы и нарушениям обмена веществ. Все это влияет на состояние кожи, в том числе на шее — складки на ней становятся более глубокими.
Стоматологические проблемы. К ним можно отнести гипертонус жевательных мышц, травмы и заболевания суставов челюсти.
Особенности мимики. Например, когда человек все время жует только на одной стороне или излишне напрягает мышцы лица и шеи.
Самомассаж. Неправильные техники массажа не только не улучшают состояние кожи, а, напротив, усугубляют проблемы. Мышцы перерастягиваются, возникают заломы и складки. Кожа на шее, локтях и коленях содержит меньше коллагена, чем на других участках тела. Она уязвима, менее эластична и плохо переносит излишнее растяжение.
Положение подъязычной кости. Эта кость формирует угол между подбородком и шеей и поддерживает ткани на этом участке. От ее положения тоже зависит, как быстро появятся кольца Венеры.
Набор веса. Когда человек поправляется, у него растет подкожно-жировая клетчатка. Кожа на шее растягивается, формируя заломы.
Фотостарение. Избыток ультрафиолета негативно влияет на кожу — она становится дряблой и теряет эластичность.
Слабые мышцы. Если платизма слабая от природы, заломы на коже шеи появляются рано и выражены более заметно.
Как убрать кольца Венеры
Уменьшить поперечные складки на шее, а, значит, скинуть несколько лет и соответственно улучшить настроение — вполне реально. И хотя, по словам специалиста, из-за особенностей анатомического строения платизмы большинство средств домашнего ухода не влияют на ее состояние, способы все же есть. Какие? О некоторых могут подсказать причины, о которых шла речь выше.
Алла Хазова назвала 6 способов, как уменьшить складки на шее.
Используйте кремы с пептидами и проактиваторами коллагена
В состав таких косметических средств, как правило, входят ретинол и витамин С. Они делают кожу более плотной, а морщины и складки — менее выраженными.
Не забывайте про кремы с SPF-защитой
Они увлажняют кожу, предотвращают негативное воздействие ультрафиолетовых лучей и фотостарение.
Сделайте правильный массаж
Обязательно обращайте внимание на технику выполнения, чтобы не усугубить проблему — лучше проходить сеансы массажа у специалиста или научиться у него правильным приемам. В домашних условиях можно использовать скребок гуаша, который увеличивает кровообращение и тем самым улучшает состояние кожи.
Следите за осанкой
Существуют даже специальные курсы и школы, которые учат делать упражнения для осанки и укрепления мышечного корсета.
Пройдите курс косметологических процедур
Их, как правило, косметологи применяют не разрозненно, а в разных комбинациях — для достижения максимального эффекта. Среди них
инъекции коллагена — строительного белка, который делает кожу плотной и эластичной.
биоревитализация, которая обеспечивает дополнительное увлажнение.
введение нитей и ботулинотерапия расслабляют мышечную ткань, убирают тяжи и делают кожу более плотной.
инъекции гиалуроновой и полимолочной кислот «смягчают» кольца Венеры и предотвращают обвисание мышц.
инъекции гидроксиапатита кальция. Это вещество входит в состав филлеров и обеспечивает хороший лифтинг-эффект.
Бороться со складками на шее также помогают аппаратные процедуры и методики. Например,
игольчатый RF-лифтинг и фракционный лазер сокращают кожный лоскут, выравнивают рельеф и стирают кожные заломы и морщины, как ластик.
процедура карбокситерапия усиливает кровоток — в области шеи расположено мало капилляров, а воздействие аппарата обеспечивает рост новых сосудов.
с помощью процедуры изоджей делается нормотония кивательной мышцы, благодаря чему расслабляется мышечная ткань, и уменьшаются складки.
Обратитесь на консультацию к хирургу
В сложных случаях применяется платизмопластика — пластическая операция для коррекции шеи. Она в том числе убирает и кольца Венеры.