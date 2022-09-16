Считается, что рюмка водки после тяжелого дня или в промозглую погоду, да под хорошую закуску — это чуть ли не лекарство. Якобы спиртное согревает, убивает бактерии и вирусы и позволяет крепко спать.
Можно ли практиковать ежедневное употребление спиртного в «профилактических» целях и что будет, если выпивать каждый день по 100 граммов водки?
главный сосудистый хирург ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России
Что будет, если пить спиртное каждый день
- Если алкоголь попадает в организм каждый день, это может нанести вред бактериям в желудке, которые отвечают за нормальное пищеварение, — объясняет сосудистый хирург Алексей Светликов. — Имея высокий индекс кислотности, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника.
Многие уверены, что небольшое количество водки полезно. Даже считается, что рюмка или стопка водки улучшает аппетит и нормализует сон, говорит врач.
- Но на самом деле, все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их ни употребляли, — предупреждает медик. — Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг. Также даже минимальные дозы спиртного вызывают зависимость.
Чем полезна водка — мнение врача
- Польза у водки, конечно, имеется, но лишь когда ее используют в других целях, — объясняет Алексей Светликов. — Так, этот напиток считается отличным наружным антибактериальным и антигрибковым средством, которым можно обрабатывать раны и укусы насекомых. Протирают водкой мебель и вещи, чтобы избавиться от бактерий и удалить запахи. Можно добавлять небольшое количество водки и в блюда, например, в уху. Но это больше уже для вкуса, а не для пользы. Во всех других случаях водка очень пагубно влияет на здоровье.
100 граммов водки каждый день — что будет?
- Стоит помнить, что женщинам в сутки допускается употреблять не более 30 граммов крепких спиртных напитков, а мужчинам — не более 50. То есть выпитые 100 граммов уже превышают разрешенный показатель. При ежедневном употреблении водки нарушается психическое состояние человека, так как идет пагубное влияние на нервную систему. Происходят сбои в работе вестибулярного аппарата и начинаются серьезные проблемы с памятью.
Пьете? Значит, повышен риск развития этих болезней
рак;
алкогольный гепатит;
гипертензия;
ишемическая болезнь сердца;
атеросклероз и другие.
Достаточно и 100 граммов спиртного, чтобы повысилось кровяное давление — сразу на несколько дней и значительно изменилась работа сердечно-сосудистой системы.
- Я всем советую посмотреть кинофильм «Еще по одной» — там очень конкретно показана судьба людей употребляющих алкоголь каждый день, особенно в больших количествах, — резюмирует врач Алексей Светликов.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какой алкоголь сильнее всего повышает холестерин, наиболее вреден для желудка и от каких спиртных напитков толстеют сильнее всего.