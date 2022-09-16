Что будет с организмом, если выпивать по стопке водки каждый день

Как влияет на организм ежедневное употребление алкоголя, особенного, крепкого? Стопка-другая водки в день — это полезно или нет? Что будет, если пить в режиме нон-стоп? На вопросы ответил врач.