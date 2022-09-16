вред алкоголь польза водка 100 граммов
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Считается, что рюмка водки после тяжелого дня или в промозглую погоду, да под хорошую закуску — это чуть ли не лекарство. Якобы спиртное согревает, убивает бактерии и вирусы и позволяет крепко спать.

Можно ли практиковать ежедневное употребление спиртного в «профилактических» целях и что будет, если выпивать каждый день по 100 граммов водки?

Алексей Светликов
Алексей Светликов
медицина

главный сосудистый хирург ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России

Что будет, если пить спиртное каждый день

- Если алкоголь попадает в организм каждый день, это может нанести вред бактериям в желудке, которые отвечают за нормальное пищеварение, — объясняет сосудистый хирург Алексей Светликов. — Имея высокий индекс кислотности, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника.

Многие уверены, что небольшое количество водки полезно. Даже считается, что рюмка или стопка водки улучшает аппетит и нормализует сон, говорит врач.

- Но на самом деле, все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их ни употребляли, — предупреждает медик. — Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг. Также даже минимальные дозы спиртного вызывают зависимость.

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- Польза у водки, конечно, имеется, но лишь когда ее используют в других целях, — объясняет Алексей Светликов. — Так, этот напиток считается отличным наружным антибактериальным и антигрибковым средством, которым можно обрабатывать раны и укусы насекомых. Протирают водкой мебель и вещи, чтобы избавиться от бактерий и удалить запахи. Можно добавлять небольшое количество водки и в блюда, например, в уху. Но это больше уже для вкуса, а не для пользы. Во всех других случаях водка очень пагубно влияет на здоровье.

100 граммов водки каждый день — что будет?

- Стоит помнить, что женщинам в сутки допускается употреблять не более 30 граммов крепких спиртных напитков, а мужчинам — не более 50. То есть выпитые 100 граммов уже превышают разрешенный показатель. При ежедневном употреблении водки нарушается психическое состояние человека, так как идет пагубное влияние на нервную систему. Происходят сбои в работе вестибулярного аппарата и начинаются серьезные проблемы с памятью.

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Достаточно и 100 граммов спиртного, чтобы повысилось кровяное давление — сразу на несколько дней и значительно изменилась работа сердечно-сосудистой системы.

- Я всем советую посмотреть кинофильм «Еще по одной» — там очень конкретно показана судьба людей употребляющих алкоголь каждый день, особенно в больших количествах, — резюмирует врач Алексей Светликов.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какой алкоголь сильнее всего повышает холестерин, наиболее вреден для желудка и от каких спиртных напитков толстеют сильнее всего.

А как выглядят люди, которые отказались от алкоголя — смотрите в нашей фотогалерее

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Анна Майская