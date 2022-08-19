Любая доза алкоголя — это уже определенный риск для здоровья. Так считают врачи. Но абсолютных трезвенников все равно не так много, и изредка спиртное мы себе позволяем. Какой же алкогольный напиток наиболее вредный, если оценивать его с точки зрения влияния на желудок?
Надо иметь в виду, что любое употребление алкоголя — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска».
Как алкоголь влияет на желудок
Медицинские эксперты сходятся во мнении, что вреда от алкоголя совершенно точно больше, чем пользы, хотя недавно исследователи доказали, что людям старше 40 лет лучше все же изредка употреблять спиртное, чем быть трезвенниками.
- Негативным последствием употребления алкоголя может быть не только похмелье, но и появление неприятных симптомов со стороны ЖКТ — например, диарея, бурление, газы, — говорит диетолог Эмма Лэнг из Университета Джорджии. — Страдать от таких проблем с животом могут даже совершенно здоровые люди. Особенно, если предпочитают определенные виды спиртного.
Какой алкоголь наиболее «тяжелый» для желудка и чем его лучше заменить?
Самый вредный для желудка
- Чем крепче и концентрированнее алкогольный напиток, тем больше вреда он нанесет желудочно-кишечному тракту, — цитирует слова врача Лауры Парди издание
Крепкие напитки.
Крепленые вина.
Пиво с высоким содержанием алкоголя.
Еще важно учитывать, есть ли в составе алкоголя FODMAP-вещества, употребление которых сильнее всего раздражает кишечник и может вызвать газообразование, вздутие и боль в животе. Вот напитки, где содержание этих веществ очень высокое:
Ром.
Сладкие вина. Они могут содержать до 15 процентов остаточного сахара (или 150 граммов сахара на литр).
Портвейн.
Херес.
Какой алкоголь меньше всего влияет на желудок
По словам врача Лауры Парди, менее вредное для желудка спиртное — с низким содержанием спиртов и сахара:
Светлое пиво: в нем меньше калорий и меньше алкоголя.
Сухое красное вино: оно содержит оксиданты и полифенолы и имеет низкий уровень остаточного сахара.
Водка и джин: содержание FODMAP в водке и джине намного ниже, чем в большинстве других крепких спиртных напитков. Тем не менее, в них — более высокое содержание спирта, что может свести на нет преимущества низкого содержания FODMAP.
Винный шпритцер: напиток, который состоит из сухого белого или красного вина, воды и льда. Вода может быть газированной. Но надо помнить, что напиток, насыщенный углекислым газом, тоже способен вызвать сбои в работе желудка — например вздутие. Не говоря уже о похмелье.