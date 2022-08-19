Как алкоголь влияет на желудок

Медицинские эксперты сходятся во мнении, что вреда от алкоголя совершенно точно больше, чем пользы, хотя недавно исследователи доказали, что людям старше 40 лет лучше все же изредка употреблять спиртное, чем быть трезвенниками.

- Негативным последствием употребления алкоголя может быть не только похмелье, но и появление неприятных симптомов со стороны ЖКТ — например, диарея, бурление, газы, — говорит диетолог Эмма Лэнг из Университета Джорджии. — Страдать от таких проблем с животом могут даже совершенно здоровые люди. Особенно, если предпочитают определенные виды спиртного.