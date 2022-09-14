Как понять, что болит поджелудочная железа: 5 главных симптомов

Поджелудочная железа расположена позади желудка на задней брюшной стенке. Это небольшой, но очень важный орган: она вырабатывает специальные ферменты, которые помогают расщеплять сахар, жиры и крахмал. Без нее нашему ЖКТ будет сложно. Также поджелудочная отвечает за выработку гормонов, регулирующих уровень сахара в крови и аппетит.
Когда с поджелудочной что-то не так, то человек начинает подозревать проблемы с желудком или кишечником. Ошибиться и правда легко — симптоматика схожа.
врач-терапевт, педиатр, УЗИ-диагност, рентгенолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского
- У этого жизненно важного органа сложная функциональная нагрузка. Кстати: наша поджелудочная довольно нежная, она точно не будет долго терпеть неподобающего отношения к себе. Так, алкоголь, никотин, токсичные летучие вещества сильно отражаются на ее деятельности, — говорит Ольга Вяткина.
Иногда поджелудочную железу называют «затаившейся змеей». Дело в в том, что когда возникает даже незначительная проблема, орган может доставить человеку сильный дискомфорт: появляется острая боль в животе, к которой могут добавиться и другие неприятные симптомы.
Как понять, что болит именно поджелудочная
У вас внезапно появились сильные опоясывающие боли в районе живота;
Вас тошнит, хотя ничего жирного или несвежего вы не ели;
Появилась рвота. И после нее не наступает облегчение, как бывает, когда человек чем-то отравился;
Вы чувствуете, что верхняя часть живота как будто вздулась — и это неприятное ощущение;
У вас появились спазмы в области эпигастрия (это подложечная область, располагается по центру туловища между реберными дугами, ниже грудины — Прим. ред.).
При остром воспалительном процессе человек страдает от сильных болей и обильной рвоты. Здесь без скорой помощи точно не обойтись.
- Отличить признаки поражения органа не так просто, потому что характер болей и расстройств пищеварения может сигналить не только о проблемах с поджелудочной. Так, сильные боли, тошнота и рвота могут быть и при болезнях желудка. Важный момент: если боль резкая, сильная и опоясывающая, то, скорее всего, тут виновата именно поджелудочная, — поясняет Ольга Вяткина.
И эту боль нельзя терпеть и глушить обезболивающими. Острый живот — это всегда повод вызвать скорую помощь. Вероятно, после осмотра в больнице врач назначит вам определенные анализы крови и отправит на УЗИ, чтобы точно понять, в чем причина боли.
- Мало кто знает, но поджелудочная железа «болеет» гораздо чаще, чем принято считать. Одна из самых часто встречающихся патологий — реактивный панкреатит. Заболевание может проявиться даже у детей. Причем в начале может ярко не выражаться, а вот последствия будут серьезными. Например, сахарный диабет, — объясняет Ольга Вяткина.
Наша поджелудочная железа может сильно пострадать от определенного набора продуктов. Если вы перекусываете пищей, в которой много сахаров (а это не только конфеты, печенье, но и фастфуд), то это приведет к тому, что в ваш организм произойдет резкий выброс инсулина — он, в свою очередь, старается как можно быстрее снизить уровень сахара в крови.
- Когда человек ест много сладкого и жирного, то развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы. Это чревато серьезными последствиями. Поэтому так важно перекусывать не конфетой и печеньем, а белком и клетчаткой, — рассказывала «Доктору Питеру» эндокринолог Зухра Павлова.
А еще наша поджелудочная железо плохо реагирует на сырые фрукты и овощи. Замечали, что если съесть слишком много, то появляется вздутие и неприятные ощущения в животе? Поэтому везде важна мера.
Чтобы поддержать поджелудочную, включите в свой рацион:
чернику,
зеленый перец,
масло зародышей пшеницы,
скумбрию,
печень.