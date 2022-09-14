Как понять, что болит поджелудочная железа: 5 главных симптомов

Поджелудочная железа расположена позади желудка на задней брюшной стенке. Это небольшой, но очень важный орган: она вырабатывает специальные ферменты, которые помогают расщеплять сахар, жиры и крахмал. Без нее нашему ЖКТ будет сложно. Также поджелудочная отвечает за выработку гормонов, регулирующих уровень сахара в крови и аппетит.

Когда с поджелудочной что-то не так, то человек начинает подозревать проблемы с желудком или кишечником. Ошибиться и правда легко — симптоматика схожа.