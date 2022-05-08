Врач назвала 10 продуктов, которые могут спровоцировать панкреатит

Если в отношении многих патологий можно говорить о влиянии внешних факторов и преклонного возраста, то в отношении развития панкреатита ключевую и ведущую роль играет образ жизни. От него напрямую зависит здоровье этого хрупкого пищеварительного органа. Острое воспаление с тяжелыми, угрожающими жизни последствиями возможно даже в юном возрасте, если на ткани железы воздействуют агрессивные факторы.

Если железа повреждена, формируется хронический воспалительный процесс, который медленно, но верно разрушает ткани. В результате железа работает все хуже и хуже, поскольку ее ткани заменяются участками соединительной ткани. Она не функциональна, не выделяет пищеварительных ферментов. Почему повреждается железа, какие факторы провоцируют панкреатиты и какие продукты могут спровоцировать воспаление, «Доктору Питеру» рассказала Мария Успенская, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист, терапевт клиники «АБИА».