Врач назвала 10 продуктов, которые могут спровоцировать панкреатит

Если в отношении многих патологий можно говорить о влиянии внешних факторов и преклонного возраста, то в отношении развития панкреатита ключевую и ведущую роль играет образ жизни. От него напрямую зависит здоровье этого хрупкого пищеварительного органа. Острое воспаление с тяжелыми, угрожающими жизни последствиями возможно даже в юном возрасте, если на ткани железы воздействуют агрессивные факторы.
Если железа повреждена, формируется хронический воспалительный процесс, который медленно, но верно разрушает ткани. В результате железа работает все хуже и хуже, поскольку ее ткани заменяются участками соединительной ткани. Она не функциональна, не выделяет пищеварительных ферментов. Почему повреждается железа, какие факторы провоцируют панкреатиты и какие продукты могут спровоцировать воспаление, «Доктору Питеру» рассказала Мария Успенская, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист, терапевт клиники «АБИА».
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционистvk.com/abia_clinika
Самая нежная железа
Поджелудочная железа один из самых уязвимых органов желудочно-кишечного тракта. Это железа, которая вырабатывает не только панкреатический сок (в составе которого содержатся активные пищеварительные ферменты), но и гормоны.
Именно в поджелудочной железе вырабатывается инсулин, который регулирует уровень сахара в крови.
Кроме него, она же производит глюкагон, гормон, обладающий противоположным инсулину эффектом. Соотношение этих гормонов, если желез здорова, помогает регулировать углеводный обмен.
Без нее пища плохо усвоится
Немалую роль поджелудочная железа играет в пищеварении. Панкреатический сок, который она выделяет в просвет кишечника, включает в себя ферменты и бикарбонаты, которые расщепляют белки, жиры и углеводы до молекул, способных всасываться в кишечнике.
Часть ферментов выделяется в просвет кишки в активном состоянии, другие требуют для своей работы активации другими ферментами. Панкреатический сок через систему протоков поступает в кишечник.
Почему страдает железа?
Факторов, повреждающих поджелудочную железу, много — это и внешние, и внутренние причины. Наше питание на протяжении жизни напрямую влияет на работу поджелудочной железы. Переедание, рацион с избыточным содержанием жиров и недостатком белков приводит к повышенной нагрузке на железу и избыточной выработке ферментов.
Существует ряд продуктов, способствующих формированию повреждений и развитию воспаления в поджелудочной железе:
Сладости, в частности шоколад, мороженое;
Свежая выпечка;
Жирная пища, особенно богатая трансжирами;
Фастфуд, полуфабрикаты;
Копчености;
Маринады, соленые продукты;
Мясные и рыбные бульоны;
Овощи, богатые грубой клетчаткой, эфирными маслами — белокочанная капуста, редис, редька, лук, баклажаны, брюква;
Грибы;
Майонез, уксус, острые соусы.
Напитки тоже вредят
Не меньшее влияние на работу поджелудочной железы оказывают напитки. Среди всех выделим тройку лидеров, негативно влияющих на здоровье поджелудочной железы. Это:
Алкоголь.
Газированные напитки.
Черный кофе, какао.
Причем самым опасным и коварным в этом списке будет любой алкоголь. Именно он в подавляющем числе случаев является провокатором острых панкреатитов или обострения с попаданием в больницу (при наличии хронического процесса).
И именно алкогольные панкреатиты чаще всего приводят к опаснейшему для жизни осложнению — панкреонекрозу. При этой болезни происходит расплавление тканей железы собственными активными ферментами, по сути — самопереваривание железы.
Это осложнение опасно тем, что активные ферменты выливаются в брюшную полость и начинают переваривать все ткани, на которые они попадают.
Есть и другие провокаторы
Питание и алкоголь — это важные факторы риска, но далеко не единственные. Есть определенные факторы риска, которые влияют на развитие болезни и могут усложнять течение панкреатита:
Генетическая предрасположенность, из-за которой ткани в поджелудочной железе могут быть особенно чувствительными к определенным факторам — пище, инфекциям, аллергенам.
Вредные привычки, которые включают не только прием алкоголя, о котором мы уже сказали, но и курение. Оно существенно осложняет ситуацию, поскольку создает условия хронической гипоксии и спазма мелких сосудов, что нарушает кровообращение железы.
Развитие желчнокаменной болезни может стать провокатором панкреатита, поскольку органы тесно связаны друг с другом и активно участвуют в процессе пищеварения. Нередко для того, чтобы избежать опасных осложнений при наличии камней в желчном пузыре, его удаляют.
В редких случаях инициатором развития панкреатита может стать лишний вес и ожирение. Эти факторы провоцируют нарушения в жировом обмене, перенапряжение органа в попытке выделять больше ферментов, что ведет к воспалению.