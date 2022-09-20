Тест на устойчивость: 6 признаков, что ваша психика справится с любыми испытаниями

Ребенок таскает из школы одни двойки, мама вечно ворчит, что тебя не дождешься в гости, муж внезапно решил уволиться и уже месяц просто лежит на диване, а у вас на работе внезапный аудит. Чем не повод для уныния и депрессии?

Но если вы психически устойчивый человек, то скорее всего вы выберетесь из этой ситуации. Да, она вас основательно потреплет, но даже из нее вы извлечете определенные уроки и пользу.

«Психически сильные и стойкие люди со временем преодолевают невзгоды, извлекают из них ценные уроки, — говорит психолог Трейси Хатчинсон. — Они, как правило, эмоциональной зрелые и у них хорошо работают адаптивные защитные механизмы».