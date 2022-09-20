Тест на устойчивость: 6 признаков, что ваша психика справится с любыми испытаниями

Ребенок таскает из школы одни двойки, мама вечно ворчит, что тебя не дождешься в гости, муж внезапно решил уволиться и уже месяц просто лежит на диване, а у вас на работе внезапный аудит. Чем не повод для уныния и депрессии?
Но если вы психически устойчивый человек, то скорее всего вы выберетесь из этой ситуации. Да, она вас основательно потреплет, но даже из нее вы извлечете определенные уроки и пользу.
«Психически сильные и стойкие люди со временем преодолевают невзгоды, извлекают из них ценные уроки, — говорит психолог Трейси Хатчинсон. — Они, как правило, эмоциональной зрелые и у них хорошо работают адаптивные защитные механизмы».
Психолог, доктор философии, практикующий врач
- Психически устойчивые люди, как правило, не борются с эмоциональной незрелостью, которая часто является признаком более тяжелой психопатологии, в том числе несколько расстройств личности, —
Психолог назвала 6 качеств, свойственных людям, быстро оправляющимся от неудач.
Вы принимаете реальность такой, какая она есть
Психически устойчивые люди оценивают факты, исследования, учитывают отзывы профессионалов и близких. Они умеют работать с реальностью, четко видят ситуацию, планируют ее последствия и понимают, что жизнь может подготовить любые испытания. Человек не бежит от проблем, а спокойно решает их по мере сил.
Вы принимаете последствия своего выбора
Взять на себя ответственность за свои действия и последствия своих решений — признак психически устойчивого человека. Вы не игнорируете обиды или болезненные моменты, которые возникают в процессе, не принимаете роль «жертвы», не обвиняете других в возникающих проблемах. И при этом вы можете проявить сострадание и к себе самому, осознавая, что в данной ситуации приложили все усилия, а дальше от вас уже может ничего и не зависеть.
У вас высокий уровень самоконтроля
То есть вы можете в любой ситуации контролировать свои чувства и реакции. При этом вы готовы, если потребуется, признать, что нуждаетесь в помощи в решении проблем и обратиться за этой помощью.
У вас есть способность к самокоррекции
В любой ситуации психически устойчивый человек может скорректировать свои действия, чтобы добиться нужного ему результата. Психологически устойчивые люди учатся на своих ошибках и в дальнейшем надежны и последовательны в своих решениях.
Вы можете переосмыслить свои прошлые обиды и переживания
И направить свои эмоции на благое дело. Бетховен уже оглох, когда впервые исполнял свою девятую симфонию, но он смог преодолеть отчаяние и получился мировой шедевр. Психически устойчивые люди делают «лимоны из лимонада», а также часто пытаются использовать свой опыт, чтобы помочь другим.
Вы не хороните свое прошлое
Даже если что-то вас в нем пугает или огорчает, вы всегда готовы встретиться с этими переживаниями лицом к лицу, а также распознать эмоционально тревожащие события и их влияние на настоящее. Переедание, расстройство пищевого поведения, компульсивное расстройство — все это может быть. Но психически устойчивые люди находят в себе силы осознать проблему и обратиться за помощью к специалисту. Благодаря этой способности травмирующие события не накапливаются как снежный ком