15 привычек, которые день за днем разрушают не только здоровье, но и психику

У многих людей есть четкий распорядок дня, особенно, если речь идет о буднях: в определенное время встал, позавтракал, сходил на работу, вечером — магазин, домашние и личные дела. Мы не замечаем, как у нас вырабатываются определенные привычки, которые тоже становятся своеобразным ритуалом.

Какие действия (или, наоборот, их отсутствие) разрушают наш организм? Об этом изданию Eat This, Not That! рассказали врачи, психологи и тренеры. Вот 15 самых вредных привычек.

Ходить в уличной обуви дома

Стандартная ситуация: вы уже полностью оделись для выхода и тут вспомнили, что что-то забыли. Разуваться? Но вы уже опаздываете или же просто лень. Поэтому вы решаетесь аккуратно прокрасться за ней на цыпочках.

Представьте, где уже успела побывать ваша обувь: грязные улицы, транспорт, метро… На подошвах живут миллионы бактерий, которые могут быть опасны. И их совсем нежелательно разносить по дому. Старайтесь разуваться на пороге, а если вы знаете, что наступили во что-то «грязное и мерзкое», то обязательно помойте обувь.