15 привычек, которые день за днем разрушают не только здоровье, но и психику

У многих людей есть четкий распорядок дня, особенно, если речь идет о буднях: в определенное время встал, позавтракал, сходил на работу, вечером — магазин, домашние и личные дела. Мы не замечаем, как у нас вырабатываются определенные привычки, которые тоже становятся своеобразным ритуалом.
Какие действия (или, наоборот, их отсутствие) разрушают наш организм? Об этом
Ходить в уличной обуви дома
Стандартная ситуация: вы уже полностью оделись для выхода и тут вспомнили, что что-то забыли. Разуваться? Но вы уже опаздываете или же просто лень. Поэтому вы решаетесь аккуратно прокрасться за ней на цыпочках.
Представьте, где уже успела побывать ваша обувь: грязные улицы, транспорт, метро… На подошвах живут миллионы бактерий, которые могут быть опасны. И их совсем нежелательно разносить по дому. Старайтесь разуваться на пороге, а если вы знаете, что наступили во что-то «грязное и мерзкое», то обязательно помойте обувь.
Менять постельное белье реже, чем раз в неделю
Даже если вам кажется, что простынь и наволочка чистые, то их все равно пора отправить в стирку, если вы спите на этом белье уже неделю.
- Сон на несвежих простынях может увеличить риск кожной сыпи, вирусных инфекций и аллергии, поскольку волокна впитывают аллергены, пыль, частички кожи, — говорит доктор Реви Барбур.
А вот гладить постельное белье совсем не обязательно. Почему так? Объясняет врач Ирина Юзуп.
Мониторить соцсети перед сном
Чрезмерное сидение в социальных сетях или просто в Интернете перед сном может нарушить ваш сон из-за воздействия синего света. Плюс гаджеты усиливают риск развития бессонницы, тревожных расстройств и депрессии. Старайтесь за час до сна отложить телефон в сторону. Будет идеально, если вы почитаете книгу, поговорите с близкими, поиграете с собакой — это расслабит организм и подготовит его ко сну.
Пить из пластиковой бутылки
Микропластик в больших количествах присутствует в нашей пище, воздухе и воде. При попадании в организм человека он может вызвать интоксикацию, возможно, что появятся проблемы с иммунной и эндокринной системами.
- Эксперты выяснили, что человек за неделю съедает примерно одну пластиковую карту. Поэтому старайтесь отказаться от одноразовых бутылок и посуды, — говорит доктор Рэви Барбур.
Сравнивать себя с другими
Одна очень нездоровая с психологической точки зрения привычка — сравнивать себя с другими, просматривая социальные сети знакомых, думать, что же не так с моей жизнью. Они-то вон как хорошо живут!
Это самый верный и простой способ загнать себя в депрессию. Помните: фотография в социальной сети — это еще не отображение реальности.
Сплетничать
Еще одна нездоровая привычка — сплетничать. Она усугублят негативные эмоции, которые потом неизбежно возвращаются к вам. Даже если люди, о которых вы говорите за их спиной никогда не узнают об этом, то это еще полбеды. Сплетни разрушают психику самого сплетника — вот это главная проблема. Так что постарайтесь сосредоточиться на своих проблемах и установках.
Игнорировать силовые тренировки
Многие ошибочно считают, что силовые тренировки — это история только про бодибилдеров.
- Если вы не занимаетесь силовыми тренировками и вам больше 30, то вы теряете мышечную массу.Большинство людей после 30 лет теряют от 3% до 5% своей мышечной массы каждые десять лет. В процессе старения ваши мышцы атрофируются или уменьшаются. Поэтому такие нагрузки — это, в первую очередь, про здоровье, — говорит тренер Кент Пробст.
Неправильно кормить суставы
Здоровье ваших суставов очень сильно зависит от того, что вы едите. Если питаться неправильно, то первые симптомы артрита вы почувствуете уже в довольно раннем возрасте.
Так, избыток соленой пищи может стать причиной подагры. Особенно вредна соль тем, у кого уже появились первые признаки нарушения в суставах. Не стоит есть слишком много сладкого, фаст-фуда и жирной пищи — такая еда может спровоцировать артрит да и в целом навредить всему организму.
Постоянно класть лед в напитки
Обилие льда в воде, соке, морсе и вообще в любом напитке может сильно навредить вашему пищеварению.
- Если возможно, пейте жидкости комнатной температуры. Даже употребление слишком большого количества холодных продуктов, таких как мороженое, холодные салаты могут навредить вашему желудку и кишечнику, — говорит доктор Элли Хайнце.
Есть много жирного и жареного
О вреде фаст-фуда, а также пищи, в которой много масла и соли точно слышали все. Так вот: такая еда не только вредит фигуре, но еще и подрывает наше ментальное здоровье.
- Жирные и жареные продукты провоцируют развитие хронического воспаления в организме, которое может навредить всем системам. Зачастую страдает и ментальное здоровье. Поэтому не забывайте про овощи, фрукты, бобовые, крупы, — говорит доктор Хайнце.
Есть на ночь
- Время, в которое вы едите в течение дня, может быть почти так же важно, как и то, что вы едите. Оно влияет на похудение и пищеварение. Если за два часа до сна вы едите калорийную пищу, то вероятность появления ожирения увеличивается в пять раз, — говорит доктор медицинских наук Стивен Брюэр.
Если же ваша самая большая порция — это завтрак, то риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний существенно снижается.
Выпивать перед сном
Многие люди пьют алкоголь незадолго до сна, чтобы справиться с бессонницей. Однако спиртное, наоборот, заставляет нас меньше и хуже спать, побуждает аппетит, вредит нервной системе. Итог — бессонница, желание съесть что-то вкусное или жирное и головные боли.
Ужинать перед телевизором
А также обедать, завтракать и даже просто перекусывать.
- Есть перед телевизором или компьютером — плохая привычка. Мы съедаем целый пакет картофельных чипсов, прежде чем осознаем это, потому что поглощены тем, что происходит на экране. Ешьте только тогда, когда вы можете полностью сосредоточиться на приеме пищи, — говорит доктор Боюэр.
Увлекаться обработанными продуктами
Речь идет о чипсах, орешках в глазури, снеках, шоколадных батончиках. В них очень много пустых углеводов, сахара и консервантов. Это провоцирует набор лишнего веса, человек становится раздражительным, снижается работоспособность.
- Такие продукты питают плохие бактерии, которые затем убивают хорошие бактерии. Этот дисбаланс вызывает воспаление кишечника и разрушает слизистую оболочку органа. Нейроны, выстилающие кишечник, играют важную роль в вашем настроении, потому что они производят серотонин, который необходим, чтобы смотреть на мир позитивно, — пояснила диетолог Триста Бест.
Сидеть на кето-диете
Суть диеты: полное исключение поступления в ваш организм углеводов. Считается, что эта безуглеводная диета позволяет преобразовать жиры в некие «кето-тела», которые организм и будет использовать потом вместо углеводов, но для этого нужно достигнуть специфического состояния кетоза.
Вред или польза кето-диеты: к сожалению, организм не видит разницы в жирах, что влечет за собой определенные проблемы — организм начинает сразу же тратить жиры, именно поэтому люди этой диете быстро теряют в весе. К сожалению, все потерянные килограммы вернутся сразу же, как только вы перестанете придерживаться этих ограничений.
О том, какие еще диеты разрушают наш организм и обеспечивают возвращение лишних килограммов, можно прочитать ЗДЕСЬ.