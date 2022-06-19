«Входит… и выходит… замечательно выходит!», — кажется, ослик Иа говорил это вовсе не про воздушный шарик, а про домашние тапочки без задников. Сунул в них ноги и пошел — что может быть проще и удобнее.
Однако ортопед и эксперт по биомеханике Кристоф Шампс предупреждает: тапочки, если их носить дома постоянно, могут навредить ногам.
«В идеале, вся ваша обувь, которую вы носите в течение долгого времени, должна держать форму и поддерживать ногу, —
Во-первых, каждый шаг сделанный в тапочках, заставляет пальцы как будто «цепляться» за них.
«Они вынуждены зафиксировать тапок, чтобы сделать в нем следующий шаг», — говорит врач. — Так происходит потому, что нет фиксации пятки».
Из-за этого в перспективе у людей, которые постоянно носят тапки, может развиться бурсит, а так же состояние, которое называют «молоткообразными пальцами». Это вальгусное изменение стопы, при котором суставы пальцев изгибаются и начинают выпирать, напоминая молоток. Со временем на этих местах образовываются болезненные мозоли, избавиться от которых можно только хирургическим путем.
Во-вторых, тапочки приводят к тому, что кожа стоп, особенно под подушечками пальцев, грубеет, образуются натоптыши. В-третьих, в тапочках очень легко упасть, особенно пожилым людям.
«Тапочки вредны не только для ног — вы ощутите последствия их использования на лодыжках, и на коленях, и на бедрах, и на спине и даже на шее».
Эксперт советует носить дома поддерживающую обувь и обувь на шнуровке, время от времени, по возможности, ходить босиком, а привычные нам тапочки-шлепанцы использовать только для того, чтобы сидеть в них перед телевизором.
«Я бы сравнил их с шоколадом: да, это прекрасно, но не на каждый день, — говорит специалист. — Тапочки в вашей жизни должны быть случайным удовольствием».
А мы добавим, что и удовольствие-то это сомнительное.