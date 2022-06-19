«Входит… и выходит… замечательно выходит!», — кажется, ослик Иа говорил это вовсе не про воздушный шарик, а про домашние тапочки без задников. Сунул в них ноги и пошел — что может быть проще и удобнее.

Однако ортопед и эксперт по биомеханике Кристоф Шампс предупреждает: тапочки, если их носить дома постоянно, могут навредить ногам.

«В идеале, вся ваша обувь, которую вы носите в течение долгого времени, должна держать форму и поддерживать ногу, — пояснил ортопед изданию Daily Express. — Тапочки не делают ни того, ни другого».

Во-первых, каждый шаг сделанный в тапочках, заставляет пальцы как будто «цепляться» за них.

«Они вынуждены зафиксировать тапок, чтобы сделать в нем следующий шаг», — говорит врач. — Так происходит потому, что нет фиксации пятки».