Кому они полезны, а кому не нужны?

За редким исключением, индивидуальные стельки не нужны детям и подросткам до 14 лет. Их стопа еще формируется, растет и развивается. Для полноценного ее формирования лучше поможет физкультура, массаж и некоторые другие методы лечения — подробнее о них расскажет детский врач.

Взрослому человеку с индивидуальной стелькой комфортнее при ходьбе. Даже абсолютно здоровому человеку. Если же есть плоскостопие — стопы будут меньше уставать, отчасти плоскостопие может уменьшиться, но не всегда и не у всех, это нужно обсуждать с ортопедом.

У спортсмена будет меньше риск травмы из-за стабилизации стопы, лучше результат — стелька хорошо амортизирует, помогает чувствовать опору и отталкиваться от поверхности. Станет проще справляться с рабочими нагрузками, если работа стоячая, связана с долгой ходьбой или физическим трудом. Помогая правильно распределять вес, стелька может уменьшить боль в спине и суставах, поможет улучшить осанку.