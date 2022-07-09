Особенно активно обсуждается применение ортопедической обуви и различных стелек в детском возрасте, когда ребенок еще не начал ходить или только делает свои первые шаги. Педиатры и детские ортопеды предупреждают: далеко не вся обувь, которую продают под маркой «ортопедическая», на самом деле относится к этой категории. Многие просто манипулируют на популярности подобной приставки.
И даже если это реально ортопедическая обувь, всем подряд ее носить не стоит, тем более в детстве, пока стопа только формируется. Детям ортопедическую обувь может назначить врач при наличии тяжелых, серьезных проблем со здоровьем ног. А как дела обстоят со стельками? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответил Александр Шушкевич, врач травматолог-ортопед Московской клиники.
Что такое индивидуальные ортопедические стельки
Обычная стелька — это мягкий вкладыш в обувь, она используется в обуви для удобства и комфорта ходьбы. Но стопа у человека не абсолютно плоская, и нагрузка распределяется по ней неравномерно. Поэтому обычная стелька никакой функциональной поддержки не дает.
Стелька с рельефом, который соответствует анатомическим особенностям и физиологии движений стопы, называется ортопедической. Такие стельки амортизируют перегруженные части, стабилизируют стопу, помогают равномерно распределить вес при движении. Ходьба с ними субъективно воспринимается приятнее, ноги меньше устают. Такие стельки производятся в массовой продаже со стандартным и не слишком выраженным рельефом, чтобы они могли подходить практически любому человеку.
Чем индивидуальные ортопедические стельки лучше стандартных?
Помимо тех ортопедических стелек, которые можно купить в салонах и обувных магазинах, аптеках, также выпускаются и изделия индивидуального плана. Они лучше стандартных тем, что их рельеф и жесткость подбирается под конкретного человека. Имеют значение размер и форма стопы, телосложение, характер нагрузок. Если такие стельки изготавливает врач-ортопед, то он учитывает заболевания суставов и кожи, возможные проблемы с осанкой.
Чтобы собрать эти данные, проводится подробная консультация, выполняется осмотр и компьютерное сканирование обеих ног. В итоге стельки помогают при самых разных запросах: от обезболивания после операции до улучшения спортивных результатов. Индивидуальный подход помогает в профилактике и коррекции плоскостопия. А еще такие стельки очень удобны.
Кому они полезны, а кому не нужны?
За редким исключением, индивидуальные стельки не нужны детям и подросткам до 14 лет. Их стопа еще формируется, растет и развивается. Для полноценного ее формирования лучше поможет физкультура, массаж и некоторые другие методы лечения — подробнее о них расскажет детский врач.
Взрослому человеку с индивидуальной стелькой комфортнее при ходьбе. Даже абсолютно здоровому человеку. Если же есть плоскостопие — стопы будут меньше уставать, отчасти плоскостопие может уменьшиться, но не всегда и не у всех, это нужно обсуждать с ортопедом.
У спортсмена будет меньше риск травмы из-за стабилизации стопы, лучше результат — стелька хорошо амортизирует, помогает чувствовать опору и отталкиваться от поверхности. Станет проще справляться с рабочими нагрузками, если работа стоячая, связана с долгой ходьбой или физическим трудом. Помогая правильно распределять вес, стелька может уменьшить боль в спине и суставах, поможет улучшить осанку.
После лечения, для закрепления результата
После курса мануальной терапии индивидуальные ортопедические стельки помогают привыкнуть к более удобной походке и позволяют закрепить результат лечения спины. Они существенно уменьшают боль и ускоряют восстановление после любых операций на стопах. И совершенно они необходимы при анатомическом укорочении ноги. Но обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы не перепутать анатомическое укорочение с нарушением осанки, которое требует совершенно другого лечения.
Кстати, есть еще один большой плюс: индивидуальные стельки можно изготовить под любую обувь.
Ортопедическая обувь для здоровых
По мнению врачей, применять ортопедическую обувь во взрослом возрасте, если никаких серьезных нарушений в здоровье ног нет не стоит. Риск плоскостопия в этом возрасте практически нулевой, стопы уже сформированы. Кроме того, такая обувь не уменьшает усталости ног, а если подобрана неверно — только ухудшит ситуацию.
Совсем другое дело, если речь идет о людях с диабетом, остеоартрозом или косточками на ногах. В этом случае подобная обувь станет настоящим спасением. Но подбирать ее нужно только с врачом, но никак не по интернету или по совету знакомых.