Врач Павлова рассказала о связи лишнего веса с головными болями

Лишний вес — это всегда угроза для здоровья. Человеку становится сложнее вести активный образ жизни, страдают кости и суставы. Из-за дополнительной нагрузки сердце должно работать усерднее, главному «мотору» организма тоже приходится нелегко. Чем человек полнее, тем выше вероятность, что у него в сосудах появятся опасные холестериновые бляшки — они могут привести к закупорки, тем самым спровоцировав инсульт или инфаркт.
Однако есть еще несколько неприятных и даже опасных последствий лишнего веса. Речь идет о сильных головных болях и риске потери зрения, говорит эндокринолог Зухра Павлова.
- Есть такая очень неприятная патология — идиопатическая внутричерепная гипертензия (ИВГ). Она вызывает очень сильные головные боли и может привести к потери зрения. Почему так происходит? До конца ясного ответа пока нет, — говорит эндокринолог.
Врачи продолжают изучать пациентов, которые страдают от ИВГ. И они уже заметили закономерность: так, патология чаще всего развивается у молодых или женщин средних лет, причем у всех них — избыточная масса тела.
- Когда медики обратили на это внимание, то стали искать маркеры в спинномозговой жидкости (СМЖ), в крови и в моче, которые появляются при нарушении обмена веществ у людей с избыточной массой тела и ожирением, — рассказывает Зухра Павлова.
Эксперты
Через год после того, как женщины избавились от лишних килограммов (или же были в процессе), врачи обнаружили, что соотношение лактата к пирувату снизилось, уровень исходно сниженной мочевины в моче и СМЖ повысился, а повышенный ацетат пришел в норму.
- И — наверно, самое главное, — головные боли у женщин существенно уменьшились или исчезли. То есть гипотеза врачей подтвердилась: как только женщины похудели, то их состояние пришло в норму, — говорит врач.
Интересная деталь: неврологи и нейрохирургии знают, что высокое соотношение лактата к пирувату характерно для тяжелой черепно-мозговой травмы. А упомянутый ранее ацетат вызывает головную боль при похмельном синдроме.
Выходит, чтобы избавиться от повышенного внутричерепного давления и снизить риск потери зрения (который повышается при этот самом давлении) бывает достаточно просто похудеть.