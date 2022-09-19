Врач Павлова рассказала о связи лишнего веса с головными болями

- Есть такая очень неприятная патология — идиопатическая внутричерепная гипертензия (ИВГ). Она вызывает очень сильные головные боли и может привести к потери зрения. Почему так происходит? До конца ясного ответа пока нет, — говорит эндокринолог.

Врачи продолжают изучать пациентов, которые страдают от ИВГ. И они уже заметили закономерность: так, патология чаще всего развивается у молодых или женщин средних лет, причем у всех них — избыточная масса тела.

- Когда медики обратили на это внимание, то стали искать маркеры в спинномозговой жидкости (СМЖ), в крови и в моче, которые появляются при нарушении обмена веществ у людей с избыточной массой тела и ожирением, — рассказывает Зухра Павлова.