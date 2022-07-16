Гастроэнтеролог Лопатина объяснила, от каких продуктов придется отказаться при гастрите

- Диета при гастрите не нужна! — уверена гастроэнтеролог Мария Лопатина. — Никаких столов №1 людям с гастритом назначать не должны. Потому что гастрит не болит. Это морфологические изменения слизистой, поставить диагноз можно только по биопсии. Нет биопсии — нет диагноза «гастрит».

Эксперт объяснила, что ощущение «сосания под ложечкой, боль и жжение на голодный желудок может быть связано с функциональной диспепсией.

- Из-за нее может возникнуть и чувство тяжести после еды, даже если вы съели небольшое количество пищи, — объяснила врач Лопатина.