Гастроэнтеролог Лопатина объяснила, от каких продуктов придется отказаться при гастрите

С диагнозом «гастрит» и назначениями гастроэнтерологи часто выдают информационный листок о том, как теперь питаться. Обычно, там значится «стол №1». Это довольно жесткая диета, которая рекомендует употреблять вареную или приготовленную на пару пищу в основном в протертом виде, допускаются некоторые продукты куском, но обязательно без корочки, не холодные и не горячие.
- Диета при гастрите не нужна! — уверена гастроэнтеролог Мария Лопатина. — Никаких столов №1 людям с гастритом назначать не должны. Потому что гастрит не болит. Это морфологические изменения слизистой, поставить диагноз можно только по биопсии. Нет биопсии — нет диагноза «гастрит».
Эксперт объяснила, что ощущение «сосания под ложечкой, боль и жжение на голодный желудок может быть связано с функциональной диспепсией.
- Из-за нее может возникнуть и чувство тяжести после еды, даже если вы съели небольшое количество пищи, — объяснила врач Лопатина.
При функциональной диспепсии, действительно, некоторые продукты могут вызывать нарушения:
красный перец;
лук;
майонез;
орехи;
цитрусовые;
шоколад;
кофе;
газированные напитки.
- Но далеко не у каждого человека эти, или другие, продукты будут провоцировать обострение симптомов, — подчеркнула Мария Лопатина. — Продукты могут быть вообще ни при чем, и симптомы возникнут при стрессовых ситуациях.
Также, например, обострение может провоцировать только кислая пищи, или только острая. Но в таком случае нет необходимости жестко ограничивать питание, достаточно просто исключить из рациона продукты-триггеры.
- Даже если вы будете неукоснительно следовать диете, это еще не гарантия, что боли или жжение в животе не возобновятся, — говорит эксперт.
И еще один момент, жесткие диеты повышают уровень стресса. А стресс сам по себе может спровоцировать боли и жжение.
Все нарушения в работе желудочно-кишечного тракта делятся на органические, которые связаны с поражением различных органов, и на функциональные — они возникают из-за нарушение в работе органов. Язвы и гастриты относятся к органическим поражениям, а диспепсия, как и, например, синдром раздраженного кишечника — к функциональным. Но стресс способен влиять и на те, и на другие поражения.
- Гастрит не возникает из-за стресса, его выявляют с бактерией Helicobacter pylori говорит гастроэнтеролог Анна Бадалян. — Зато гастрит может обостриться из-за сильных переживаний.