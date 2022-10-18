Вредные продукты

Чрезмерное питание — проблема нашего времени.

— Люди едят много, неправильно, высококалорийную пищу, — говорит Давид Заридзе. — Калории не сжигаются, потому что человек ведет неактивный образ жизни. В итоге колоректальный рак по количеству заболевших вышел на первое место в России.

Также избыточный вес может быть причиной рака молочной железы, желчного пузыря и других менее частых форм рака. И защитить себя, снизить риск можно довольно просто — есть менее калорийную пищу, больше двигаться.

— Но сколько бы мы ни доводили до людей информацию, это очень трудная область, — признает президент Противоракового общества России.

По крайней мере, надо постараться снизить в рационе содержание обработанных мясных продуктов. Их признали канцерогенами и включили в группу «1а».

— Конечно, в России не привыкли жить без колбасы, мы были колбасным народом, — признает Давид Заридзе. — Но все же стоит этот продукт минимизировать, хотя, если это возможно, то и вообще исключить.

Также в «черном списке» красное мясо: говядина, баранина, свинина.

— Стоит есть больше мяса птицы: курицы, индейки, а также рыбу и овощи, — рекомендует онколог. — Но не надо усложнять жизнь. Ешьте много доступных и недорогих овощей и фруктов — капусту, яблоки…

Ну и конечно, очень важная рекомендация — двигаться больше, не обязательно отправляться в зал. Ходите — этого достаточно.