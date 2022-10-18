Как предотвратить рак
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Врачи не устают повторять, что многие болезни — это в основном  результат нашего образа жизни. Мы сами становимся причиной проблем со здоровьем, вплоть до развития рака. Если избавиться или хотя бы ограничить себя в некоторых привычках, результат не заставит себя ждать. Причем поможет это и предупредить развитие болезни, и улучшит прогнозы, если диагноз уже поставлен.

«Доктор Питер» поговорил с онкологом, президентом Противоракового общества России Давидом Заридзе о том, что можно сделать прямо сейчас, чтобы снизить риск рака.

Давид Заридзе
Давид Заридзе
Медицина

Президент Противоракового общества России, заведующий отделом клинической эпидемиологии «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

— Основная группа предотвратимых факторов, которые ответственны более чем за половину случаев злокачественных опухолей, это: курение, опасное потребление алкоголя, вирусы, избыточный вес, — объяснил Давид Заридзе. — Если отказаться или значительно ограничить эти факторы, то мы сможем предотвратить более половины смертей от разных видов рака.

Страх прививок

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — причина развития  рака аногенитальной зоны (промежности. — Прим. ред.) у мужчин и женщин, а также полости рта и глотки. Вирус гепатита В может быть триггером первичного рака печени.

 — Эти опухоли мы можем предотвратить вакцинацией, — рассказал «Доктору Питеру» академик Заридзе. — И конечно, образом жизни, так как они передаются половым путем и через кровь.

По мнению эксперта, вакцинация позволит избавиться или существенно снизить целую группу раков:

  • шейки матки;

  • влагалища;

  • вульвы;

  • анального канала;

  • полового члена;

  • полости рта и глотки.

— Необходимо ввести в национальный календарь прививок вакцинацию подростков, — рекомендует способ защиты онколог. — Существует несколько вакцин, в том числе скоро будет выпущена российская.

Вакцинация работает уже в 200 странах мира. Великобритания, Финляндия, Норвегия, Швеция начали вакцинировать девочек в возрасте 12–15 лет в 2006–2007 годах.

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— Прошло 15 лет, уже есть результаты, на основании которых можно сказать, что вакцинация снижает заболеваемость, — говорит президент Противоракового общества России. — И других способов защититься нет, разве что полный отказ от половых отношений в любом виде.

По результатам исследований, которые проводили в России, если привить девочек, рожденных с 2009 по 2018 год, а это 24 миллиона человек, можно предотвратить 380 тысяч случаев рака шейки матки и 110 тысяч смертей от него.

Кстати, вакцину рекомендуют и женщинам до 45 лет — она не защитит полностью, но значительно снизит риски.

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Вредные продукты

Чрезмерное питание — проблема нашего времени.

— Люди едят много, неправильно, высококалорийную пищу, — говорит Давид Заридзе. — Калории не сжигаются, потому что человек ведет неактивный образ жизни. В итоге колоректальный рак по количеству заболевших вышел на первое место в России.

Также избыточный вес может быть причиной рака молочной железы, желчного пузыря и других менее частых форм рака. И защитить себя, снизить риск можно довольно просто — есть менее калорийную пищу, больше двигаться.

— Но сколько бы мы ни доводили до людей информацию, это очень трудная область, — признает президент Противоракового общества России.

По крайней мере, надо постараться снизить в рационе содержание обработанных мясных продуктов. Их признали канцерогенами и включили в группу «1а».

— Конечно, в России не привыкли жить без колбасы, мы были колбасным народом, — признает Давид Заридзе. — Но все же стоит этот продукт минимизировать, хотя, если это возможно, то и вообще исключить.

Также в «черном списке» красное мясо: говядина, баранина, свинина.

— Стоит есть больше мяса птицы: курицы, индейки, а также рыбу и овощи, — рекомендует онколог. — Но не надо усложнять жизнь. Ешьте много доступных и недорогих овощей и фруктов — капусту, яблоки…

Ну и конечно, очень важная рекомендация — двигаться больше, не обязательно отправляться в зал. Ходите — этого достаточно.

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Курение

Как бы курильщики ни пытались успокоить себя или убедить в безопасности привычки, курение — это признанный, доказанный канцероген группы «1а». В странах, где ведется длительно статистика по заболеваемости раком, проследили динамику развития болезни.

— В начале 20-го века в Британии рак легкого был очень редким заболеванием, в 50-е годы он стал самым частым, заболеваемость достигла астрономических цифр, — рассказал «Доктору Питеру» Давид Заридзе. — И именно в этот момент курили 70–80 процентов британских мужчин. Благодаря принятым мерам количество курящих удалось снизить, снизилась и заболеваемость. Это прекрасные доказательства вреда курения, лучше и не бывает.

В Великобритании благодаря принятой программе по отказу от курения удалось снизить количество случаев 15 форм рака, среди них: рак легкого, полости рта, гортани, глотки, пищевода. И все они полностью или частично вызваны курением.

Кампании также сработали в США и Франции. А вот в России была парадоксальная ситуация в 90-е годы. Количество курильщиков не снижалось, а только росло, однако заболеваемость раком легкого стала падать.

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— С 1996 по 2006 год в России продажа сигарет выросла более чем вдвое, с 200 миллиардов штук до 450 миллиардов, соответственно выросло и число курящих, — говорит Давид Заридзе. — При этом заболеваемость раком легкого снижалась. Дело было в том, что в советских сигаретах содержалось большое количество смол. По нашей рекомендации, смолы в сигаретах ограничили, ввели предельно допустимые концентрации — было 30 мг на сигарету, потом снизили до 15 мг, а далее — до 12 мг. Это и привело, собственно, к снижению заболеваемости и смертности от рака легкого на 48 процентов, что сохранило жизни полумиллиону россиян, которые в противном случае умерли бы от рака легкого.

Этот уникальный отечественный опыт доказывает, что концепция снижения вреда работает. Растет количество курильщиков, но снижается канцерогенность сигарет.

— Сейчас курят 47 процентов мужчин, и этот показатель не меняется с 2016 года, количество курящих женщин снижалось, но в этом году мы опять наблюдаем рост до 21 процента, — приводит данные статистики Давид Заридзе. — Картина не очень приятная — это провал противотабачной кампании  в нашем государстве. То, что растет потребление среди женщин, — и вовсе скандал.

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При этом онколог считает неправильным пугать людей. Россияне — народ образованный, и только аргументированные рекомендации заставят их отказаться от курения.

— Тем не менее некоторые курильщики самостоятельно, усилием воли, не могут бросить курить, им нужно помочь, лечить от никотиновой зависимости. Причем, как и другие болезни, а никотиновая зависимость — это болезнь, ее надо лечить по ОМС, то есть бесплатно. Лечение должно проводиться под наблюдением психолога, — считает Давид Заридзе.

По мнению эксперта, промежуточным звеном между курением и полным отказом от него могут быть электронные системы доставки никотина. Не какая-то «дрянь из подворотни», а легальный, зарегистрированный продукт.

И еще один важный момент, на котором заострил внимание онколог: бросать курить никогда не поздно!

— При отказе от курения после постановки онкологического диагноза — рака легкого или рака почки — значительно улучшается прогноз, растут  показатели выживаемости, снижается смертность, — говорит Давид Заридзе. — Больные раком легкого, которые бросили курить, живут на два года дольше, чем если бы они продолжили курить. Больные с диагнозом рак почки — живут дольше на три года. Поэтому лечение онкологических больных должно сопровождаться рекомендациями отказаться от курения.

При этом онкологический больной особенно нуждается в никотинзамещении, так как, учитывая его, прямо скажем, тяжелое психологическое состояние, отказ от курения самостоятельно, усилием воли, для него маловероятен.

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Алкоголь

— В 90-х смертность в России от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, внешние причины, то есть несчастные случаи на транспорте, отравления, самоубийства, убийства и так далее, выросла колоссально! — рассказал Давид Заридзе. 

Она была выше во много раз, чем в развитых странах. Умерло на 2,5 миллиона человек больше ожидаемой смертности в этот период.

— Мы провели уникальное многокомпонентное популяционное эпидемиологическое исследование, уникальное как в рамках России, так и  мира, — рассказал «Доктору Питеру» онколог. — Оно включало ретроспективное исследование причин смерти 150 тысяч умерших, проспективное когортное исследование более 200 тысяч здоровых мужчин и женщин, которых мы прослеживаем и по сей день, и 25 тысяч судебно-медицинских вскрытий.

Анализ всех этих исследований показал, что больше половины смертей (59 процентов) молодых мужчин в возрасте 15–59 лет вызваны опасным употреблением алкоголя.

— Данные были опубликованы в 2009 и 2012 годах в The Lancet, — рассказал врач. — Их заметили, и благодаря этому в России приняли концепцию снижения алкоголизации населения.

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Со снижением потребления алкоголя начала резко снижаться и смертность. И до сих пор этот процесс в стране продолжается. Был небольшой рост в период ограничений, связанных с ковидом, но потом все выровнялось.

Мы сохранили жизнь 3,5 миллиона россиян, в основном молодым мужчинам, которые бы в противном случае умерли от опасного потребления алкоголя, умерли, не дав потомства, а это еще несколько миллионов неродившихся детей.

Когда речь идет о влиянии алкоголя на развитие серьезных заболеваний, врачи аккуратно говорят, что лучший вариант — совсем бросить пить. Но так как застолья — часть нашей культуры, то можно допустить некий минимум алкоголя, который условно можно считать безопасным. Например, кружку пива, бокал вина или 25 граммов крепкого алкоголя в день, но не каждый день.

— Риск целиком не уйдет, но значительно снизится, — говорит Давид Заридзе. — И отказываться от алкоголя никогда не поздно, правда чем позже это произойдет, тем ниже будет эффект.

Как обнаружить рак на ранних стадиях

В России и во всем мире сейчас идут исследования возможных вариантов тест-систем, которые бы позволили по крови определить развитие рака на начальных стадиях.

— Исследования по идентификации биологических маркеров рака в крови для ранней диагностики и мониторинга заболевания, несомненно, перспективны, — объяснил «Доктору Питеру» президент Противоракового общества России, онколог, академик Давид Заридзе. — Один из изучаемых подходов — выявление опухолевой свободно циркулирующей ДНК (сцДНК) или фрагментов опухоли в плазме крови. Этот метод доказал свою перспективность для мониторинга течения заболевания. Но что касается ранней диагностики, на мой взгляд, выявление в плазме опухолевой сцДНК малоприменимо.  

Ранняя диагностика — это поиск маленькой опухоли, вероятность некроза которой маловероятна. Фрагменты попадают в кровоток в результате распада опухоли. Но пока опухоль маленькая, она хорошо снабжается кровью. В ней развиваются сосуды, опухолевый ангиогенез работает.

Чем больше становится опухоль, тем больше вероятность некроза ее тканей, так как сосудистая сеть перестает поспевать за развитием. Тогда и появляется вероятность, что ДНК опухоли попадут в кровоток. То есть в крови частицы обнаружатся, когда заболевание находится уже далеко не на ранней стадии. Но для этого есть другие, более испытанные методы.

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— Для ранней диагностики рака необходимо использовать методы скрининга с доказанной эффективностью, — считает академик Заридзе. — Это маммография, КТ легких у курильщиков, тест на скрытую кровь для ранней диагностики полипов и рака толстой кишки или колоноскопия, цитологический скрининг рака шейки матки, мазок на вирус папилломы человека (ВПЧ).

Но то, что делается в рамках нашей диспансеризации, лишь отдаленно напоминает процедуры скрининга, рекомендованные ВОЗ, которых придерживаются во всем мире. 

— Перечисленные методы скрининга доказали свою эффективность как в клинических исследованиях, так и на практике, — говорит Давид Заридзе. — Но насколько они эффективны при нашей диспансеризации, никто не доказал и не хочет доказывать. Критерий эффективности скрининга — снижение смертности, а не повышение выявляемости, которое нам преподносят как доказательство эффективности онкологического компонента диспансеризации.

Эксперт уверен, что только научно обоснованные методы профилактики и скрининга могут привести к желаемому результату — снижению онкологической заболеваемости и смертности и, соответственно, к увеличению продолжительности жизни. 

Алена Безменова