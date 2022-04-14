«Сделай сам»: профессор Наумов назвал 9 верных шагов, которые приведут вас к инфаркту

Второй шаг — сигареты, третий — алкоголь

- Все мы знаем, что немало россиян курит и употребляет алкоголь, — признает врач. — Снижение употребления алкоголя или отказ от него, ровно, как и табака, сейчас является краеугольным камнем в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, на сегодняшний день с курением связано немалое число случаев сосудистых и цереброваскулярных нарушений.

Каждый врач говорит своим пациентам, что нужно отказаться от курения и рассказывает, насколько это вредно. Кто-то даже после долгого и мотивированного разговора выходит из кабинета врача с мыслью: «Все, завтра бросаю!»

- Тем не менее, по статистике, большая часть не поддаётся мотивирующим речам специалиста и продолжает курить, — говорит Антон Наумов. — Тут, стоит обратить внимание на современные техники снижения вреда курения и альтернативные способы доставки никотина в организм. Это могут быть пластыри, и жвачки, и лекарственные препараты, которые назначают как никотинозаместительную терапию. Но этот метод имеет совсем другое влияние на организм, чем привычное потребление табака, что может привести к ухудшению самочувствия пациента.

Пациенту можно предложить еще один альтернативный способ доставки никотина, предлагает эксперт.

- В частности, электронные системы нагревания табака. Конечно, нет 100% гарантии, что после определенного периода использования пациент сможет бросить курить. Тем не менее, это позволит снизить нагрузку на организм. Мы хотели бы отметить, что мы не говорим про вейпы, так как достаточного количества исследований проведено не было, и утверждать что-либо мы не можем, — предупреждает эксперт. — Хочется подчеркнуть, что с точки зрения онкологии, респираторной патологии, электронная система нагревания табака — это очень значимое снижение риска, но с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, мы четко понимаем, что электронные системы нагрева табака снижают риски, связанные с потреблением смол, а не самого никотина.

Данные системы табака рассматриваются не как альтернатива обычным сигаретам, а как этап комплексной программы отказа от употребления никотина.