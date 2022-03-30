По словам врача-эндокринолога Ильи Магери, эффективность сна напрямую зависит от времени суток, когда вы спите.
- Согласно исследованиям по эффективности сна, в среднем для полноценного восстановления сил человеку нужно 12-14 часов (по таблице ценности сна). Для этого не нужно спать все 12 часов, нужно просто знать, в какое именно время стоит это делать. Многие ложатся спать в 24:00, а то и в час-два ночи, набирая при этом сна, согласно таблице, 2–3 часа, — написал Илья Магеря в своем телеграм-канале.
От хронического недосыпания появляется синдром усталости, который в итоге может стать триггером многих заболеваний. А еще вы знали, что без полноценного ночного сна невозможно сбросить лишний вес?
Посмотрите на таблицу, составленную эндокринологом, и посчитайте сумму часов, которую вы набрали этой ночью. Получается хотя бы 12 часов?
Ценность сна
с 19 до 20 — 7 часов
с 20 до 21 — 6 часов
с 21 до 22 — 5 часов
с 22 до 23 — 4 часа
с 23 до 24 — 3 часа
с 0 до 1 — 2 часа
с 1 до 2 — 1 час
с 2 до 3 — 30 минут
с 3 до 4 — 15 минут
с 4 до 5 — 7 минут
с 5 до 6 — 1 минута
Лучшее лекарство
По словам эндокринолога, более половины людей, обращающихся за медпомощью с различными проблемами, страдают нарушением сна. Бессонницей, по некоторым данным, мучаются 29% мужчин и 37% женщин. При этом стоит только нормализовать сон, многие проблемы просто уйдут. Это связано с выработкой такого важного гормона как мелатонин.
- Во время здорового сна работает чудо-гормон мелатонин, гормон номер один в профилактике старения! Этот гормон называют «третьим глазом», но образуется он лишь тогда, когда мы закрываем два настоящих, — напомнил Илья Магеря.
Доктор назвал 9 полезных качеств мелатонина:
гормон-антистресс;
защитник от онкологии;
регулирует функцию ЖКТ;
восстанавливает мышцы после активной тренировки;
обладает мощным антиоксидантным действием;
нормализует уровень холестерина в крови;
нормализует артериальное давление;
регулирует деятельность половых гормонов;
помогает организму адаптироваться к различным вредным воздействиям внешнего происхождения, например радиации.
Плохая привычка
Ранее ученые Мичиганского университета назвали привычку, которая сказывается на психике хуже, чем недосып. Результаты их исследования показали, как важно ложиться спать в одно и то же время. Ученые провели эксперимент, изучив в течение 100 дней режимы сна более 2000 врачей-стажеров. Вывод они сделали такой: люди, которые постоянно ложатся спать не по режиму, чаще страдают от депрессии и других проблем с психикой.
А эндокринолог Зухра Павлова рассказывала о существовании так называемых гормональных часов — в разное время суток вырабатываются разные гормоны, и если соблюдать это «расписание», можно намного улучшить качество жизни. Так, по словам врача, заводить «гормональные часы» надо вечером, а для этого надо вовремя ложиться спать. В 22 часа желательно уже лежать в кровати, а в 23 уже полностью выключить свет и засыпать. Как объясняла доктор, в темноте ускоряется секреция мелатонина, он, в свою очередь, повышает уровень лептина (гормона сытости) и снижает уровень грелина (гормона голода). Также начинается выработка соматотропина (гормона роста), который в том числе отвечает за рост мышц.