Алкоголь и противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие

— Все лекарства на основе парацетамола в сочетании с этиловым спиртом обладают гепатотоксическим действием — в процессе их метаболизма образуются вещества, опасные для печени, — рассказывает реаниматолог. — Токсичным это сочетание может оказаться даже при разовом употреблении алкоголя, а уж для тех, кто выпивает регулярно, алкоголь с парацетамолом — прямой путь к поражению печени. Кроме того, парацетамол входит в состав многих популярных комбинированных препаратов, которые принимают для снятия симптомов гриппа и ОРВИ.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) с алкоголем тоже не дружат, предупреждает врач.

— Ацетилсалициловая кислота (она же аспирин) и ибупрофен в сочетании с этиловым спиртом становятся еще более опасными для слизистой оболочки желудка — понижается свертываемость крови, повышается риск развития язвы и желудочно-кишечного кровотечения, — говорит Ума Ханахмедова. — А у людей, которые уже имеют проблемы с ЖКТ, такое сочетание чревато развитием эрозий, язв, движением камней в желчном пузыре.

Алкоголь и антибиотики

— Употребление алкоголя в любом количестве во время борьбы с инфекцией, вызванной бактериями, может привести к обезвоживанию, нарушению нормального сна и препятствовать естественной способности организма к самовосстановлению, — говорит медик. — А во многих инструкциях к антибактериальным препаратам указано, что их нельзя совмещать с алкоголем. Спиртное блокирует лечебное воздействие антибиотиков и/или вызывает нежелательные реакции. Эффективность терапии уменьшается.

При одновременном употреблении алкоголя и антибиотиков происходит тяжелое токсическое поражение печени и других органов, уточняет эксперт.

— Кроме того, употребление спиртного может привести к более быстрому выведению лекарства из организма, что снижает его эффективность или, напротив, замедляет вывод остатков препарата, вследствие чего возникают нежелательные симптомы, — рассказывает Ума Ханахмедова. — Под ударом находится не только печень: «коктейль» из алкоголя с противомикробными лекарствами негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы , он также опасен для поджелудочной железы и ЦНС.

Попадая в организм, алкоголь постепенно расщепляется до углекислого газа и воды — и чем быстрее это происходит, тем меньше вредное воздействие на организм.