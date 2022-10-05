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Многие уверены, что прием некоторых аптечных препаратов не обязывает отказываться от спиртного. Как могут помешать друг другу бокал-другой вина и полезные витамины или сахароснижающие таблетки?

Реаниматолог рассказала, что происходит с организмом, если те или иные лекарства вы запиваете спиртным.

Ума Ханахмедова
Ума Ханахмедова
медицина

врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии-реанимации ГКБ им. В. В. Виноградова (Москва)

Почему нельзя пить алкоголь при приеме таблеток

  • Алкоголь разрушает центральную нервную систему. Он изменяет функцию нервных клеток, проникая внутрь.

  • Каждый второй больной алкоголизмом имеет пораженную сердечно–сосудистую систему.

  • Алкоголь поражает поджелудочную железу, влияет на печень, желудок, пищевод.

  • Сильнее всего от алкоголя страдает человеческий мозг.

— Алкоголь усиливает действие лекарств, так как и спиртное, и препараты угнетают центральную нервную систему, — рассказала «Доктору Питеру» врач анестезиолог-реаниматолог Ума Ханахмедова. — Это может привести к поражению дыхательного центра в мозге и прекращению дыхания, остановке сердца и летальному исходу. К категорически запрещенным в сочетании с алкоголем препаратам относятся антибиотики, антидепрессанты, седативные и антигистаминные лекарства. При совместном применении они будут усиливать действие друг друга и могут вызывать разные последствия — вплоть до глубокой комы.

Также опасность представляет прием вместе с алкоголем препаратов из группы антикоагулянтов (разжижающих кровь), предупреждает эксперт.

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Алкоголь и противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие

— Все лекарства на основе парацетамола в сочетании с этиловым спиртом обладают гепатотоксическим действием — в процессе их метаболизма образуются вещества, опасные для печени, — рассказывает реаниматолог. — Токсичным это сочетание может оказаться даже при разовом употреблении алкоголя, а уж для тех, кто выпивает регулярно, алкоголь с парацетамолом — прямой путь к поражению печени. Кроме того, парацетамол входит в состав многих популярных комбинированных препаратов, которые принимают для снятия симптомов гриппа и ОРВИ.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) с алкоголем тоже не дружат, предупреждает врач.

— Ацетилсалициловая кислота (она же аспирин) и ибупрофен в сочетании с этиловым спиртом становятся еще более опасными для слизистой оболочки желудка — понижается свертываемость крови, повышается риск развития язвы и желудочно-кишечного кровотечения, — говорит Ума Ханахмедова. — А у людей, которые уже имеют проблемы с ЖКТ, такое сочетание чревато развитием эрозий, язв, движением камней в желчном пузыре.

Алкоголь и антибиотики

— Употребление алкоголя в любом количестве во время борьбы с инфекцией, вызванной бактериями, может привести к обезвоживанию, нарушению нормального сна и препятствовать естественной способности организма к самовосстановлению, — говорит медик. — А во многих инструкциях к антибактериальным препаратам указано, что их нельзя совмещать с алкоголем. Спиртное блокирует лечебное воздействие антибиотиков и/или вызывает нежелательные реакции. Эффективность терапии уменьшается.

При одновременном употреблении алкоголя и антибиотиков происходит тяжелое токсическое поражение печени и других органов, уточняет эксперт.

— Кроме того, употребление спиртного может привести к более быстрому выведению лекарства из организма, что снижает его эффективность или, напротив, замедляет вывод остатков препарата, вследствие чего возникают нежелательные симптомы, — рассказывает Ума Ханахмедова. — Под ударом находится не только печень: «коктейль» из алкоголя с противомикробными лекарствами негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, он также опасен для поджелудочной железы и ЦНС.

Попадая в организм, алкоголь постепенно расщепляется до углекислого газа и воды — и чем быстрее это происходит, тем меньше вредное воздействие на организм.

— Но при одновременном употреблении алкоголя и антибиотиков утилизация спирта замедляется, поскольку антибиотик блокирует фермент алкогольдегидрогеназу, необходимый для расщепления. Из-за этого в крови накапливается ядовитый метаболит алкоголя, который отравляет организм, — говорит врач.

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Алкоголь и антидепрессанты

Употреблять алкогольные напитки во время лечения антидепрессантами не стоит по нескольким причинам, рассказывает реаниматолог.

  • Усиление побочных эффектов.

    Неприятные симптомы часто связаны с токсическим действием лекарств, которое возрастает при добавлении спиртосодержащих жидкостей.

  • Усиление симптомов депрессии и тревожности.

    Алкоголь сам по себе — депрессант, поэтому может аннулировать эффект от лекарств.

  • Несовместимость с некоторыми типами антидепрессантов.

    Например, при приеме алкоголя на фоне терапии ИМАО может произойти резкий неконтролируемый скачок давления.

  • Усиление седативного эффекта.

    Алкоголь может в несколько раз усилить действие препаратов, нарушить режим сна и надолго выбить организм из рабочего ритма.

  • Галлюцинации.

    Совместный прием психоактивных веществ может повлиять на ЦНС, вызывая тяжелые галлюциногенные состояния, требующие немедленной госпитализации и лечения в стационаре.

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Алкоголь и транквилизаторы, снотворные

— Транквилизаторы (анксиолитики) и алкоголь — сочетание крайне неудачное и опасное, — объясняет Ума Ханахмедова. — И этанол, и препараты из группы бензодиазепинов  (к ним относится, например, знаменитый феназепам) угнетают деятельность ЦНС. При их совместном действии этот эффект может многократно усиливаться. В результате повышается и степень опьянения, и сонливость, нарушается координация движений, может остановиться дыхание. Провалившись в глубокий сон, человек рискует захлебнуться рвотными массами.

Алкоголь и антигистаминные

— Многие алкогольные напитки сами по себе могут вызывать и усиливать аллергию, — предупреждает врач. — Антигистамины первого поколения (дифенгидрамин, клемастин, хлоропирамин) имеют седативное действие, а вместе с алкоголем они, как и транквилизаторы, могут усилить эффект друг друга. Антигистаминные препараты второго и третьего поколения уже не вызывают сонливости.

Но все три поколения антигистаминов нарушают работу фермента альдегиддегидрогеназы, поэтому усиливается токсическое воздействие алкоголя на печень. А этанол, со своей стороны, снижает антигистаминный эффект.

Алкоголь и сахароснижающие препараты, инсулин

— Еще одно свойство этилового спирта — снижать уровень сахара в крови, — рассказывает Ума Ханахмедова. — Поэтому очень опасно сочетание алкоголя с лекарствами, которые принимают больные диабетом, — инсулином и другими сахароснижающими препаратами. Алкоголь усиливает их действие и может вызвать гипогликемию — опасное для жизни падение уровня глюкозы — это, кстати, может случиться и со здоровым человеком, если выпить слишком много, особенно натощак.

Симптомы легкой начальной гипогликемии — жар, тремор, слабость, повышенная потливость, учащенное сердцебиение. Если вовремя не распознать это состояние, возможно развитие гипогликемической комы, которая может привести к летальному исходу.

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Алкоголь и мочегонные препараты

— Алкоголь усиливает эффект диуретиков, т. е. стимулирует обильное мочеиспускание, — говорит реаниматолог. — Опасное сочетание грозит обезвоживанием, вымыванием минеральных солей (повышает риск ночных судорог) и падением артериального давления до критических значений.

Алкоголь и витамины

— Витаминные элементы имеют нейтральную совместимость со спиртосодержащими напитками, — поясняет Ума Ханахмедова. — Но принимать одновременно полезные вещества и алкоголь не стоит. Спирт будет вымывать их из организма, и они не успеют оказать никакого положительного воздействия. Принимать препараты можно до употребления алкоголя и после. Такой прием позволит активизировать работу ферментов печени, которые быстрее расщепят этанол. В результате похмельный синдром будет проистекать не так тяжело.

Анна Майская