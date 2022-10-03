Овсяная крупа: для ЖКТ и сердца

В ней содержится около 65% углеводов и 12% белка. Овсянка также богата:

пищевыми волокнами — бета-глюканами, связывающими холестерин;

микроэлементами — магнием, фосфором, кальцием, железом, натрием, цинком;

витаминами групп В, Е;

аминокислотами и антиоксидантами.

Отдельно стоит рассмотреть овсяные хлопья, или геркулес. В хлопьях содержится меньше полезных веществ, чем в крупе, но каша из них остается диетическим продуктом и положительно влияет на ЖКТ.

Людям с диабетом или при ожирении предпочтительно использовать овсяную крупу или хлопья минимально механически обработанные, так как это снижает скорость расщепления и всасывания углеводов. От овсяных хлопьев быстрого приготовления лучше отказаться, потому что они максимально очищены от полезной клетчатки, часто содержат сахар и вкусовые добавки.