7 натуральных напитков, которые помогают снижать «плохой» холестерин

Сколько холестерина нужно организму

Только примерно 20% холестерина поступает с пищей, остальное организм синтезирует сам, в печени. Это вещество нужно для того, чтобы организм полноценно работал, обновлялись клетки, синтезировались гормоны, усваивались жировые соединения.

Но важно, чтобы уровень холестерина поддерживался в определенных пределах. Повышение показателей — это повод для посещения врача и проведения обследования. Так, стоит насторожиться, если вам еще нет и 40 лет, а ваш общий холестерин превышает 8 ммоль/л или холестерин низкой плотности, который мы в обиходе называем «вредным» более 4,5-5 ммоль/л.

Чтобы корректировать уровень этого соединения, нужно изменение всего образа жизни — коррекция питания в пользу более здоровой, натуральной пищи, в которой уменьшено содержание легких углеводов, насыщенных жиров, соли и сахара. Не менее важна и регулярная нагрузка — хотя бы полчаса в день не менее 5 раз в неделю стоит уделять различным упражнениям.