Что будет с организмом, если каждый день выпивать по стакану свекольного сока

Соки из овощей пользуются популярностью у поклонников ЗОЖ. Их пьют на завтрак, используют как основу смузи или применяют в схемах похудения, очищения организма. Один из осенних овощей — свекла.