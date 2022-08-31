Почему каждый день надо выпивать стакан свекольного сока
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Почему-то среди соотечественников свекольный сок, в отличие от томатного или огуречного, не пользуется большой популярностью. Хотя сама свекла — это один из любимых овощей россиян. С ней готовят закуски и салаты, первые и вторые блюда и даже варят кисель. Но сок растения в качестве лечебно-профилактического средства используют нечасто. Многие опасаются, что он, аналогично самой свекле, может сильно послабить стул, другие просто не знают — полезен ли этот продукт.

«Доктор Питер» решил выяснить совместно с врачом-гастроэнтерологом Верой Самсоновой, что же будет с организмом, если ежедневно выпивать стакан свекольного сока.

Вера Самсонова
Вера Самсонова
терапия

терапевт, гастроэнтеролог

Сок полезен, но далеко не всем

Сразу определимся — кому свекольный сок может навредить, поскольку в его составе содержится много активных компонентов, в том числе обладающих послабляющим эффектом. Так как сок получают из свежей свеклы, в его составе содержится большое количество фруктовых кислот — щавелевой, лимонной и яблочной — обладающих раздражающим эффектом в отношении слизистых желудка. Поэтому ежедневно пить свекольный сок, тем более в таком большом объеме, не рекомендуется:

  1. Взрослым и детям с болезнями желудка, на фоне которых повышается кислотность сока.

  2. При наличии песка или камней в почках, поскольку активные кислоты способствуют росту конкрементов.

  3. При наличии недостаточности почек, так как большое количество ионов и кислот нагружает почки, заставляя их работать активнее.

  4. При воспалительных заболеваниях кишечника (НЯК, болезнь Крона), поскольку есть высокий риск обострения процесса и развития крайне неприятных симптомов.

  5. На фоне послабления стула, хронической диареи или острых кишечных инфекций, поскольку можно только ухудшить ситуацию.

  6. Из-за высокого содержания в продукте сахара, крайне осторожно нужно употреблять свекольный сок людям с сахарным диабетом 1-го типа.

  7. В силу большой концентрации щавелевой кислоты возможно ухудшение состояния у людей с подагрой или ревматоидными артритами. Могут возникать обострения, вероятно появление боли в суставах.

  8. Компоненты свекольного сока обладают гипотензивным эффектом, поэтому у людей с гипотонией могут спровоцировать понижение давления с развитием коллапса.

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Кишечник может отреагировать резко

Все остальные могут пить сок свеклы, но важно увеличивать объем потребления постепенно с четверти стакана до половины, а затем уже до целого. Это важно, чтобы отследить индивидуальные реакции на продукт и его компоненты. Поскольку свекла известна своим слабящим действием, одномоментное употребление свекольного сока, особенно натощак и в утренние часы, может через несколько часов спровоцировать диарею, которая надолго задержит вас в уборной.

Хотя по сравнению с самой свеклой в соке крайне мало клетчатки, но органические кислоты и активные соединения свежего сока усиливают перистальтику и могут спровоцировать кишечную колику и резкий выброс желчи в кишку. Это и станет причиной диареи. Если же употреблять сок после приема пищи, разделить весь стакан на насколько приемов, негативных побочных эффектов можно избежать, и вы получите всю пользу этого продукта.

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Полезен при гипертонии

Как мы уже сказали, в свекле содержатся природные гипотензивные компоненты — соединения азота, которые в организме трансформируются в оксид азота. Он известен своим биологически активным действием на стенки артерий. За счет их расслабления уровень артериального давления снижается. Конечно, сравнивать эффект с препаратами от давления ни в коем случае нельзя, но дополнить этим продуктом здоровье питание гипертоника вполне можно.

Повышает выносливость

Сок свежей свеклы помогает повысить уровень выносливости, опять же за счет влияния на сосуды и улучшения периферического кровообращения. Мышцы получают больше крови и кислорода, что помогает эффективнее тренироваться. По данным ученых из Англии, повышение выносливости может достигать 16%.

Может быть полезен в коррекции анемии

Людям с железодефицитной анемией свекольный сок может помочь в коррекции дефицита железа. Сама свекла богата этим минералом, но усваивается он из растительных компонентов не очень хорошо. Однако комбинация с витаминами на фоне полноценной диеты и лечения, подобранного врачом может поддержать и закрепить результат терапии. Кроме того, свекольный сок  стимулирует регенерацию эритроцитов в костном мозге.

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Защищает кожу и дает ей сияние

Высокое количество антиоксидантов, противовоспалительных компонентов и витамина С помогает сохранять здоровье кожи. Сок свеклы может помочь в борьбе с прыщами, придает коже сияние, выравнивает цвет. Нередко свекольный сок используют и для наружного применения, в составе питательных масок для лица.

Помогает выводить токсины

Пектины в составе свеклы помогают в связывании и выведении токсичных продуктов метаболизма, образующихся в кишечнике. Но чтобы реализовать данный эффект, необходимо употреблять свекольный сок с мякотью, поскольку в отфильтрованном продукте пектина почти нет. Кстати, пектины могут помочь и в связывании «плохого» холестерина.

Алена Парецкая