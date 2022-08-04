Диетолог Алехина объяснила, что нужно есть, чтобы избавиться от прыщей

Исключите эти продукты

Ранее британский врач-диетолог Харриет Смит тоже для борьбы с высыпаниями призывал скорректировать питание и отказаться от некоторых продуктов, которые, наоборот, способны вызывать прыщи. В их числе сыр, шоколад и печенье — по мнению специалиста, именно эти три продукта хуже всего влияют на состояние кожи.

В список вредных в том числе для кожи продуктов дерматовенеролог, косметолог Виктория Бортулева включила также специи, жирные продукты, колбасу, сосиски, кофе, алкоголь.

Почему появляются прыщи

Московский хирург-онколог Иван Карасев рассказывал, как по лицу можно заподозрить даже самые неочевидные проблемы со здоровьем. Так, высыпания на лице он назвал настоящей «картой» болезней. Появление их

на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника,

на верхней губе и щеках — толстого кишечника,

на висках — проверьте желчный пузырь,

проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу.

В то же время, по мнению дерматовенеролога, косметолога Виктории Бортулевой, прыщи или же угревая болезнь — хроническое заболевание. И не всегда высыпания связаны с проблемой в каком-то отдельном органе. Поэтому важно обращаться к врачу и проводить комплексное обследование, которое иногда приводит к неожиданным результатам. Однако одной из главных причин высыпаний на коже врач назвала гормональную перестройку в организме.