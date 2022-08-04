Диетолог Алехина объяснила, что нужно есть, чтобы избавиться от прыщей
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По словам врача-диетолога, спортивного нутрициолога Анны Алехиной, из микроэлементов, которые помогают очищению кожи, особый интерес представляют селен и цинк.

- Питание, богатое селеном, будет способствовать очищению кожи, защитит ее от преждевременного старения, солнечных ожогов, пигментации и рака, — сказала врач изданию «Москва-24».

Цинк, в свою очередь, участвует в процессе регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена и регулирует работу сальных желез.

Богаты селеном:

  • бразильские орехи,

  • рыба и морепродукты,

  • цельнозерновой хлеб,

  • яйца,

  • мясо,

  • творог.

Хорошие источники цинка:

  • тыквенные семечки,

  • говядина,

  • яйца,

  • фасоль,

  • овсянка,

  • гречка.

Как добавила диетолог, для красоты и здоровья кожи также важны витамин С (шиповник, черная смородина, облепиха, петрушка), витамин Е (подсолнечное и оливковое масла, миндаль, авокадо, болгарский перец) и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — они сами в организме не вырабатываются, но контролируют секрецию так называемого кожного сала (грецкие орехи, авокадо, жирные сорта рыб, льняное и соевое масла).

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Исключите эти продукты

Ранее британский врач-диетолог Харриет Смит тоже для борьбы с высыпаниями призывал скорректировать питание и отказаться от некоторых продуктов, которые, наоборот, способны вызывать прыщи. В их числе сыр, шоколад и печенье — по мнению специалиста, именно эти три продукта хуже всего влияют на состояние кожи.

В список вредных в том числе для кожи продуктов дерматовенеролог, косметолог Виктория Бортулева включила также специи, жирные продукты, колбасу, сосиски, кофе, алкоголь.

Почему появляются прыщи

Московский хирург-онколог Иван Карасев рассказывал, как по лицу можно заподозрить даже самые неочевидные проблемы со здоровьем. Так, высыпания на лице он назвал настоящей «картой» болезней. Появление их

  • на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника,

  • на верхней губе и щеках — толстого кишечника,

  • на висках — проверьте желчный пузырь,

  • проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу.

В то же время, по мнению дерматовенеролога, косметолога Виктории Бортулевой, прыщи или же угревая болезнь — хроническое заболевание. И не всегда высыпания связаны с проблемой в каком-то отдельном органе. Поэтому важно обращаться к врачу и проводить комплексное обследование, которое иногда приводит к неожиданным результатам. Однако одной из главных причин высыпаний на коже врач назвала гормональную перестройку в организме.

Анастасия Романова