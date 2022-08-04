Диетолог Алехина объяснила, что нужно есть, чтобы избавиться от прыщей

По словам врача-диетолога, спортивного нутрициолога Анны Алехиной, из микроэлементов, которые помогают очищению кожи, особый интерес представляют селен и цинк.
- Питание, богатое селеном, будет способствовать очищению кожи, защитит ее от преждевременного старения, солнечных ожогов, пигментации и рака, —
Цинк, в свою очередь, участвует в процессе регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена и регулирует работу сальных желез.
Богаты селеном:
бразильские орехи,
рыба и морепродукты,
цельнозерновой хлеб,
яйца,
мясо,
творог.
Хорошие источники цинка:
тыквенные семечки,
говядина,
яйца,
фасоль,
овсянка,
гречка.
Как добавила диетолог, для красоты и здоровья кожи также важны витамин С (шиповник, черная смородина, облепиха, петрушка), витамин Е (подсолнечное и оливковое масла, миндаль, авокадо, болгарский перец) и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — они сами в организме не вырабатываются, но контролируют секрецию так называемого кожного сала (грецкие орехи, авокадо, жирные сорта рыб, льняное и соевое масла).
Исключите эти продукты
Ранее британский врач-диетолог Харриет Смит тоже для борьбы с высыпаниями призывал скорректировать питание и отказаться от некоторых продуктов, которые, наоборот, способны вызывать прыщи. В их числе сыр, шоколад и печенье — по мнению специалиста, именно эти три продукта хуже всего влияют на состояние кожи.
В список вредных в том числе для кожи продуктов дерматовенеролог, косметолог Виктория Бортулева включила также специи, жирные продукты, колбасу, сосиски, кофе, алкоголь.
Почему появляются прыщи
Московский хирург-онколог Иван Карасев рассказывал, как по лицу можно заподозрить даже самые неочевидные проблемы со здоровьем. Так, высыпания на лице он назвал настоящей «картой» болезней. Появление их
на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника,
на верхней губе и щеках — толстого кишечника,
на висках — проверьте желчный пузырь,
проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу.
В то же время, по мнению дерматовенеролога, косметолога Виктории Бортулевой, прыщи или же угревая болезнь — хроническое заболевание. И не всегда высыпания связаны с проблемой в каком-то отдельном органе. Поэтому важно обращаться к врачу и проводить комплексное обследование, которое иногда приводит к неожиданным результатам. Однако одной из главных причин высыпаний на коже врач назвала гормональную перестройку в организме.