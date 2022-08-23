Как напомнил эксперт в беседе с изданием «Лента.ру» , в советскую эпоху рыбий жир выпускали в виде жидкости с неприятным запахом и вкусом. Сейчас же рыбий жир можно найти в виде экстракта или капсул, поэтому принимать его стало гораздо удобней и приятным.

Препарат хорош как источник Омега-3 жирных кислот. Их также можно найти в следующих продуктах: