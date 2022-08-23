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Медицина постоянно идет вперед, и сейчас на рынке очень много современных лекарств — эффективных и не очень. Однако порой мы забываем про простые, но проверенные препараты из прошлого.

Николай Дубинин
Николай Дубинин
Эпидемиология

Санитарный врач, эпидемиолог

Например, как отмечает санитарный врач и эпидемиолог Николай Дубинин, известным многим с самого детства рыбий жир может стать отличной профилактикой многих неприятных болезней. Например, он спасет от сердечной недостаточности, ишемической болезни, атеросклероза.

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Как напомнил эксперт в беседе с изданием «Лента.ру», в советскую эпоху рыбий жир выпускали в виде жидкости с неприятным запахом и вкусом. Сейчас же рыбий жир можно найти в виде экстракта или капсул, поэтому принимать его стало гораздо удобней и приятным.

Препарат хорош как источник Омега-3 жирных кислот. Их также можно найти в следующих продуктах:

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Чем так полезны полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые есть в рыбьем жире? Эти соединения влияют на образование в нашем теле тканевых гормонов, которые способствуют метаболизму.

Еще рыбий жир обычно используют для лечения и профилактики атеросклероза. Дело в том, что Омега-3 жирные кислоты позволяют снизить вредного холестерина в крови.

Еще эти же вещества помогают гипертоникам нормализовать давление. А еще капсулы рыбьего жира помогут справиться с воспалением, поэтом добавка облегчит признаки ревматоидного артрита.

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Дубинин подчеркивает: рыбий жир очень хорошо, практически на все 100 процентов усваивается нашим организмом. И при всех полезных свойствах у рыбьего жира очень мало противопоказаний. А побочные эффекты — очень слабые.

Впрочем, иногда после рыбьего жира может появиться головная боль, изжога или тошнота. Кроме того, этот препарат может вызвать неприятный запах изо рта.

Также важно знать, что Омега-3 может взаимодействовать с препаратами, влияющими на свертываемость крови. Поэтому перед приемом добавки лучше посоветоваться с врачом.

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Кстати

Далеко не всегда полезное питание равняется дорогому питанию. Есть продукты, которые стоят копейки, но для здоровья они очень полезны. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок