Медицина постоянно идет вперед, и сейчас на рынке очень много современных лекарств — эффективных и не очень. Однако порой мы забываем про простые, но проверенные препараты из прошлого.
Санитарный врач, эпидемиолог
Например, как отмечает санитарный врач и эпидемиолог Николай Дубинин, известным многим с самого детства рыбий жир может стать отличной профилактикой многих неприятных болезней. Например, он спасет от сердечной недостаточности, ишемической болезни, атеросклероза.
Как напомнил эксперт в беседе с изданием
Препарат хорош как источник Омега-3 жирных кислот. Их также можно найти в следующих продуктах:
Льняное и рапсовое масло;
Рыба;
Морепродукты.
Чем так полезны полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые есть в рыбьем жире? Эти соединения влияют на образование в нашем теле тканевых гормонов, которые способствуют метаболизму.
Еще рыбий жир обычно используют для лечения и профилактики атеросклероза. Дело в том, что Омега-3 жирные кислоты позволяют снизить вредного холестерина в крови.
Еще эти же вещества помогают гипертоникам нормализовать давление. А еще капсулы рыбьего жира помогут справиться с воспалением, поэтом добавка облегчит признаки ревматоидного артрита.
Дубинин подчеркивает: рыбий жир очень хорошо, практически на все 100 процентов усваивается нашим организмом. И при всех полезных свойствах у рыбьего жира очень мало противопоказаний. А побочные эффекты — очень слабые.
Впрочем, иногда после рыбьего жира может появиться головная боль, изжога или тошнота. Кроме того, этот препарат может вызвать неприятный запах изо рта.
Также важно знать, что Омега-3 может взаимодействовать с препаратами, влияющими на свертываемость крови. Поэтому перед приемом добавки лучше посоветоваться с врачом.
Кстати
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