Какой мед лучше

С точки зрения здоровья отдавайте предпочтение меду в сотах. В таком виде он лучше сохраняет полезные свойства.

- Если же говорить о других видах меда, то наиболее полезным считается гречишный мед, — рассказала Елена Манило. — По сравнению с другими сортами он содержит больше белков и микроэлементов. Он также отличается более высоким содержанием железа, что полезно при анемиях и низком гемоглобине.

А вот к модному взбитому меду стоит относиться настороженно.

- При взбивании в суфле мед сохраняет свои полезные свойства, но только если изготовлен он из качественного сырья, — предупреждает эксперт «Доктора Питера». — Здесь на первый план выходит следующая проблема: чаще всего такое лакомство производят из меда подсолнечника. Это самая дешевая и бедная по составу разновидность меда , которая к тому же может содержать остатки химикатов для обработки подсолнуха. Недобросовестные производители также добавляют различные эмульгаторы и стабилизаторы.

Ягоды или кусочки фруктов в составе также не дают никакой пользы для здоровья. Так что, если хочется восполнить запас витаминов, лучше выбрать свежие или хотя бы замороженные ягоды.