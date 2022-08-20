«Мед на губах — сила в теле», «мед на столе — здоровье в семье» — негативные поговорки про мед найти очень сложно. Ну, разве что про ложку дегтя, но там дело вовсе не в пчелином продукте. Существуют сотни народных рецептов о том, как лечиться медом, его рекомендуют принимать внутрь, наружно, делать аппликации и компрессы. При этом мед не так уж и безобиден.
гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунологvk.com/smclinic_spb
- По калорийности мед лишь немногим уступает сахару, поэтому употреблять его стоит в умеренных количествах, — предупреждает гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Елена Манило. — Без вреда для здоровья и фигуры в день следует съедать не более 1,5 столовой или 3–4 чайных ложек меда. Лучше — в первой половине дня, чтобы организм успел сжечь излишки калорий.
Если при этом вы едите сахар, то количество меда следует сократить. Например, есть по две чайные ложки того, и другого.
При этом пользу меда врач не оспаривает. В нем много углеводов, что делает его отличным источником энергии. Содержатся в нем и различные микроэлементы, и полезные кислоты — яблочная, лимонная, молочная. И тем не менее его едва ли можно считать суперфудом.
- Содержание витаминов в меде достаточно скромное, — предупреждает эксперт «Доктора Питера». — Особенно если сравнивать с фруктами и овощами. Восполнить нехватку витаминов с помощью этого продукта невозможно: для этого потребуются съесть несколько килограммов.
Меду принято приписывать и лечебные свойства, что отчасти справедливо. В его состав входят биологически активные вещества фитонциды, обладающие антибактериальным свойством.
- Мед действительно способен помочь при больном горле или кашле, — говорит врач Елена Манило. — При этом употреблять его стоит в небольших количествах и в чистом виде.
А вот польза меда с чаем при простуде сильно преувеличена: в горячей воде продукт утрачивает полезные свойства. Аналогичный эффект на мед оказывают и низкие температуры: в холодильнике продукт превращается в чистые углеводы. Поэтому хранить его следует при комнатной температуре.
- Мед достаточно полезен для сердечно-сосудистой системы, — объяснила гастроэнтеролог, иммунолог-аллерголог Манило. — Он помогает нормализовать артериальное давление, причем как повышенное, так и пониженное. Продукт позволяет снизить уровень холестерина в крови, что также важно для здоровья сосудов.
Мед благотворно влияет на обмен веществ в организме за счет стимуляции выработки гормона адипонектина, повышающего чувствительность клеток к инсулину и нормализующего сахар в крови.
- Поэтому мед полезно есть при диабете, при условии, что он вписывается в общую суточную дозу сладкого, — предупреждает врач.
Наконец, в состав меда входят органические соединения флавоноиды и фенольные кислоты, обладающие антиоксидантным свойством. Таким образом мед помогает поддерживать иммунную систему и защищает клетки организма.
Кому нельзя есть мед
Несмотря на всю пользу, есть немало противопоказаний для употребления меда:
это высокоаллергенный продукт, даже незначительная порция способна вызвать тяжелую аллергическую реакцию;
содержащиеся в меде кислоты могут спровоцировать обострение гастрита и язвенной болезни, поэтому его рекомендует употреблять с осторожностью людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта;
у детей до года может спровоцировать сильную аллергию, поэтому мед категорически запрещен малышам до одного года.
Какой мед лучше
С точки зрения здоровья отдавайте предпочтение меду в сотах. В таком виде он лучше сохраняет полезные свойства.
- Если же говорить о других видах меда, то наиболее полезным считается гречишный мед, — рассказала Елена Манило. — По сравнению с другими сортами он содержит больше белков и микроэлементов. Он также отличается более высоким содержанием железа, что полезно при анемиях и низком гемоглобине.
А вот к модному взбитому меду стоит относиться настороженно.
- При взбивании в суфле мед сохраняет свои полезные свойства, но только если изготовлен он из качественного сырья, — предупреждает эксперт «Доктора Питера». — Здесь на первый план выходит следующая проблема: чаще всего такое лакомство производят из меда подсолнечника. Это самая дешевая и бедная по составу разновидность меда, которая к тому же может содержать остатки химикатов для обработки подсолнуха. Недобросовестные производители также добавляют различные эмульгаторы и стабилизаторы.
Ягоды или кусочки фруктов в составе также не дают никакой пользы для здоровья. Так что, если хочется восполнить запас витаминов, лучше выбрать свежие или хотя бы замороженные ягоды.
Мед в сотах способен хранится до 10–15 лет, если держать его в прохладном темном месте в стеклянной банке. Срок хранения жидкого меда меньше — не более двух лет. Засахаренный мед есть можно. Образование кристаллов сахара — это естественный процесс, свидетельствующий о натуральности меда.