Постойте на одной ноге

Это можно сделать сразу же, как накрыла паника — важно сосредоточиться на том, чтобы удерживать равновесие. Организм сосредотачивается на такой задаче и на время приглушается эмоциональный фон.

Считайте назад

Мысленно начинайте вычитать из сотни семь или девять, какую-то другую «неудобную» цифру. 100 минус 9 равно 91, еще минус девять — 82, и так далее… Так подключается кора больших полушарий, а эмоции уходят на второй план.

Умойтесь теплой водой

Не обязательно умывать лицо, достаточно подставить руки под струю теплой воды из-под крана или протереть теплой водой лоб и виски. Можно пить воду или напиток на травах — не кофе, не чай, потому что они дополнительно возбуждают.

Посмотритесь в зеркальце