Когда чаще всего случаются инсульты

У многих хронических заболеваний есть свой «режим» — определенные часы, в которые чаще всего происходит пик обострений.

Людям из группа риска сосудистых катастроф важно не только соблюдать рекомендации врача и принимать назначенные врачом лекарства, но и быть особенно внимательными к своему состоянию утром. Как рассказывала терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА Светлана Мартынова, гипертония, как правило, наиболее опасна сразу после пробуждения. Приступы высокого давления чаще всего фиксируются между 6 и 10 часами утра — во время достижения самого высокого уровня артериального давления за день.

У инсультов, к которым приводит медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови, тоже есть свое время — пик этих сосудистых катастроф приходится на 4-6 часов утра . Инфаркты тоже «любят» утро — они чаще всего настигают людей с 6 до 9 часов утра , так как именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови.

Кроме времени суток, для этих патологий есть еще и более опасные сезоны. По словам Светланы Мартыновой, чаще всего обострения происходят осенью и зимой.

Так, инфаркты и приступы гипертонии чаще фиксируют в холодное время года , так как на него приходится пик заражений ОРВИ — они увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа. Снижение температуры воздуха также повышают риск развития нарушения мозгового кровообращения — инсульта .

Чтобы снизить риск утренних обострений, врач советовала просыпаться после 7:30 — по словам специалиста, это идеальное время для пробуждения. Также не следует сразу резко вставать с кровати — это надо делать спокойно и постепенно. Еще кардиолог рекомендовала начинать утро со стакана воды — это будет способствовать разжижению крови, и не забывать про физическую активность (по словам доктора максимально эффективными упражнения будут в период с 16 до 18 часов).

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