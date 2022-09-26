молочка мужчина польза вред
Фото
сайт Минобороны РФ

Мобилизация на военную службу в России продолжается — по сообщениям из регионов, под призыв попадают как молодые служившие мужчины в возрасте около тридцати, так более взрослые резервисты с опытом и приобретенными за годы жизни после службы в армии диагнозами.

По закону, болезни, с которыми не призывают в армию, прописаны в официальном документе, который входит в «Положение о военно-врачебной экспертизе». В «расписании болезней» — 88 статей и порядка двух тысяч различных заболеваний, дающих отсрочку.

Могут ли мобилизовать с диабетом

Так, в статье 13 документа «Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» указывается, что призыву не подлежат пациенты с ожирением четвертой степени, а также с сахарным диабетом — причем независимо от того, какой уровень сахара в крови у человека и как именно он лечится, но только в том случае, если диабет осложнен более серьезными заболеваниями. Вот их список:

  • пролиферативная ретинопатия,

  • резко выраженная ангиопатия и невропатия нижних конечностей, проявляющиеся трофическими язвами, гангреной стоп, невропатическими отеками, остеоартропатиями,

  • диабетическая нефропатия с макропротеинурией с нарушением азотвыделительной функции почек,

  • при рецидивирующих кетоацидотических прекомах и комах.

Читайте также
Дмитрий Кашка
медицина, гражданское право, защита прав пациентов

Врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист, магистрант по гражданскому праву, профессиональный медиатор, переговорщик.

tenchat.ru/Dmitry_Kashka

«На комиссию просто так не направят»

Как ранее рассказал «Доктору Питеру» юрист Дмитрий Кашка, призванных на службу резервистов не отправляют на медицинскую комиссию — годность к военной службе уже прописана в военном билете: «Никто просто так не направит на комиссию. Разве что по психическим заболеваниям».

Таким образом, сейчас вполне могут мобилизовать давно служившего человека без заключений комиссии, даже, например, если у него с возрастом развился диабет (не осложненный выше указанными болезнями). Юрист подтверждает: «Да, это заболевание не дает негодности к службе».

По словам Дмитрия Кашка, после того, как человек получил повестку как подлежащий мобилизации, ему стоит взять с собой в военкомат все медицинские документы. Разбираться будут по факту, «в каждом конкретном случае», отметил юрист.

- Многое зависит от того, мобилизованный — офицер или нет. Как правило, офицер более годен чем не офицер, — уточнил Дмитрий Кашка.

Читайте также

Могут ли мобилизовать инвалидов

Если повестка пришла человеку, имеющему степень инвалидности, он может избежать мобилизации.

- Инвалид любой группы не подлежит мобилизации, — пояснил изданию «Доктор Питер» юрист Дмитрий Кашка. — Для этого необходимо в военкомат предоставить справку МСЭК с указанием группы инвалидности.

Юрист предупреждает, если кто-то решит симулировать болезнь, чтобы избежать мобилизации, это может обернуться серьезными проблемами.

- Предостережение всем — за симуляцию заболеваний и подложное оформление документов предусмотрена уголовная ответственность, — говорит Дмитрий Кашка. — Сейчас внесены изменения в уголовный кодекс и за многие действия в период мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, там где ранее была административная…

Читайте также

Кому положена отсрочка от мобилизации

По данным «Консультант плюс»:

  • забронированным в порядке, определяемом правительством РФ;

  • признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

  • ухаживающим за родственниками, нуждающимися (по документам) в постороннем постоянном уходе, либо инвалидами I группы (если больше ухаживать за ними некому);

  • если вы опекун или попечитель родных брата и сестры до 18 лет (если больше нет других помогающих родственников);

  • имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (женщинам, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

  • имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

  • мужчинам, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

  • членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.

  • студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам.

Отсрочка предоставляется студентам только государственных учреждений, студенты частных колледжей и ВУЗов могут быть призваны по мобилизации (при условии, если они находятся в запасе).

Анна Майская