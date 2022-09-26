«На комиссию просто так не направят»

Как ранее рассказал «Доктору Питеру» юрист Дмитрий Кашка, призванных на службу резервистов не отправляют на медицинскую комиссию — годность к военной службе уже прописана в военном билете: «Никто просто так не направит на комиссию. Разве что по психическим заболеваниям».

Таким образом, сейчас вполне могут мобилизовать давно служившего человека без заключений комиссии, даже, например, если у него с возрастом развился диабет (не осложненный выше указанными болезнями). Юрист подтверждает: «Да, это заболевание не дает негодности к службе».

По словам Дмитрия Кашка, после того, как человек получил повестку как подлежащий мобилизации, ему стоит взять с собой в военкомат все медицинские документы. Разбираться будут по факту, «в каждом конкретном случае», отметил юрист.

- Многое зависит от того, мобилизованный — офицер или нет. Как правило, офицер более годен чем не офицер, — уточнил Дмитрий Кашка.