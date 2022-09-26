Мобилизация на военную службу в России продолжается — по сообщениям из регионов, под призыв попадают как молодые служившие мужчины в возрасте около тридцати, так более взрослые резервисты с опытом и приобретенными за годы жизни после службы в армии диагнозами.
По закону, болезни, с которыми не призывают в армию, прописаны в официальном документе, который входит в «Положение о военно-врачебной экспертизе». В «расписании болезней» — 88 статей и порядка двух тысяч различных заболеваний, дающих отсрочку.
Могут ли мобилизовать с диабетом
Так, в статье 13 документа «Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ»
пролиферативная ретинопатия,
резко выраженная ангиопатия и невропатия нижних конечностей, проявляющиеся трофическими язвами, гангреной стоп, невропатическими отеками, остеоартропатиями,
диабетическая нефропатия с макропротеинурией с нарушением азотвыделительной функции почек,
при рецидивирующих кетоацидотических прекомах и комах.
Врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист, магистрант по гражданскому праву, профессиональный медиатор, переговорщик.tenchat.ru/Dmitry_Kashka
«На комиссию просто так не направят»
Как ранее рассказал «Доктору Питеру» юрист Дмитрий Кашка, призванных на службу резервистов не отправляют на медицинскую комиссию — годность к военной службе уже прописана в военном билете: «Никто просто так не направит на комиссию. Разве что по психическим заболеваниям».
Таким образом, сейчас вполне могут мобилизовать давно служившего человека без заключений комиссии, даже, например, если у него с возрастом развился диабет (не осложненный выше указанными болезнями). Юрист подтверждает: «Да, это заболевание не дает негодности к службе».
По словам Дмитрия Кашка, после того, как человек получил повестку как подлежащий мобилизации, ему стоит взять с собой в военкомат все медицинские документы. Разбираться будут по факту, «в каждом конкретном случае», отметил юрист.
- Многое зависит от того, мобилизованный — офицер или нет. Как правило, офицер более годен чем не офицер, — уточнил Дмитрий Кашка.
Могут ли мобилизовать инвалидов
Если повестка пришла человеку, имеющему степень инвалидности, он может избежать мобилизации.
- Инвалид любой группы не подлежит мобилизации, — пояснил изданию «Доктор Питер» юрист Дмитрий Кашка. — Для этого необходимо в военкомат предоставить справку МСЭК с указанием группы инвалидности.
Юрист предупреждает, если кто-то решит симулировать болезнь, чтобы избежать мобилизации, это может обернуться серьезными проблемами.
- Предостережение всем — за симуляцию заболеваний и подложное оформление документов предусмотрена уголовная ответственность, — говорит Дмитрий Кашка. — Сейчас внесены изменения в уголовный кодекс и за многие действия в период мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, там где ранее была административная…
Кому положена отсрочка от мобилизации
По
забронированным в порядке, определяемом правительством РФ;
признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;
ухаживающим за родственниками, нуждающимися (по документам) в постороннем постоянном уходе, либо инвалидами I группы (если больше ухаживать за ними некому);
если вы опекун или попечитель родных брата и сестры до 18 лет (если больше нет других помогающих родственников);
имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (женщинам, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
мужчинам, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.
студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам.
Отсрочка предоставляется студентам только государственных учреждений, студенты частных колледжей и ВУЗов могут быть призваны по мобилизации (при условии, если они находятся в запасе).