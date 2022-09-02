Чтобы минимизировать риски образования тромбов, врачи рекомендуют есть как можно меньше жирного, сладкого и соленого. Однако британские ученые выяснили , что от определенного напитка вообще лучше отказаться раз и навсегда. Речь идет об энергетиках.

В своем исследовании эксперты заверяют: люди, которые часто употребляют энергетические напитки, в разы подвержены риску болезней сердца, например, аритмии или ИБС.

- Энергетики провоцируют излишнее образование тромобоцитов в крови. Если их количество слишком высокое, в кровеносных сосудах могут образовываться тромбы, — поясняют ученые.

К такому выводу они пришли после эксперимента, в котором приняли участие 32 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 40 лет. Каждый участник в течение одной недели на голодный желудок выпивать либо 0,5 л энергетика, либо 0,5 л чистой воды. Результаты показали: у той части испытуемых, которые пили энергетические напитки, значительно повысился уровень тромбоцитов в крови.