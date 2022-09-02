Пандемия коронавируса, которая обрушилась на мир в 2020 году, сумела «рассказать», как опасен тромбоз. Это было (и есть) одно из самых частых осложнений у тяжело заболевших, поэтому диагноз до сих пор у многих на слуху.
Врач-кардиолог, специалист группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»
- Тромбы образуются, когда определенные части крови сворачиваются, соединяясь в полутвердую массу. Этот процесс может начаться из-за травмы или в случае, если нарушена целостность внутренней стенки сосуда, замедлился ток крови, она стала более вязкой, — рассказывала «Доктору Питеру» кардиолог.
Главная опасность тромба — это большой риск, что сгусток крови оторвется от сосуда и закупорит артерию, которая питает сердце или мозг. В этом случае состояние человека резко ухудшается, у медиков есть не так много времени, чтобы предотвратить летальный исход.
Чтобы минимизировать риски образования тромбов, врачи рекомендуют есть как можно меньше жирного, сладкого и соленого. Однако британские ученые
В своем исследовании эксперты заверяют: люди, которые часто употребляют энергетические напитки, в разы подвержены риску болезней сердца, например, аритмии или ИБС.
- Энергетики провоцируют излишнее образование тромобоцитов в крови. Если их количество слишком высокое, в кровеносных сосудах могут образовываться тромбы, — поясняют ученые.
К такому выводу они пришли после эксперимента, в котором приняли участие 32 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 40 лет. Каждый участник в течение одной недели на голодный желудок выпивать либо 0,5 л энергетика, либо 0,5 л чистой воды. Результаты показали: у той части испытуемых, которые пили энергетические напитки, значительно повысился уровень тромбоцитов в крови.
Чем еще опасны энергетики
Врач-терапевт.
Когда человек пьет энергетик, то страдают все системы организма. В них очень много сахара, кофеина и других различных веществ — все в высоких дозировках. В первую очередь под ударом оказываются сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, желудочно-кишечная, мочеполовая системы, говорит терапевт.
Сразу же после того, как вы выпьете баночку, у вас повысятся уровень сахара в крови и артериальное давление. Обилие различных добавок, которыми богаты энергетики, всегда негативно влияют на нервную систему, истощая ее ресурсы. Наблюдения специалистов доказывают, что любители энергетиков зачастую страдают психическими расстройствами, депрессией, проявляют агрессию и раздражительность.
Плюс ко всему, у вас увеличивается риск развития таких заболеваний, как:
Как еще энергетики влияют на наш организм и можно ли найти альтернативу этому напитку? Об этом читайте ЗДЕСЬ.