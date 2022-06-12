4 ночных симптома, которые могут указывать на образование тромба

Головокружение по утрам

Если мы крепко спали всю ночь, то утром должны встать отдохнувшими и бодрыми. Но иногда, просыпаясь, мы страдаем от головокружения, головной боли . К сожалению, такие проявления могут быть признаком тромбов в сосудах. Дело в том, что головокружение очень часто появляется из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга, гипоксии. А они в свою очередь происходят из-за относительно густой крови, которая затрудняет нормальный ток.

- По этой же причине в течение дня вы можете чувствовать слабость, быстро уставать, — передает ИноСМИ данные китайского портала Sina.

Одышка, тяжесть в груди

Еще одно последствие «густой» крови. Вашему организму не хватает кислорода, до легких его доходит значительно меньше, чем требуется. Также из внутренних органов медленнее выводятся метаболические отходы, происходит медленное, но верное отравление.

- Обращайте внимание на свое дыхание во время и после сна, стоит обратиться к врачу, если вы испытываете тяжесть в груди и одышку, — рекомендуют медики.