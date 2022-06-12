4 ночных симптома, которые могут указывать на образование тромба

Тромбы в организме образуются практически незаметно, чаще всего он становятся случайной находкой во время обследования и диспансеризации. Особенно остро встала проблема после эпидемии COVID-19, так как вирус провоцировал серьезное сгущение крови, что даже после выздоровления способствует появлению сгустков.
Как же до визита к врачу понять, что с сосудами не все в порядке. Наш организм может подавать сигналы, на которые стоит обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь. Попробуйте проверить себя после сна, выяснить, что же происходило ночью.
Головокружение по утрам
Если мы крепко спали всю ночь, то утром должны встать отдохнувшими и бодрыми. Но иногда, просыпаясь, мы страдаем от головокружения, головной боли. К сожалению, такие проявления могут быть признаком тромбов в сосудах. Дело в том, что головокружение очень часто появляется из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга, гипоксии. А они в свою очередь происходят из-за относительно густой крови, которая затрудняет нормальный ток.
- По этой же причине в течение дня вы можете чувствовать слабость, быстро уставать, — передает
Одышка, тяжесть в груди
Еще одно последствие «густой» крови. Вашему организму не хватает кислорода, до легких его доходит значительно меньше, чем требуется. Также из внутренних органов медленнее выводятся метаболические отходы, происходит медленное, но верное отравление.
- Обращайте внимание на свое дыхание во время и после сна, стоит обратиться к врачу, если вы испытываете тяжесть в груди и одышку, — рекомендуют медики.
Холодные руки и ноги
Если в вашем доме не холодно, вы используете довольно теплое одеяло, а руки и ноги все равно остаются холодными, стоит насторожиться. Возможно, это происходит из-за недостаточного кровоснабжения, которое приводит даже к легкому онемению.
Обильное слюнотечение
Иногда немного слюны на подушке — это абсолютная норма. Но если слюна течет с одной стороны рта, то это может быть сигналом образовавшегося тромба. Из-за густоты крови мозг не всегда получает достаточное количество питательных веществ и кислорода, из-за этого некоторые функции страдают, например, контроль над мышцами лица.
Кстати, также опасным сигналом может быть глотание во сне, будто вы едите или пьете.