Что будет с организмом, если пить томатный сок каждый день

Восстановленный концентрат — это не сок

Натуральным томатным соком может называться только тот напиток, который получен путем отжима свежих спелых помидоров с удалением из него шкурок и семечек. Приготовить такой можно дома, пропустив помидоры через соковыжималку или прокрутив на мясорубке, а затем протерев массу через сито.

Продукты, которые продаются в магазинах в коробочках или бутылках с фотографиями помидоров и надписью на этикетке «томатный сок», в большинстве своем — восстановленный концентрат. Поэтому говорить о пользе таких продуктов сложно. В лучшем случае «сок» сделан из разбавленной водой томатной пасты — уваренных в течение 6 часов свежих и протертых помидоров. В худшем — это томатная паста из полуподпорченных помидоров, яблок, слив — чтобы удешевить производство.

В дешевых «соках» можно найти что угодно, вплоть до спор плесени, которые указывают на тот факт, что в производство пошли уже подгнивающие плоды. Если у человека аллергия на плесень — такой сок может сильно подпортить здоровье.