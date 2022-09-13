Гречка — одна из самых популярных круп, которыми закупаются хозяйки в России. Именно она — хит продаж и «гарант стабильности» во время любых катаклизмов в нашей стране.
Все прекрасно знают, как полезна гречка, ведь у нее очень богатый и сбалансированный состав. В ней содержится 8 из 8 незаменимых аминокислот, она — лидер по содержанию витаминов группы В, которые спасают от бессонницы и стрессов.
В гречке также есть редкий витамин РР (никотиновая кислота), витамины А и Е, йод, кальций, магний, большое количество фосфора, медь и железо. Она снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, выводит из организма токсины.
А самое главное, у гречки почти нет противопоказаний — ее нельзя только пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта и тем, у кого индивидуальная непереносимость.
Есть правда один нюанс — полезна греча только тогда, когда вы правильно ее готовите.
нутрициолог, эксперт по осознанному питанию и здоровому образу жизни, автор программы «Школа питания»
Ошибки при варке гречки
Использовать некачественную, непромытую, неочищенную гречу
- Перед варкой очень важно очистить крупу от прогорклых крупинок, полностью промыть от шелухи и пыли, — говорит нутрициолог Юлия Дмитриева.
Переваривать гречку
- При переваривании снижается количество пищевых волокон, повышается гликемический индекс. Гречку лучше томить на медленном огне, в малом количестве жидкости, и есть немного недоваренной, — объясняет эксперт.
Не замачивать крупу перед варкой
- В целом, саму термическую обработку (варку) гречки можно назвать ошибкой, так как лучший способ ее приготовления — замачивание, — рассказывает Юлия Дмитриева. — Крупу можно замочить на ночь в воде комнатной температуры, она «разварится» и даст намного больше пользы, так как сохранит больше витаминов, нутриентов и пищевых волокон.
Варить гречку сразу после промывания
- Если вы все же предпочитаете варить гречку, то не стоит делать это сразу после промывания крупы — перед варкой ее нужно минимум на 30 минут замочить в воде, — рекомендует нутрициолог. — Плюс такого способа приготовления заключается в том, что в крупе снижается уровень фитиновой кислоты. Фитиновая кислота — антинутриент, который препятствует всасыванию большого количества витаминов и минералов.
С чем нельзя есть гречку
Ранее врач-эндокринолог Лазуренко рассказала, что совершенно бесполезна для здоровья гречка с молоком. Оно блокирует всасывание железа из крупы, а вещества, содержащиеся в гречке, не позволяют организму усвоить кальций из молока.
- Получается, вы едите просто для того, чтобы набить желудок — а это не очень хорошая привычка, — объясняет эндокринолог.
Не стоит добавлять в кашу сахар, масло и различные топинги — это резко повышает калорийность блюда. Особенно вредно «заправлять» гречку тем, у кого есть проблемы с обменом веществ, лишним весом и высоким уровнем сахара в крови.
«Доктор Питер» писал о самой распространенной ошибке при варке яиц, которая связана с температурой. Яйца нельзя бросать в кипяток, иначе после этого они слегка позеленеют — из-за сульфида железа. Такой продукт может вызвать энтерит. Варить яйца надо в холодной воде, и не спешить вынимать их, когда они уже готовы — после выключения надо подержать в этой же воде еще 5 минут. Только после этого яйца можно переместить в холодную воду.