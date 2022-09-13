Гречка — одна из самых популярных круп, которыми закупаются хозяйки в России. Именно она — хит продаж и «гарант стабильности» во время любых катаклизмов в нашей стране.

Все прекрасно знают, как полезна гречка, ведь у нее очень богатый и сбалансированный состав. В ней содержится 8 из 8 незаменимых аминокислот, она — лидер по содержанию витаминов группы В, которые спасают от бессонницы и стрессов.

В гречке также есть редкий витамин РР (никотиновая кислота), витамины А и Е, йод, кальций, магний, большое количество фосфора, медь и железо. Она снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, выводит из организма токсины.

А самое главное, у гречки почти нет противопоказаний — ее нельзя только пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта и тем, у кого индивидуальная непереносимость.