«Тромбы», «тромбоз» — эти два понятия после COVID-19 стали известны даже молодым. Вирус сгущал кровь, провоцировал образование тромбов, которые потенциально могли убить в любой момент. Повышенный тромбоциты не всегда означают опасность, иногда это показатель того, что ваш организм работает как часы и способен к самовосстановлению.
- Эти клетки крови реагируют на поврежденные ткани — сосудистые стенки, соединительные или костные ткани, — объяснил эндокринолог Илья Магеря. — Тромбоциты соединяются друг с другом и прилипают к поврежденному участку, образуется временный сгусток, который останавливает кровотечение в мелких сосудах.
Врач сравнил тромбоциты с аварийными сантехниками, которые выезжают на место прорыва и подручными доступными средствами устраняют прорыв в трубе, останавливают течь. Делают это они отнюдь не аккуратно и красиво, в их задачи входит не эстетика, а срочное решение проблемы.
- Их можно понять, ситуация была критической и действовать нужно было быстро, здесь аккуратность на заднем плане, — говорит врач Магеря. — Тут же на помощь приезжает клининг-бригада, которая делает уборку, стирает избыток «шпатлевки» с сосуда и устраняет перебор намотанного скотча.
«Затыкание» нарушений в тканях и называется тромбообразованием, работа «клининг-бригады» — фибронолизом, то есть устранением избыточного тромба. Оба этих процесса происходят практически одновременно. Они отражаются в анализах крови. Если мы видим повышение или понижение тромбоцитов, это может означать не только, что идет процесс восстановления, но и указывать на некоторые серьезные заболевания.
Повышение тромбоцитов более 300 тыс./мкл:
физическое перенапряжение;
воспалительные заболевания;
анемия вследствие кровопотери;
состояния после перенесенных хирургических вмешательств;
онкология;
COVID-19 в активной форме и как последствие заболевания.
Понижение менее 150 тыс./мкл:
беременность;
анемия, вызванная недостатком витамина В12 и фолиевой кислоты;
аутоиммунные заболевания. ⠀