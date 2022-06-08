- Эти клетки крови реагируют на поврежденные ткани — сосудистые стенки, соединительные или костные ткани, — объяснил эндокринолог Илья Магеря. — Тромбоциты соединяются друг с другом и прилипают к поврежденному участку, образуется временный сгусток , который останавливает кровотечение в мелких сосудах.

Врач сравнил тромбоциты с аварийными сантехниками, которые выезжают на место прорыва и подручными доступными средствами устраняют прорыв в трубе, останавливают течь. Делают это они отнюдь не аккуратно и красиво, в их задачи входит не эстетика, а срочное решение проблемы.