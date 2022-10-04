Стресс для мужчин и женщин

— Стресс — это набор специфических защитных реакций организма на воздействие внешних или внутренних нежелательных факторов (стрессоров), которые нарушают постоянство внутреннего состояния организма и отражаются на физическом и психическом самочувствии человека, — рассказывает Фатима Тамаева, главный врач маммологического центра L7.

Стресс проявляется у мужчин и женщин практически одинаково:

наблюдается тревожность,

апатия,

подавленность,

растерянность,

усталость,

колебания настроения,

большинство преследует ощущение незащищенности и страха.

— Также у многих людей при стрессе фиксируются физиологические нарушения, например тахикардия, одышка, затрудненное дыхание, боли в груди и в сердце, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сухость во рту, потливость, боли в желудке, снижение либидо, — говорит врач.

А вот что касается поведенческой реакции и эмоциональной составляющей в кратковременных стрессовых ситуациях, здесь существуют определенные различия в реакциях мужчин и женщин, отмечает эксперт.

— Мужчины в большинстве случаев переживают стресс «внутри», стараются погасить эмоции и тщательно обдумать собственное поведение, женщины, наоборот, действуют импульсивно, ярко выражают эмоции и хотят обсудить проблему с окружающими, — уточняет Фатима Тамаева.