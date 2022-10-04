Поссорились с мужем, понервничали на работе, не смогли найти общий язык с ребенком-подростком — все это не проходит бесследно для организма. Как минимум портится настроение, снижается аппетит, появляется чувство усталости или нарушается режим сна.
Но если стрессовый фактор не одномоментный, не разовый, а воздействует на человека постоянно, то стоит всерьез обеспокоиться — подобный стрессор способен вызвать в организме критичный сбой.
врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7mammo-center.ru/komanda-l7/tamaeva-fatima-arslanovna
Стресс для мужчин и женщин
— Стресс — это набор специфических защитных реакций организма на воздействие внешних или внутренних нежелательных факторов (стрессоров), которые нарушают постоянство внутреннего состояния организма и отражаются на физическом и психическом самочувствии человека, — рассказывает Фатима Тамаева, главный врач маммологического центра L7.
Стресс проявляется у мужчин и женщин практически одинаково:
наблюдается тревожность,
апатия,
подавленность,
растерянность,
усталость,
колебания настроения,
большинство преследует ощущение незащищенности и страха.
— Также у многих людей при стрессе фиксируются физиологические нарушения, например тахикардия, одышка, затрудненное дыхание, боли в груди и в сердце, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сухость во рту, потливость, боли в желудке, снижение либидо, — говорит врач.
А вот что касается поведенческой реакции и эмоциональной составляющей в кратковременных стрессовых ситуациях, здесь существуют определенные различия в реакциях мужчин и женщин, отмечает эксперт.
— Мужчины в большинстве случаев переживают стресс «внутри», стараются погасить эмоции и тщательно обдумать собственное поведение, женщины, наоборот, действуют импульсивно, ярко выражают эмоции и хотят обсудить проблему с окружающими, — уточняет Фатима Тамаева.
Гормональный коктейль
— Ответная реакция организма на стресс формируется благодаря увеличению концентрации гормонов стресса в крови — кортизола, адреналина и норадреналина, и активации симпатического отдела нервной системы, — говорит врач. — Кратковременный стресс не представляет опасности для здоровья. После устранения угрозы, например завершения выступления на важной конференции, организм быстро восстанавливается, концентрация гормонов в крови и физиологическое состояние нормализуются.
А вот пребывание в состоянии длительного стресса может нарушить адаптивные функции организма, отмечает эксперт.
— Из-за длительного стресса нарушается работа внутренних органов, может снижаться иммунитет и развиваться хронические заболевания — аритмия, гастрит, колит, эндокринные и метаболические нарушения, аутоиммунные заболевания и психические расстройства, — говорит Фатима Тамаева.
Кроме того, хронический стресс повышает вероятность развития рака у женщин, предупреждает маммолог.
— Регулярное и частое увеличение концентрации кортизола в крови подавляет работу иммунной системы и вызывает мутационные изменения в клетках, в том числе малингизацию (озлокачествление) клеток, — объясняет врач. — Из-за нарушения работы иммунной системы организм перестает атаковать онкологические клетки, что провоцирует рост злокачественных опухолей. Эмоциональная нестабильность и резкие гормональные всплески у женщин приводят не только к увеличению опухоли в размерах, но и провоцируют распространение онкологических клеток по организму, именно поэтому рак молочной железы довольно часто метастазирует в подмышечные лимфатические узлы, легкие, кости и печень.
Стабильность психики — важнее, чем кажется
врач-онколог, доцент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета
— Полностью причины развития опухолевых заболеваний до сих пор не изучены, — рассказала
Учеными доказано, что стабильный психоэмоциональный фон, хорошее настроение очень здорово помогают в восстановлении после хирургического или химиотерапевтического лечения. Чем больше у человека нацеленность на выздоровление, настрой на лучший лад, тем быстрее он поправляется, говорит Анастасия Фатьянова.