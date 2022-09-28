До 7 лет у девочки формируется характер, эмоциональное реагирование, индивидуальное поведение. Здесь закладываются первичные манеры поведения, но также и самые сильные травмы детства, которые впоследствии могут повлиять на судьбу. Ребенок еще психически беззащитен — и впитывает все хорошее и плохое, подражая взрослым, поэтому для девочки очень важно окружение, ведь «чтобы воспитать леди, нужно начинать с бабушки!».

С 7 до 14 лет происходит основное воспитание, и в современном обществе этот период приходится на школьные годы, где девочка учится не только накапливать знания о мире, но и общаться со сверстниками. Здесь происходит гендерное самоопределение, когда девочка уже отчетливо понимает, что она готовится стать женщиной, и взращивает соответствующие мечты и надежды, культивирует переживания, предвкушает «когда я стану взрослой…».

С 14 до 21 года происходит созревание, поскольку обычно около 14-летнего возраста начинаются месячные, и это меняет психику на потенциальную готовность к деторождению. Часто это период первой любви, нередко драматической, затопление чувствами, которые порой сложно вынести с неокрепшей психикой. К концу этого периода может произойти раннее вступление в брак, появление первого ребенка.

С 21 до 28 лет в традиционном обществе происходило погружение в семейную жизнь, рождение детей, ведение хозяйства. Женщина принимала на себя роль жены и матери, которая ценилась в обществе, и привыкала вести себя достойно и добродетельно. В наше время нередко этот период посвящается получению высшего образования, поиску своего места в жизни, овладению профессией. Так или иначе, это «закаливание» взрослой женщины.

С 28 до 35 лет происходит бурная активность — как в семье, так и в социуме. Женщина чувствует себя уверенно, она полна энергии и планов, стремится получить от жизни максимум — как наслаждения, так и достатка. Много времени уходит на воспитание детей и домоводство, но реализуются также и карьерные амбиции. Это самый бурный период, когда женщина вкладывается в жизнь по полной — и берет от жизни все. Уже есть опыт, но нет усталости.

С 35 до 42 лет наступает «плато», когда многое из желаемого достигнуто, и женщина может успокоиться и оглядеться. Здесь начинается тщательная отделка мелочей, культивирование качества жизни. Дети начинают вырастать и готовиться покинуть дом, отношения в семье стабильные и понятные. Если же женщину не устраивает ситуация, то именно в этот период она может решиться на радикальные перемены, поскольку высокое качество жизни важно.

С 42 до 49 лет происходит собирание достижений, завершение детородного периода, поскольку в конце этого периода наступает климакс. К таковым достижениям в семье может быть уже появление внуков с новой ответственностью, либо женщина справляется с тем, чтобы занять высокую должность и управлять людьми, либо она может пожинать плоды творчества, защитив диссертацию или получив известность. Это «ранняя зрелость».