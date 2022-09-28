возраст женщина психика
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«В 40 лет жизнь только начинается», говорила своим подругам героиня фильма «Москва слезам не верит». Те, кто уже преодолел этот возрастной порог, могут с ней согласиться или выступить категорически против. Но многие женщины подтвердят — восприятие себя и мира, например, в 20 лет и в 40, сильно отличается.

«Доктор Питер» обсудил с психологом и философом, что происходит с психикой женщины на разных этапах жизни.

Елена Богатова
Елена Богатова
психология

Психолог, кандидат психологических наук

- В норме психика женщины с возрастом приобретает устойчивость, — говорит психолог Елена Богатова. — С годами женщина начинает проще относиться к любым жизненным обстоятельствам и при этом безусловно принимает себя. Это дает возможность свойствам психики укрепиться и стабилизироваться, оставаясь крепкими под воздействием стрессовых событий.

Правда, есть факторы, которые могут критично влиять на состояние психики — причем, не только женской. Это гормональные сбои, неудовлетворительные социально-бытовые условия, алкоголизм, наркомания, уточняет эксперт.

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Как возраст влияет на состояние души

- Чем старше становится женщина, тем глубже она ощущает свои душевные порывы, — считает психолог. — Женщина — носительница красоты и глубины окружающего мира, и может быть проводником этих качеств для других людей. Все самое сокровенное изначально заложено в ее душевной организации. Но для распаковки этих свойств женщине необходим опыт, достаточность которого накапливается со временем. Именно в более позднем возрасте у женщин проявляется ценность истинных потребностей жизни и они начинают делиться этим с миром.

10 важных этапов в жизни женщины

  • 3 года. Начало «я-концепции». Первые попытки идентифицировать себя.

  • 5 лет. Первые осознания себя женщиной в женско-мужских отношениях. Ревнует отца к матери. Отстраняется от мамы. Сближается с отцом. Важна поддержка обоих родителей. Закладывание стратегий будущих межличностных отношений.

  • Пубертатный период. «Физическое» становление женщиной. Важна поддержка матери в принятии физической сути.

  • Первая любовь. Он же чаще — первое разочарование. Реакция психики очень важна на этом этапе. В здоровом состоянии это событие даст прекрасный опыт для дальнейшего развития отношений. В норме, к этому моменту психика уже достаточна крепка.

  • Замужество. Роль жены. Смена парадигмы мышления. Подстраивание под партнера.

  • Рождение детей. Роль матери. Сильная смена парадигмы. Есть жизнь дороже собственной. Психические свойства сильно колеблются, но в норме, проходя этот этап, укрепляются окончательно.

  • Период становления себя как личности, профессионала. Определенная значимость и признание в социуме. В нормальном развитии женщины этот этап проходят достаточно легко.

  • Рождение внуков. Применение новой роли, которая напоминает о возрасте. Начало глобальной смены парадигмы мышления. Подготовка к этому психики.

  • Старость мамы. Смена парадигмы мышления. Женщине приходится признать, что она стареет. Происходит идентификация с мамой. Сложный этап для психики, в финале которого женщина раскрывает в себе глубинную суть и мудрость. Тем самым осознавая, насколько прекрасна старость.

  • Старость. Переосмысление жизненных этапов и событий. В норме полное принятие своей жизни и сохранение опыта.

Мария Николаева
Мария Николаева
философия

магистр философии и личностной психологии, автор книг по саморазвитию, коуч психологов

11 семилетних циклов в жизни женщины

- В даосской традиции выделялись 7-летние циклы в жизни женщины, — рассказывает философ, психолог, автор книг Мария Николаева. — Интересно, что современной западной наукой доказано, что именно за 7 лет полностью меняется состав физического тела, а это не может не сказываться на психике.

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  • До 7 лет у девочки формируется характер, эмоциональное реагирование, индивидуальное поведение. Здесь закладываются первичные манеры поведения, но также и самые сильные травмы детства, которые впоследствии могут повлиять на судьбу. Ребенок еще психически беззащитен — и впитывает все хорошее и плохое, подражая взрослым, поэтому для девочки очень важно окружение, ведь «чтобы воспитать леди, нужно начинать с бабушки!».

  • С 7 до 14 лет происходит основное воспитание, и в современном обществе этот период приходится на школьные годы, где девочка учится не только накапливать знания о мире, но и общаться со сверстниками. Здесь происходит гендерное самоопределение, когда девочка уже отчетливо понимает, что она готовится стать женщиной, и взращивает соответствующие мечты и надежды, культивирует переживания, предвкушает «когда я стану взрослой…».

  • С 14 до 21 года происходит созревание, поскольку обычно около 14-летнего возраста начинаются месячные, и это меняет психику на потенциальную готовность к деторождению. Часто это период первой любви, нередко драматической, затопление чувствами, которые порой сложно вынести с неокрепшей психикой. К концу этого периода может произойти раннее вступление в брак, появление первого ребенка.

  • С 21 до 28 лет в традиционном обществе происходило погружение в семейную жизнь, рождение детей, ведение хозяйства. Женщина принимала на себя роль жены и матери, которая ценилась в обществе, и привыкала вести себя достойно и добродетельно. В наше время нередко этот период посвящается получению высшего образования, поиску своего места в жизни, овладению профессией. Так или иначе, это «закаливание» взрослой женщины.

  • С 28 до 35 лет происходит бурная активность — как в семье, так и в социуме. Женщина чувствует себя уверенно, она полна энергии и планов, стремится получить от жизни максимум — как наслаждения, так и достатка. Много времени уходит на воспитание детей и домоводство, но реализуются также и карьерные амбиции. Это самый бурный период, когда женщина вкладывается в жизнь по полной — и берет от жизни все. Уже есть опыт, но нет усталости.

  • С 35 до 42 лет наступает «плато», когда многое из желаемого достигнуто, и женщина может успокоиться и оглядеться. Здесь начинается тщательная отделка мелочей, культивирование качества жизни. Дети начинают вырастать и готовиться покинуть дом, отношения в семье стабильные и понятные. Если же женщину не устраивает ситуация, то именно в этот период она может решиться на радикальные перемены, поскольку высокое качество жизни важно.

  • С 42 до 49 лет происходит собирание достижений, завершение детородного периода, поскольку в конце этого периода наступает климакс. К таковым достижениям в семье может быть уже появление внуков с новой ответственностью, либо женщина справляется с тем, чтобы занять высокую должность и управлять людьми, либо она может пожинать плоды творчества, защитив диссертацию или получив известность. Это «ранняя зрелость».

  • С 49 до 54 лет наступает мудрость, и женщина становится авторитетом в семье и обществе в роли «старшей». Еще совсем недавно этот период знаменовал завершение карьеры на работе, подведение итогов трудовой деятельности и социальной активности. Женщина имеет вес и значимость в социуме, умеет ими пользоваться, но все больше стремится действовать не на свое, а всеобщее благо, часто занимается благотворительностью, помогает другим людям.

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  • С 54 до 63 лет ранее женщина отправлялась на заслуженный отдых, сохраняя некоторые обязанности в семье, но больше пользуясь привилегиями. С повышением пенсионного возраста в России женщина обретает статус предпенсионера, и в принципе может быть востребована как специалист с опытом, однако многим тяжело дается продление необходимости работать. Все больше доминирует стремление к покою и гармонии.

  • С 63 до 70 лет постепенно наступает старость, когда на первый план выходит забота о здоровье, поддержание сил, сохранение энергии. Женщине важна поддержка близких, она сильно зависит от окружения психологически, хотя может быть вполне дееспособной. Многие начинают страдать от одиночества в этот период, особенно, если муж умер, а дети разъехались. Часто женщины собираются в клубы по интересам, поддерживая друг друга.

  • С 70 лет становится трудно выделять отдельные периоды, и хотя женщина может прожить еще два-три десятка лет, в любом случае она готовится покинуть этот мир. Здесь особенно сильно проявляется религиозность, духовная наполненность, укрепление связи с богом. В столь преклонном возрасте женщина отрешена от мирских забот. Это также время воспоминаний и подведения итогов жизни.

Анна Майская