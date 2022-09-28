«В 40 лет жизнь только начинается», говорила своим подругам героиня фильма «Москва слезам не верит». Те, кто уже преодолел этот возрастной порог, могут с ней согласиться или выступить категорически против. Но многие женщины подтвердят — восприятие себя и мира, например, в 20 лет и в 40, сильно отличается.
«Доктор Питер» обсудил с психологом и философом, что происходит с психикой женщины на разных этапах жизни.
Психолог, кандидат психологических наук
- В норме психика женщины с возрастом приобретает устойчивость, — говорит психолог Елена Богатова. — С годами женщина начинает проще относиться к любым жизненным обстоятельствам и при этом безусловно принимает себя. Это дает возможность свойствам психики укрепиться и стабилизироваться, оставаясь крепкими под воздействием стрессовых событий.
Правда, есть факторы, которые могут критично влиять на состояние психики — причем, не только женской. Это гормональные сбои, неудовлетворительные социально-бытовые условия, алкоголизм, наркомания, уточняет эксперт.
Как возраст влияет на состояние души
- Чем старше становится женщина, тем глубже она ощущает свои душевные порывы, — считает психолог. — Женщина — носительница красоты и глубины окружающего мира, и может быть проводником этих качеств для других людей. Все самое сокровенное изначально заложено в ее душевной организации. Но для распаковки этих свойств женщине необходим опыт, достаточность которого накапливается со временем. Именно в более позднем возрасте у женщин проявляется ценность истинных потребностей жизни и они начинают делиться этим с миром.
10 важных этапов в жизни женщины
3 года. Начало «я-концепции». Первые попытки идентифицировать себя.
5 лет. Первые осознания себя женщиной в женско-мужских отношениях. Ревнует отца к матери. Отстраняется от мамы. Сближается с отцом. Важна поддержка обоих родителей. Закладывание стратегий будущих межличностных отношений.
Пубертатный период. «Физическое» становление женщиной. Важна поддержка матери в принятии физической сути.
Первая любовь. Он же чаще — первое разочарование. Реакция психики очень важна на этом этапе. В здоровом состоянии это событие даст прекрасный опыт для дальнейшего развития отношений. В норме, к этому моменту психика уже достаточна крепка.
Замужество. Роль жены. Смена парадигмы мышления. Подстраивание под партнера.
Рождение детей. Роль матери. Сильная смена парадигмы. Есть жизнь дороже собственной. Психические свойства сильно колеблются, но в норме, проходя этот этап, укрепляются окончательно.
Период становления себя как личности, профессионала. Определенная значимость и признание в социуме. В нормальном развитии женщины этот этап проходят достаточно легко.
Рождение внуков. Применение новой роли, которая напоминает о возрасте. Начало глобальной смены парадигмы мышления. Подготовка к этому психики.
Старость мамы. Смена парадигмы мышления. Женщине приходится признать, что она стареет. Происходит идентификация с мамой. Сложный этап для психики, в финале которого женщина раскрывает в себе глубинную суть и мудрость. Тем самым осознавая, насколько прекрасна старость.
Старость. Переосмысление жизненных этапов и событий. В норме полное принятие своей жизни и сохранение опыта.
магистр философии и личностной психологии, автор книг по саморазвитию, коуч психологов
11 семилетних циклов в жизни женщины
- В даосской традиции выделялись 7-летние циклы в жизни женщины, — рассказывает философ, психолог, автор книг Мария Николаева. — Интересно, что современной западной наукой доказано, что именно за 7 лет полностью меняется состав физического тела, а это не может не сказываться на психике.
До 7 лет у девочки формируется характер, эмоциональное реагирование, индивидуальное поведение. Здесь закладываются первичные манеры поведения, но также и самые сильные травмы детства, которые впоследствии могут повлиять на судьбу. Ребенок еще психически беззащитен — и впитывает все хорошее и плохое, подражая взрослым, поэтому для девочки очень важно окружение, ведь «чтобы воспитать леди, нужно начинать с бабушки!».
С 7 до 14 лет происходит основное воспитание, и в современном обществе этот период приходится на школьные годы, где девочка учится не только накапливать знания о мире, но и общаться со сверстниками. Здесь происходит гендерное самоопределение, когда девочка уже отчетливо понимает, что она готовится стать женщиной, и взращивает соответствующие мечты и надежды, культивирует переживания, предвкушает «когда я стану взрослой…».
С 14 до 21 года происходит созревание, поскольку обычно около 14-летнего возраста начинаются месячные, и это меняет психику на потенциальную готовность к деторождению. Часто это период первой любви, нередко драматической, затопление чувствами, которые порой сложно вынести с неокрепшей психикой. К концу этого периода может произойти раннее вступление в брак, появление первого ребенка.
С 21 до 28 лет в традиционном обществе происходило погружение в семейную жизнь, рождение детей, ведение хозяйства. Женщина принимала на себя роль жены и матери, которая ценилась в обществе, и привыкала вести себя достойно и добродетельно. В наше время нередко этот период посвящается получению высшего образования, поиску своего места в жизни, овладению профессией. Так или иначе, это «закаливание» взрослой женщины.
С 28 до 35 лет происходит бурная активность — как в семье, так и в социуме. Женщина чувствует себя уверенно, она полна энергии и планов, стремится получить от жизни максимум — как наслаждения, так и достатка. Много времени уходит на воспитание детей и домоводство, но реализуются также и карьерные амбиции. Это самый бурный период, когда женщина вкладывается в жизнь по полной — и берет от жизни все. Уже есть опыт, но нет усталости.
С 35 до 42 лет наступает «плато», когда многое из желаемого достигнуто, и женщина может успокоиться и оглядеться. Здесь начинается тщательная отделка мелочей, культивирование качества жизни. Дети начинают вырастать и готовиться покинуть дом, отношения в семье стабильные и понятные. Если же женщину не устраивает ситуация, то именно в этот период она может решиться на радикальные перемены, поскольку высокое качество жизни важно.
С 42 до 49 лет происходит собирание достижений, завершение детородного периода, поскольку в конце этого периода наступает климакс. К таковым достижениям в семье может быть уже появление внуков с новой ответственностью, либо женщина справляется с тем, чтобы занять высокую должность и управлять людьми, либо она может пожинать плоды творчества, защитив диссертацию или получив известность. Это «ранняя зрелость».
С 49 до 54 лет наступает мудрость, и женщина становится авторитетом в семье и обществе в роли «старшей». Еще совсем недавно этот период знаменовал завершение карьеры на работе, подведение итогов трудовой деятельности и социальной активности. Женщина имеет вес и значимость в социуме, умеет ими пользоваться, но все больше стремится действовать не на свое, а всеобщее благо, часто занимается благотворительностью, помогает другим людям.
С 54 до 63 лет ранее женщина отправлялась на заслуженный отдых, сохраняя некоторые обязанности в семье, но больше пользуясь привилегиями. С повышением пенсионного возраста в России женщина обретает статус предпенсионера, и в принципе может быть востребована как специалист с опытом, однако многим тяжело дается продление необходимости работать. Все больше доминирует стремление к покою и гармонии.
С 63 до 70 лет постепенно наступает старость, когда на первый план выходит забота о здоровье, поддержание сил, сохранение энергии. Женщине важна поддержка близких, она сильно зависит от окружения психологически, хотя может быть вполне дееспособной. Многие начинают страдать от одиночества в этот период, особенно, если муж умер, а дети разъехались. Часто женщины собираются в клубы по интересам, поддерживая друг друга.
С 70 лет становится трудно выделять отдельные периоды, и хотя женщина может прожить еще два-три десятка лет, в любом случае она готовится покинуть этот мир. Здесь особенно сильно проявляется религиозность, духовная наполненность, укрепление связи с богом. В столь преклонном возрасте женщина отрешена от мирских забот. Это также время воспоминаний и подведения итогов жизни.