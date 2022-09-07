Девочки начинают пользоваться косметикой еще в школе: сначала обязательно пробуют нанести на лицо все, что есть в маминой косметичке, потом на их полочках появляются первые помады, тени для век, кремы для лица. Чем старше мы становимся, тем больше баночек и тюбиков материализуется в ванной.
Чтобы как можно дольше выглядеть моложе, одной косметики недостаточно. И сейчас речь пойдет не про дополнительные процедуры у косметолога (которые, несомненно, тоже помогают сохранить красоту) или пластические операции. Попробуйте следовать этим 7 простым, но таким важным советам. Эффект вы точно увидите, говорит врач-косметолог Майя Парфенова.
врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Соблюдайте все этапы ежедневного ухода
Уход за кожей должен быть таким же «условным рефлексом», как чистка зубов и другие гигиенические процедуры. Для сохранения молодости и красоты важно соблюдать все его этапы:
очищение,
тонизирование,
увлажнение,
питание.
- При этом нужно учитывать тип и особенности кожи: у кого-то она сухая, у кого-то — жирная, но при этом чувствительная. Лучше всего обратиться к врачу, который составит комплексный план, включающий домашний уход с использованием подходящих средств и косметологические процедуры. И конечно, никогда не ложитесь спать, не сняв макияж, — говорит Майя Парфенова.
Защищайтесь от солнца
Ультрафиолет — основная причина преждевременного старения. Поэтому важно не только избегать долгого пребывания на открытом солнце, но и ежедневно (не только в отпуске на пляже) использовать средства с SPF. Проверяйте УФ-индекс на любом сайте с прогнозом погоды: если его значение выше 3, фотозащита нужна.
И еще одно важное правило: применяйте SPF-средства правильно. Наносите чистыми руками на очищенную сухую кожу, без внимания не должен остаться ни один открытый участок на теле. И не забывайте контролировать сроки годности — иначе эффект будет равен нулю.
Обеспечьте себе достаточное количество сна
Недосып не только моментально отражается на лице, но и «старит» наш организм в долгосрочной перспективе.
- Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время, и спать не менее 7 часов ежедневно. Используйте ортопедическую подушку с эффектом памяти (она позволит избежать заломов на лице, шее и в зоне декольте) и наволочку из шелка или хлопка (более грубые, синтетические ткани могут вызывать раздражение). Стирайте наволочку не реже одного раза в неделю, чтобы предотвратить аллергию и кожные высыпания, — поясняет косметолог.
Следите за меню и пейте много воды
Обезвоживание организма, избыточная калорийность рациона, употребление большого количества сахара вредят не только фигуре, но и коже, провоцируя ее преждевременное старение. Именно поэтому полноценное питание и соблюдение водного баланса лежат в основе всех программ anti-age — медицины.
Обязательно включите в свой рацион «омолаживающие» продукты:
крестоцветные овощи,
фрукты,
ягоды,
семена,
рыбу,
и не забывайте пить побольше воды.
Больше двигайтесь
Физическая активность и регулярные тренировки благотворно влияют на состояние кожи. После занятий спортом обмен веществ становится быстрее, из-за ускоренной микроциркуляции крови клетки активнее насыщаются кислородом, а вместе с потом выходят токсины. Отеки уменьшаются, а за счет улучшения мышечного тонуса кожа становится более эластичной и здоровой.
Учитесь справляться со стрессом
Полностью избежать стрессов в современном мире невозможно, но можно контролировать то, что зависит от вас. Регулярно устраивайте себе «информационный детокс»: установите на телефоне лимит экранного времени для соцсетей и самых часто используемых приложений, а в выходные и в отпуске хотя бы на полдня вообще отключайте все гаджеты.
Старайтесь чаще гулять, пробуйте медитации, дыхательные упражнения, ходите на танцы и в бассейн — существует много приятных способов, которые помогут снять напряжение после тяжелого рабочего дня.
Радуйте и балуйте себя
Положительные эмоции и новые впечатления — еще одно средство для сохранения молодости и красоты.
- Старайтесь уделять время не только работе и близким, но и себе: делайте то, что приносит вам радость, пробуйте что-то новое, и не откладывайте это «на потом», — заключила эксперт.
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