Соблюдайте все этапы ежедневного ухода

Уход за кожей должен быть таким же «условным рефлексом», как чистка зубов и другие гигиенические процедуры. Для сохранения молодости и красоты важно соблюдать все его этапы:

очищение,

тонизирование,

увлажнение,

питание.

- При этом нужно учитывать тип и особенности кожи: у кого-то она сухая, у кого-то — жирная, но при этом чувствительная. Лучше всего обратиться к врачу, который составит комплексный план, включающий домашний уход с использованием подходящих средств и косметологические процедуры. И конечно, никогда не ложитесь спать, не сняв макияж, — говорит Майя Парфенова.

Защищайтесь от солнца

Ультрафиолет — основная причина преждевременного старения. Поэтому важно не только избегать долгого пребывания на открытом солнце, но и ежедневно (не только в отпуске на пляже) использовать средства с SPF. Проверяйте УФ-индекс на любом сайте с прогнозом погоды: если его значение выше 3, фотозащита нужна.