1. У нее изменилась форма

Это самый очевидный признак непригодной для сна подушки. Если изделие потеряло объем, его точно пора менять. Когда вы спите на такой подушке, обычно головой чувствуете матрас кровати, из-за чего хочется подложить руку. Скорее всего, это значит, что наполнитель сбился, и уже ни о какой поддержки головы речи быть не может.

2. Из нее торчит наполнитель

Со временем любая ткань изнашивается, особенно если она изначально была не очень качественной. Нередко швы изделия расходятся так, что становится виден наполнитель. В этой ситуации лучше спланировать визит в магазин за новой подушкой и выбросить старую.

3. У нее грязный чехол

Со временем чехол загрязняется, и использовать его становится негигиенично. Подобная подушка — подходящая среда для распространения микробов. Но у многих подушек чехол несъемный. Такое изделие полностью не постираешь, так как наполнитель при чистке может сбиться. Поэтому его лучше сразу выбросить.

4. Она неприятно пахнет

Часто этим страдают подушки с наполнителем пух-перо. В таком натуральном материале нередко заводятся пылевые клещи, из-за которых у изделия появляется неприятный запах. Кроме того, такие материалы хорошо впитывают посторонние ароматы, в том числе и запах человеческого пота.

5. У нее истек срок годности

Обычно производители дают гарантию на использование подушек 1-2 года. После этого срока изделие лучше поменять на новое, так как за это время оно может потерять форму и перестать поддерживать голову. Однако некоторые компании на свои подушки дают гарантию 5 лет.