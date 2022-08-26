От хорошего сна зависит не только ваше настроение и самочувствие на следующий день. Врачи не устают напоминать: полноценный сон — одна из главных составляющих здоровья в целом. Недосып может приводить к разным проблемам со здоровьем — вплоть до болезни Альцгеймера и рака. Даже избавиться от лишнего веса без нормального сна практически нереально. А наладить его вряд ли получится, если у вас неподходящие спальные принадлежности.
Когда пора менять подушку и как правильно ее подобрать? Объясняют врачи.
Травматолог-ортопед Михаил Игнатов назвал 5 признаков подушки, на которой нельзя спать.
Врач-травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
1. У нее изменилась форма
Это самый очевидный признак непригодной для сна подушки. Если изделие потеряло объем, его точно пора менять. Когда вы спите на такой подушке, обычно головой чувствуете матрас кровати, из-за чего хочется подложить руку. Скорее всего, это значит, что наполнитель сбился, и уже ни о какой поддержки головы речи быть не может.
2. Из нее торчит наполнитель
Со временем любая ткань изнашивается, особенно если она изначально была не очень качественной. Нередко швы изделия расходятся так, что становится виден наполнитель. В этой ситуации лучше спланировать визит в магазин за новой подушкой и выбросить старую.
3. У нее грязный чехол
Со временем чехол загрязняется, и использовать его становится негигиенично. Подобная подушка — подходящая среда для распространения микробов. Но у многих подушек чехол несъемный. Такое изделие полностью не постираешь, так как наполнитель при чистке может сбиться. Поэтому его лучше сразу выбросить.
4. Она неприятно пахнет
Часто этим страдают подушки с наполнителем пух-перо. В таком натуральном материале нередко заводятся пылевые клещи, из-за которых у изделия появляется неприятный запах. Кроме того, такие материалы хорошо впитывают посторонние ароматы, в том числе и запах человеческого пота.
5. У нее истек срок годности
Обычно производители дают гарантию на использование подушек 1-2 года. После этого срока изделие лучше поменять на новое, так как за это время оно может потерять форму и перестать поддерживать голову. Однако некоторые компании на свои подушки дают гарантию 5 лет.
Чем опасна неправильная подушка
Если старенькая подушка, давно потерявшая форму, дорога вам как память и ее жалко выбросить, не удивляйтесь, что почему утром вы просыпаетесь с головной болью или аллергией. Михаил Игнатов назвал 5 частых проблем со здоровьем, к которым может привести неправильная подушка:
Недосып и бессонница. Подушка низкого качества не дает возможность нормально отдохнуть: человек обычно долго ворочается перед сном и часто просыпается ночью. Сбивается график сна, снижается его качество, из-за чего появляются раздражительность, депрессия, плохое настроение.
Головная боль. Из-за неестественного изгиба шейного отдела позвоночника во время сна может страдать кровоснабжение головного мозга. Обычно такое происходит в тех случаях, когда подушка совсем перестает держать форму, и приходится спать в неудобном положении. В результате начинают беспокоить головные боли.
Боли в спине и шее. Когда позвоночник находится в неестественном положении, мышцы совсем не расслабляются после рабочего дня. Наоборот, они излишне напрягаются, из-за чего и возникают болезненные ощущения в спине и шее.
Разрушение межпозвонковых дисков. Из-за сидячего образа жизни и неправильной осанки позвоночник человека сталкивается с колоссальной статической нагрузкой. В первую очередь, ее принимают именно межпозвонковые диски, которые выполняют функцию амортизации всей «несущей конструкции». Со временем они стираются, что в некоторых случаях приводит к их деформации. Подобные дегенеративные изменения позвоночника могут говорить о заболеваниях, объединенных общим понятием «дорсопатия». Обычно подобные патологии сопровождаются хроническими болями в спине.
Неудобное положение тела ночью из-за плохой подушки не станет причиной развития остеохондроза, но усугубить его течение вполне может.
Аллергические реакции. Аллергия может быть как на сами материалы подушки, так и на обитающих в них пылевых клещей. Старые подушки вызывают аллергический ринит, при котором воспаляется слизистая оболочка полости носа. Среди его симптомов — заложенность носа, насморк, чихание и зуд в носу.
Как выбрать правильную подушку
По мнению врача-сомнолога Дарьи Лебедевой, подушку стоит менять не реже, чем раз в два года.
Врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия»
- Это как с зубными щетками, которыми вы не можете пользоваться вечно. Даже если вы привыкли к подушке, лучше ее заменить на новую, поскольку есть такое понятие, как гигиена спальни, — напомнила специалист.
Вот, на что сомнолог советует обращать внимание при покупке новой подушки.
Прежде всего, смотрите на размер подушки (S, M, L, XL). Он зависит от того, в какой позе вы любите спать:
предпочитаете спать на животе — выбирайте низкую подушку. Если будете спать на высокой, у вас возникнет переизгиб в шейном отделе позвоночника.
привыкли спать на спине — нужна подушка повыше.
спите обычно на боку — определите подходящий размер подушки по расстоянию от шеи до плеча. Для хрупкой девушки с узкими плечами, к примеру, не подойдет подушка размера L — из-за нее могут болеть шея и голова.
Важно также учитывать материал подушки. Сейчас уже мало кто использует подушки с натуральным наполнителем, поскольку там скапливаются микроорганизмы. Если такая подушка служит вам несколько лет, велика вероятность, что в ней уже поселился целый «зоопарк». Лучше использовать подушку из искусственных материалов, которую можно легко сдать в химчистку либо постирать самостоятельно.
Можно выбрать подушку с эффектом памяти (из пенополиуретана) или подушку со слоями, которая меняет размеры (если часто меняете положение во время сна). Главное, чтобы вам на ней было удобно. Если вы полежите на подушке хотя бы полчаса и не почувствуете дискомфорт, все хорошо. Кстати, недавно в Москве появился пиллоушеринг (pillowsharing), благодаря которому можно взять подушку в аренду. Как правило, это подушки категории лакшери, которые стоят порядка 20 тысяч. Покупатель сначала пробует поспать на подушке, а потом покупает ее. Такая услуга уменьшает вероятность ошибки при выборе изделия.