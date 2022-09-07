Врач Шугаева рассказала, что будет, если съесть много аскорбинок за один раз

Как много аскорбинок может съесть человек

Сколько витамина С вообще нужно здоровому человеку? Взрослому в среднем нужно 90 мг аскорбиновой кислоты. В натуральном виде этот витамин, как правило, содержится в растительной пище. А вот в нашем теле он сам по себе не вырабатывается. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Впрочем, у современного человека есть возможность получать витамин С из капсул. Врач-педиатр Анастасия Шугаева объяснила, сколько аскорбинок можно съесть:

- Без вреда для здоровья можно принимать профилактическую дозу аскорбиновой кислоты. Эта доза зависит от возраста. Для детей от 0 до 3 лет средняя профилактическая доза витамина С — 40 мг, с 3 до 14 — 50 мг, с 14 лет 75 — 100 мг. Профилактическая доза дается для профилактики дефицита витамина С, — пояснила специалист.