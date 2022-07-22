Избитая, но от того не менее справедливая аксиома: чем раньше рак найдут, тем проще его будет вылечить. Поэтому так важны профилактические визиты к врачам.
Однако будем честны: современный человек постоянно куда-то опаздывает, нам всегда не хватает времени — где уж тут выделить недельку-другую на полный чек-ап организма. А как вообще наиболее эффективно проверить, не развивается ли где-то раковая опухоль? Об этом рассказал терапевт Марат Фаррахов.
По словам специалиста, найти рак на ранней стадии возможно только с помощью регулярного (раз в 1-3 года) и прицельного обследования органов. Увы, более простых путей не существует.
- Онкомаркеры, МРТ всего тело и гадание на картах таро — не работают, — пишет Фаррахов в своей группе
Время от времени каждому человеку нужно проводить онкопоиск — это комплекс действий, призванных найти рак у человека с определенными жалобами или вообще без каких-либо жалоб на здоровье.
Говоря об особенностях онкопоиска, врач упомянул три распространенных мифа.
«Если ничего не болит, ко врачу нет смысла идти»
Фаррахов напомнил: долгое время опухоль может вообще не давать о себе знать. Болевые ощущения нередко появляются лишь после того, как опухоль прорастает в нервы и сосуды — то есть на последних стадиях. Поэтому профилактические просмотры нужны даже тем, у кого нет никаких жалоб.
«Зачем проходить обследования, когда есть онкомаркеры»
Онкомаркеры нужны для контроля лечения рака — врач сравнивает несколько значений. Бывает так, что у человека с запущенными, последними стадиями рака онкоманкеры остаются идеальными.
«Можно сделать КТ/МРТ всего тела — и не мучиться с кучей обследований»
Как отмечает Фаррахов, такое обследование будет стоить куда дороже, чем качественное обследование обычным способом. Кроме того, на КТ/МРТ некоторые структуры просто не видно. Наконец, если во время КТ или МРТ врач увидит что-то подозрительное, все равно придется проходить дополнительное обследование.
Какие обследования пройти
Как отмечает врач, не стоит недооценивать возможности самообследования. Есть так называемые виды рака видимых локализаций, и их пациент может обнаружить сам. Обратите внимание на свою кожу, язык, губы, лимфоузлы, молочные железы, яички, половой член. Лучше завести традицию раз в неделю внимательно осматривать или даже ощупывать свое тело.
Кроме того, имеет смысл периодически сдавать анализ крови с формулой и мочу. Такие анализы сами по себе рак не выявят, однако смогут косвенно указать, что с организмом что-то не так.
Какие органы следует проверять в первую очередь
Легкие
Рак легких — один из самых распространенных. Поэтому некурящим нужно делать рентгенографию раз в год, а курящим еще и дополнительно раз в пять лет проходить через КТ органов грудной клетки.
Пищевод и желудок
Чтобы точно знать, что вы не столкнулись с раком желудка, лучше делать фиброгастроскопию. Проходить обследование нужно раз в пять лет всем, кто старше 40. А если кто-то из родственников уже болел этим недугом, то начать проводить такие обследования стоит уже с 30 лет.
Толстый кишечник
А чтобы уберечь толстый кишечник, с 40 лет придется раз в пятилетку делать колоноскопию. Еще можно каждый год сдавать кал на скрытую кровь ИХА-методом.
Печень и почки
Проверить эти органы можно с помощью УЗИ. Делать это лучше раз в три года.
Молочные железы
Не нужно думать, что рак груди — бич старшего поколения: от него, увы, умирают и молодые, отмечает Фаррахов. Поэтому женщинам до 40 лет раз в два года стоит делать УЗИ. Женщинам после 40 — маммографию раз в два года до наступления менопаузы и раз в год — после.
Шейка матки
Посещать гинеколога и следить за здоровьем этого органа, напоминает специалист, нужно с подросткового возраста и до самой смерти.
Простата
Лучше не рисковать и еще с 18 лет приучить себя ежегодно посещать уролога и сдавать кровь на PSA.
Какой рак искать нет смысла
По словам врача, нет смысла самостоятельно искать у себя редкие виды рака без особых на то причин. К редким видам онкологии относятся:
Рак головного и спинного мозга — эта болезнь проявляет себя уже на ранних стадиях. Кроме того, ее можно диагностировать с помощью КТ или МРТ;
Рак костей — это редкий вид рака, который в основном поражает молодежь. Имеет яркий симптом — необычную боль в области опухоли;
Рак поджелудочной — редкий и очень трудно выявляемый вид онкологии. Как правило, его находят случайно на УЗИ поджелудочной;
Рак тонкого кишечника — также редкий диагноз.