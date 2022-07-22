Какие обследования пройти

Как отмечает врач, не стоит недооценивать возможности самообследования. Есть так называемые виды рака видимых локализаций, и их пациент может обнаружить сам. Обратите внимание на свою кожу, язык, губы, лимфоузлы, молочные железы, яички, половой член. Лучше завести традицию раз в неделю внимательно осматривать или даже ощупывать свое тело.

Кроме того, имеет смысл периодически сдавать анализ крови с формулой и мочу. Такие анализы сами по себе рак не выявят, однако смогут косвенно указать, что с организмом что-то не так.

Какие органы следует проверять в первую очередь

Легкие

Рак легких — один из самых распространенных. Поэтому некурящим нужно делать рентгенографию раз в год, а курящим еще и дополнительно раз в пять лет проходить через КТ органов грудной клетки.

Пищевод и желудок

Чтобы точно знать, что вы не столкнулись с раком желудка, лучше делать фиброгастроскопию. Проходить обследование нужно раз в пять лет всем, кто старше 40. А если кто-то из родственников уже болел этим недугом, то начать проводить такие обследования стоит уже с 30 лет.

Толстый кишечник

А чтобы уберечь толстый кишечник, с 40 лет придется раз в пятилетку делать колоноскопию. Еще можно каждый год сдавать кал на скрытую кровь ИХА-методом.