Первое отличие. Природа происхождения

- «Классическая» боль возникает в результате повреждения тканей и реакции рецепторов на повреждающий фактор, — объясняет Андрей Шкаровский. — Далее боль отправляется по спинному мозгу в головной мозг, а точнее в таламус, затем по таламическим связям импульс распространяется по корковым зонам. Так формируется поведение, направленное на защиту от повреждение, меняется настроение, неприятный случай откладывается в центрах памяти, чтобы было неповадно снова хвататься за горячее, меняется даже активность гормонов.

При психогенной боли повреждающим фактором может быть, например, утрата близкого человека, воздействие длительного стресса, последствия психотравмы. Также хроническая боль может быть компонентом депрессивных расстройств, конверсионных (истерических расстройств), соматоформных состояний и даже психозов. А ощущается ли этот дискомфорт физически или это все только в голове? Еще как ощущается!

Какое-то время назад ученые выяснили, что, например, при болезненном расставании в мозге партнеров активны зоны, участвующие в формировании классической боли от повреждения. «Боль душевная» некоторыми пациентами оценивается, как нестерпимая, сковывающая, поглощающая все мысли и все тело. Схожие слова могут произносить страдающие и от хронических онкологических болей.

Второе отличие. Боль не сопоставляется с тяжестью соматической (телесной) патологии у пациента

Повреждение седалищного нерва или множественные метастазы могут приводить к действительно невыносимым болям, но пациент, жалующийся на подобные ощущения и не страдающий при этом от какой-то тяжелой патологии, сразу открывает для врача новую веточку диагностического поиска: можно подозревать психогенную боль.

Третье отличие. Поведение пациента не сопоставляется с тяжестью описываемых ощущений

Многие врачи могут вспомнить, как выглядит человек, страдающий от почечной или печеночной колики: пациент не может найти себе место, он беспокоен, покрыт холодным потом и бледен. Однако пациенты с психогенной болью могут описывать экстремальные болевые ощущения и при этом спокойно сидеть на приеме у врача.