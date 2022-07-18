Врач, который лечит боль: 7 признаков, что вам срочно нужен алголог

Но в некоторых случаях это не помогает или боль уменьшается лишь незначительно и на короткое время. Мы понимаем, что пришло время обратиться за помощью, но к какому же специалисту рациональнее всего обратиться, когда главным симптомом стала боль?

В настоящее время в медицине начали выделять отдельное направление — pain management (управление болью, алгология). Оно включает в себя практические знания, направленные на то, чтобы прежде всего облегчить боль пациента. Последняя при этом может быть симптомом широкого спектра заболеваний, особенности которых следует учитывать при подборе лечения.

Многие клиники создают отдельные центры лечения боли, где работают врачи, специализирующиеся на ведении пациента с болью — алгологи. Когда же нужен такой врач? «Доктор Питер» совместно со специалистом по малоинвазивному лечению боли, врачом-анестезиологом кандидатом медицинских наук Дмитрием Аверьяновым попытались разобраться в этом вопросе.