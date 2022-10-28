— Злокачественная опухоль — многофакторное заболевание, сопровождающееся как воспалительными процессами, так и анемией, нарушением обменных процессов, а следовательно — вызывающее выделение организмом большого количества активных веществ, белков. Поэтому большинство больных с различными формами злокачественных опухолей имеют повышенную СОЭ, — рассказала Татьяна Галунова на странице центра во «ВКонтакте».

К примеру, к повышению СОЭ приводит анемия, которая возникает при раке толстой кишки или желудка, или пневмония около опухоли — при раке легкого. Однако, по словам специалистов, по уровню этого показателя нельзя точно сказать, какая именно опухоль развивается и где. Потребуются дополнительные исследования.

Но самый высокий уровень СОЭ, связанный с онкологией, — 80-90мм/ч и более обычно бывает при заболеваниях из группы «парапротеинемий» — к примеру, меломная болезнь, макроглобулинемия Вальденстрема. Как поясняют в НМИЦ онкологии им. Петрова, при них в крови появляются структурно аномальные и функционально неполноценные белки, что и приводит к изменениям в крови.