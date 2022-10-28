Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — распространенный показатель, который входит в состав самого обычного общего клинического анализа крови. Он показывает скорость разделения несвернувшейся крови на два слоя: нижний, состоящий из осевших эритроцитов, и верхний — слой прозрачной плазмы.
Обычно по СОЭ в том числе врачи судят о наличии у человека воспаления в организме, инфекционного заболевания. Однако, по словам Татьяны Галуновой, заведующей отделением лабораторной диагностики НМИЦ онкологии им. Петрова, если инфекции и видимого воспаления нет, а показатель высокий — это повод насторожиться и пройти обследование на рак.
Врач-бактериолог, заведующая отделением лабораторной диагностики НМИЦ онкологии им. Петрова
— Злокачественная опухоль — многофакторное заболевание, сопровождающееся как воспалительными процессами, так и анемией, нарушением обменных процессов, а следовательно — вызывающее выделение организмом большого количества активных веществ, белков. Поэтому большинство больных с различными формами злокачественных опухолей имеют повышенную СОЭ, —
К примеру, к повышению СОЭ приводит анемия, которая возникает при раке толстой кишки или желудка, или пневмония около опухоли — при раке легкого. Однако, по словам специалистов, по уровню этого показателя нельзя точно сказать, какая именно опухоль развивается и где. Потребуются дополнительные исследования.
Но самый высокий уровень СОЭ, связанный с онкологией, — 80-90мм/ч и более обычно бывает при заболеваниях из группы «парапротеинемий» — к примеру, меломная болезнь, макроглобулинемия Вальденстрема. Как поясняют в НМИЦ онкологии им. Петрова, при них в крови появляются структурно аномальные и функционально неполноценные белки, что и приводит к изменениям в крови.
Низкая тоже не гарантия
Если в вашем анализе СОЭ высокая, паниковать сразу не надо. По словам Татьяны Галуновой, это еще не говорит о том, что у вас рак.
— Как при высокой СОЭ может не быть онкологического заболевания, так и низкая СОЭ не означает его отсутствие. Выявление такого сложного диагноза, как рак, требует одновременного изучения симптомов, тщательного осмотра пациента и данных лабораторных и инструментальных обследований, — заключила врач-бактериолог.
Что еще в анализе крови должно насторожить
В обычном клиническом анализе крови не только по СОЭ можно заподозрить что-то неладное. Как рассказывал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, любое изменение в количестве гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови без видимой причины говорит о скрытой болезни — и это повод обратиться к врачу.
Итак, какие показатели анализа должны насторожить:
повышенный уровень СОЭ (скорость оседания эритроцитов);
любое изменение количества лейкоцитов;
снижение гемоглобина;
большое количество незрелых клеток;
уменьшение количества других клеток;
много зернистых и незрелых лейкоцитов;
лимфоцитоз — огромное количество лимфоцитов и лимфы в крови.
Однако, как пояснял Андрей Каприн, для ранней диагностики рака общий анализ крови всё-таки не подойдет — в самом начале развития опухоли в крови никаких изменений не будет. По словам онколога, при первом подозрении на рак также назначают биохимический анализ крови. Что он может показать, читайте ЗДЕСЬ.