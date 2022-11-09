Эта диета помогает остановить рост опухоли

Недавно специалисты Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете выяснили: низкоуглеводные диеты могут остановить рост рака кишечника. Правда, свой эксперимент они проводили пока только на грызунах.

Исследователи пришли к выводу, что две самые кетогенные диеты с 90-процентным соотношением жира к углеводам (вегетарианский вариант с соевым маслом и мясоедский с салом) предотвращали развитие опухоли у большинства мышей. А у грызунов, чей рацион включал в себя мало жиров и много углеводов, они развивались чаще.