По данным главного онколога Минздрава Андрея Каприна, рак ободочной кишки (отдел толстой кишки. — Прим. ред.) входит в число самых распространенных онкодиагнозов в России — в 2021 году он был на четвертом месте по частоте выявления у женщин и на пятом — у мужчин.
Любые необычные изменения — повод пойти к врачу
В Московском областном онкологическом диспансере хирургическое лечение колоректального рака проходят более 400 человек.
Как рассказал заместитель главного врача этого диспансера Николай Уразовский, в большинстве случаев онкозаболевание развивается из доброкачественных опухолей кишечника — полипов и аденом, которые можно увидеть во время колоноскопии и заранее удалить. Обнаружить рак на ранней стадии можно и по анализу кала на скрытую кровь — это обследование тоже входит в программу диспансеризации.
Врач-онколог, заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера (МООД)
— Для выявления рака толстой кишки также назначают КТ и УЗИ органов малого таза, брюшной полости. Важно вовремя реагировать на любые патологические изменения режима и характера стула, выделения, повышенное газообразование, тошноту, вздутие живота, ощущение переполненности кишечника, снижение массы тела, дефицит железа. Любые жалобы на здоровье должны быть поводом обратиться к врачу, —
Ешьте чаще каши и хлеб
По словам онколога, в списке главных факторов риска колоректального рака:
генетическая предрасположенность — тем, кто не входит в группу высокого риска, врачи рекомендуют начинать скрининговые обследования (анализ кала на скрытую кровь, колоноскопию) с 40 лет; тем же, у кого в семье были случаи рака толстой кишки, — еще раньше;
хроническое воспаление кишечника;
злоупотребление алкоголем;
курение;
пожилой возраст;
несбалансированное питание.
Так, по словам специалиста, для профилактики злокачественных опухолей толстой кишки стоит ограничить или вовсе отказаться от употребления сахара, жирных и жареных продуктов, красного мяса, колбас и копченостей. Другие же продукты, наоборот, будет полезно включать в свой рацион как можно чаще. По словам Николая Уразовского, в первую очередь речь идет о кашах и хлебе из цельнозерновых круп:
овса;
ячменя;
булгура;
бурого риса;
гречихи;
киноа;
полбы.
Эта диета помогает остановить рост опухоли
Недавно специалисты Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете выяснили: низкоуглеводные диеты могут остановить рост рака кишечника. Правда, свой эксперимент они проводили пока только на грызунах.
Исследователи пришли к выводу, что две самые кетогенные диеты с 90-процентным соотношением жира к углеводам (вегетарианский вариант с соевым маслом и мясоедский с салом) предотвращали развитие опухоли у большинства мышей. А у грызунов, чей рацион включал в себя мало жиров и много углеводов, они развивались чаще.
Также они проверили, как разные типы диет будут влиять на тех, у кого уже появились злокачественные опухоли. Оказалось, что и в этой группе кето-диеты замедлили рост новообразований. По словам авторов, снижение уровня углеводов в рационе заставляет печень вырабатывать молекулу, которая помогает подавить рост колоректальной опухоли. Эта же молекула может быть полезной также в качестве профилактики такого вида рака.